Есть самое крупное поражение в карьере Гвардиолы! «Арсенал» — просто монстры!

Перед главным матчем тура Артета темнил – сможет ли сыграть вратарь Райя или нет. Как это часто бывает у «Арсенала» в таких случаях – футболист всё-таки появился на поле. А вот кипер «Сити» Эдерсон на этот раз не сыграл из-за повреждения – в основе вышел Ортега. В центре поля снова оказался Мармуш, а не Де Брёйне.

Встреча не успела толком начаться, как «Арсенал» открыл счёт. Хозяева накрыли прессингом Аканджи, и тот потерял мяч у своих ворот уже на второй минуте. Эдегор оказался в убойной позиции и не промахнулся. Сразу вспомнился прошлый тур, когда «Сити» тоже пропустил в самом начале, только после ошибки Хусанова.

Прессинг «Арсенала» явно был настроен специально под «Сити». Похоже, Артета дал персональные ориентировки. Например, когда Бернарду Силва опускался к своим воротам для розыгрыша мяча, то «Арсенал» садился на свою половину поля и не лез, а вот защитников «Сити» накрывали большим количеством. В результате так был создан ещё один классный момент. Ортега подставил Ковачича рискованной передачей, и «Арсенал» снова забрал мяч у чужих ворот. Хозяева обязаны были забивать снова, но Хаверц из отличной позиции пробил чуть-чуть правее ворот, в которых уже не было вратаря. И лишь подогревая разговоры о необходимости найти команде нового форварда.

Промах Хаверца Фото: Кадр из трансляции

«Сити» больше владел мячом и свои моменты тоже получил. И если Холанд за первый тайм коснулся мяча лишь шесть раз, то Мармуш выглядел действительно опасным – брал игру на себя на чужой трети, шёл в обводку, бил по воротам. Он же подал угловой, когда Гвардиол ударил головой и мяч от рук вратаря попал в перекладину. За первый тайм у Райи набралось сразу два крутых сейва. Голкипер «Арсанала» ещё потащил удар Савиньо со средней дистанции – мяч шёл в дальний угол, но после рикошета изменил направление и полетел в ближний, однако Райя успел среагировать.

В начале второго тайма «Сити» сравнял. Причём сделал это Холанд, который пробил головой, не заметив сопротивления со стороны Салиба. Только вот гости недолго радовались. Практически сразу Фоден обрезался с пасом, а Парти ударил из-за штрафной. В пользу «Арсенала» сыграл небольшой рикошет от Стоунза – мяч полетел точно под штангу. Ортега даже не стал прыгать.

Гол Парти Фото: Кадр из трансляции

«Арсенал» выглядел в целом солиднее и при счёте 2:1 уже не стал откатываться в оборону. После очередной комбинации отличился 18-летний Льюис-Скелли. Защитник в чужой штрафной убрал мяч под правую и пробил в дальний угол. Ортега дотянулся до мяча, но ворота не спас. Льюис-Скелли отпраздновал гол в позе йога, пародируя Холанда.

Празднование Льюиса-Скелли Фото: Кадр из трансляции

Ну а ближе к концу встречи ещё и Хаверц отличился и эмоционально отпраздновал, прокатившись на коленях к фанатской трибуне. Аплодировали даже стюарды. Это был тот случай, когда счёт вполне отражал игру. По мере того как хозяева вели в счёте, у них всё равно были лучшие моменты, а у «Сити» мало что получалось. Местные болельщики на кураже скандировали «оле» под каждый пас любимой команды.

В конце встречи, помимо атак «Арсенала», можно отметить разве что очередное столкновение Холанда и Габриэла, с которого слетела бутса. В ответ бразилец потянул нападающего за шорты – обошлось без жёлтых. Как и в случае с Бернарду, который явно заслуживал предупреждения после удара по ногам лежащего Троссарда. Ну а финальную точку поставил 17-летний Итан Нванери – 5:1. Один из лучших матчей «Арсенала» в этом сезоне (если не вообще лучший). Но главное – случилось крупнейшее поражение Гвардиолы в карьере. Он проигрывал 0:4 (даже в этом сезоне – «Тоттенхэму»), уступал 2:5 «Лестеру». Но 1:5 – никогда.

Лондонцы теперь отстают от «Ливерпуля» на шесть очков, но у команды Слота ещё матч в запасе. «Сити» остался четвёртым в таблице, однако рискует опуститься по итогам тура на пятое место.