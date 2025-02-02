Три штанги и три отменённых гола! «Интеру» жутко не везло в дерби с «Миланом» все 90 минут

«Милан» и «Интер» выдали удивительное дерби. Количество попаданий в штанги и отменённых голов «нерадзурри» превзошло все разумные пределы. Тем не менее победа хозяев была бы вполне заслуженной, если бы они не отдали её в компенсированное время.

В миланском дерби в составе команды Сержиу Консейсау дебютировал новичок Уокер, перешедший из «Манчестер Сити». Он занял место правого защитника, которое освободил после конфликта с тренером Калабрия. При владении «Интера» «россонери» встречали соперника расстановкой 4-4-2. Впереди в дуэте с центрфорвардом Абрахамом действовал Пулишич. А вот справа в полузащите располагался Муса – американец помогал Уокеру контролировать рывки латераля «нерадзурри» Димарко, создававшего ширину на своём левом краю.

Если кто-то ждал фейерверка в противостоянии «Интера» и «Милана», то наверняка был разочарован тем, какой футбол показывали гранды чемпионата Италии. Осторожное, неспешное начало. Отсутствие высокого прессинга. Казалось, никто не хочет играть «первым номером». Получался такой «футбольный сюрпляс». Первый более-менее опасный удар нанёс только на 12-й минуте Барелла, да и в том эпизоде скорее размял Меньяна. Бил из-за штрафной туда, где стоял голкипер.

Правда, до этого «Интер» забил, но из очевидного офсайда. Мартинес поторопился, открываясь под передачу в штрафной «Интера». Автором незасчитанного гола стал Димарко, за быстрыми ногами которого связка Уокер – Муса не всегда успевала. Ещё один отменённый гол «Интера» до перерыва случился на исходе трети матча, когда тот же Димарко доставил мяч Барелле. Мартинес на сей раз всё сделал правильно, однако в положение «вне игры» забрался центрхав «нерадзурри».

Всё шло к тому, что первый тайм завершится нулевой ничьей. Но на 45-й минуте «россонери» повели! «Интер» доигрался с огнём своей необъяснимой пассивностью. Голевая атака, точнее, контратака «Милана» родилась в результате отбора Мусы у Чалханоглу в центре поля, а завершилась ударом Леау и добиванием от Рейндерса. Так вышло, что Зоммер сумел отбить мяч только на ногу набежавшему нидерландцу. Виноват, конечно, не голкипер, а тот, кто проспал второй темп.

«Милан» празднует гол в ворота «Интера» Фото: Sportinfoto/Getty Images

Несмотря на такое завершение тайма, в перерыве замену сделал только тренер «Милана». Очевидно, специально под Димарко португалец выпустил на фланг полузащиты штатного защитника Хименеса – Муса вернулся в центр поля. Впрочем, это не уберегло бы «россонери» от пропущенного гола уже через 40 секунд после старта второй половины, если бы Мартинес не пробил прямо в Меньяна. Лаутаро должен был забивать с передачи Тюрама.

При счёте 1:0 «Интер» больше времени проводил в позиционных атаках. Но не сказать чтобы они стали острее. Команда Индзаги показывала какой-то «веганский футбол»: не чувствовалось желания вырвать мяч с мясом, задавить соперника. Однако при этом, как ни удивительно, мяч стабильно влетал в сетку ворот «Милана». После часа игры «нерадзурри» забили третий отменённый гол! На сей раз судьи, судя по всему, определили, что Думфрис перед пасом толкнул защитника в спину.

Дензел Думфрис в матче с «Миланом» Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

«Интер» мог если не выбить дверь ногой, то пролезть в узкое окошко и украсть победу у «Милана». Надеждой чемпиона Италии стали стандарты. Защитник Биссекк едва не забил после углового – попал в штангу. Был ещё спорный момент в штрафной «россонери», когда болельщикам «нерадзурри», вероятно, показалось, что Павлович сфолил. Пенальти не дали. А на 82-й минуте повторился эпизод с Биссекком, только теперь в стойку после углового пробил коленом Тюрам.

«Милан» откровенно играл на удержание счёта, сбивал темп. Вслед за тремя отменёнными голами «Интер» выбил три попадания в штангу – Думфрису тоже чудовищно не повезло. Казалось, команда Консейсау победит, ведь ей так широко улыбалась фортуна! Стоит отметить и игру Томори на фоне слухов о желании клуба продать его в «Тоттенхэм». Защитник стал лучшим в матче по количеству оборонительных действий – 15 (в том числе шесть отборов и три перехвата).

Тем не менее в компенсированное время «Интер» всё же спасся. Гости забрали подбор у чужой штрафной, Биссекк навесил на дальнюю штангу, а вышедший на замену дебютант Залевски, арендованный у «Ромы», сделал скидку на де Врея. И тот – о чудо! – не промахнулся.