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Арсен Захарян сыграл впервые с мая 2024 года: травмы

Арсен Захарян наконец-то сыграл! Он ждал этот момент больше восьми месяцев
Георгий Илющенко
Отчёт «Осасуна» — «Реал Сосьедад» — 2:1
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Но команде это не помогло — «Реал Сосьедад» всё равно уступил.

Это наконец-то случилось! Одна травма Арсена Захаряна сменялась второй, вторая — третьей, третья — ещё одной. Всё это превратилось во вроде бы безнадёжную бесконечность. Но российский полузащитник всё-таки вышел на поле. Впервые с конца мая.

Испания — Примера . 22-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Будимир – 34'     2:0 Будимир – 74'     2:1 Оускарссон – 90+4'    

За год с небольшим Захарян из-за подорванного здоровья пропустил не менее 30 матчей плюс солидную часть предсезонки. Лодыжка, подколенное сухожилие, рука, берцовая кость — целый флеш-рояль повреждений. Полтора года в Сан-Себастьяне принесли Арсену суммарно 202 дня вне игры и тренировок. Ужасные показатели.

Совсем недавно мы писали обо всех проблемах Арсена в Испании:
«Такое у Захаряна первый раз в карьере». Что происходит с россиянином в Испании?
Эксклюзив
«Такое у Захаряна первый раз в карьере». Что происходит с россиянином в Испании?

В 2025 году россиянин сначала провёл две встречи на лавке. Потом снова выбыл и лишь в четверг попал туда (на скамейку) снова. Там же он начал и игру с «Осасуной», но во втором тайме Иманол Альгуасиль решился и наконец-то позвал россиянина на поле! Правда, при таких исходных едва ли перевернул бы ситуацию даже Килиан Мбаппе или Ламин Ямаль. «Реал Сосьедад» пустил двушку от «Осасуны», и на 78-й минуте тренер сделал тройную замену — позвал в том числе Арсена.

Не сказать, что баски играли хуже. Вот что моментами соперник пользовался куда увереннее — это да. По ожидаемым голам вышло преимущество сан-ceбacтьянцев: 1,75 xG на 0,65 xG. Арсен мало на что повлиял. Его выход со скамейки принёс гол престижа, но сам он в нём не поучаствовал — Орри Оускарссон уже на 90+4-й минуте продолжил голевую серию вслед за дублем в ворота ПАОКа. Итог — минимальное поражение.

«Осасуна» празднует гол

«Осасуна» празднует гол

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Захарян получил от статистического портала Sofascore дефолтную оценку 6,8 за семь из восьми точных передач, одну успешную попытку дриблинга и выигранное единоборство. Визуально он особо не запомнился – были и неплохие по мысли передачи, но к опасным моментам они не приводили. Главное — первая за долгое время практика. Арсен в приличной форме нам прекрасно знаком. А особенно — вратарям РПЛ. Осталось только её набрать и не напороться на очередную неприятность. Кстати, с «Осасуной» снова играть 5 февраля в Кубке. Ждём россиянина в основе?

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