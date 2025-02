«Спартак» взял вратаря и отдал форварда, а у Эмери — топ-игроки! Трансферы и слухи дня

Уже завтра, 3 февраля, в топ-5 лигах Европы закроется трансферное окно. Клубы заключают последние сделки в экстренном режиме. Но и в России команды генерируют громкие переходы. О всём самом главном за воскресенье, 2 февраля – в нашем дайджесте.

«Спартак» купил вратаря, расстался с Шамаром и идёт за форвардом из АЕКа

Илья Помазун Фото: spartak.com

«Спартак» навязывает конкуренцию «Зениту» в битве за самое мощную трансферную зиму в РПЛ. Вот-вот в Москве окажутся вингер Пабло Солари и полузащитник Иван Илич. Но первым официально подтверждённым трансфером стал голкипер Илья Помазун. 28-летний вратарь подписал контракт до лета 2027 года. Помазун — воспитанник ЦСКА, а бо́льшую часть карьеры провёл в аренде в «Урале» (2020-2024). За москвичей Илья сыграл всего 10 матчей. А последние полгода он провёл без футбола из-за резонансного интервью прошлым летом, в котором Помазун не исключил переход в «Спартак». Теперь же это стало реальностью.

Также «Спартак» сообщил о расторжении контракта с нападающим Шамаром Николсоном. По информации «Чемпионата», в сделке участвует третья сторона — мексиканская «Тихуана». Эта команда заплатит Николсону бо́льшую часть компенсации за оставшийся срок контракта (€ 1,6 млн). Вместе со «Спартаком» Шамар выиграл Кубок России 2022 года. Так что ямайский форвард вошёл в историю клуба.

Шамар Николсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А SporTime сообщает, что москвичи близки к покупке форварда греческого АЕКа Леви Гарсии. По информации источника, переговоры между сторонами продвигаются быстрыми темпами. Несмотря на наличие некоторых нюансов, сделка считается почти завершённой. Окончательная сумма за трансфер Гарсии составит € 21 млн. При этом АЕК получит € 15 млн из них, так как 40% прав на футболиста сохраняет его бывший клуб.

В «МЮ» появился новый левый защитник

Патрик Доргу Фото: manutd.com

«Манчестер Юнайтед» дожал «Лечче» и забрал левого защитника Патрика Доргу. Контракт с 20-летним футболистом заключён до лета 2030-го. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «МЮ» заплатит € 35 млн за трансфер Доргу, из которых € 30 млн — фиксированная сумма и ещё € 5 млн — бонусы. В распоряжении Рубена Аморима наконец-то появился качественный левый защитник. Хотя ещё непонятно, где его собирается использовать Аморим.

Тикнизян не окажется в «Леганесе»

Наир Тикнизяна Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» отказался отпускать защитника Наира Тикнизяна в «Леганес». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Испанцы сделали предложение о платной аренде футболиста с правом выкупа, но получили отказ. Наир — важный игрок для «Локо», поэтому расставаться на неприемлемых условиях клуб вряд ли согласен. Отметим, что трансферная стоимость Тикнизяна составляет € 6 млн (оценка Transfermarkt). Возможно, если «Леганес» вернётся с сопоставимым предложением, то москвичи ещё подумают.

«Тоттенхэм» усилил центр обороны

Кевин Дансо Фото: tottenhamhotspur.com

«Тоттенхэм» — самый страдающий от травм в Европе клуб. Эпидемия затронула и центр защиты, поэтому боссы лондонцев искали усиление на позицию. Выбор пал на Кевина Дансо из «Ланса». 26-летний австриец перебрался в «Тоттенхэм» на правах аренды. Его буквально перехватили у «Вулверхэмптона»! Летом англичане обязаны выкупить Дансо за € 25 млн. Кевин подпишет контракт с лондонцами до конца июня 2030-го.

Дисаси отправляют в «Тоттенхэм», но он хочет в «Астон Виллу»

Аксель Дисаси Фото: Julian Finney/Getty Images

«Челси» предпринимает попытки избавиться от защитника Акселя Дисаси. Тренеру Энцо Мареске не зашла игра француза в центре обороны. Возможно, Дисаси оживёт в другом клубе. Два главных варианта — «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». И в обоих случаях есть нюансы. Сам Аксель хотел бы отправиться в Бирмингем, но «Челси» не хочет отпускать туда защитника. Причина банальная: клубы сражаются за место в зоне Лиги чемпионов. Лондонцы не планируют самовольно усиливать конкурента. А вот отправить Дисаси в аренду в «Тоттенхэм» они не против. Однако сам защитник против сделки. Найдут ли стороны компромисс?

Ещё одна звезда в Турции

Альваро Мората Фото: galatasaray.org

«Галатасарай» и «Фенербахче» напичканы звёздами похлеще многих клубов из топ-5 лиг Европы. Концентрация классных игроков в Стамбуле оказалась ещё выше после переезда Альваро Мораты. Испанец так и не стал своим в «Милане», также у него не сложились отношения с тренером Сержиу Консейсау. Выходом стала аренда в «Галатасарай». Marca сообщает, что в Турции Альваро будет получать € 900 тыс. в месяц. А летом «Галатасарай» обязан выкупить 32-летнего форварда за € 15 млн.

«Милан» нашёл нового форварда

САНТЬЯГО ХИМЕНЕС Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Милан» отправил Альваро Морату в Турцию, но не остался без центрфорварда. Лука Йович, Ноа Окафор и Тэмми Абрахам не сильно убеждают руководство и тренера Сержиу Консейсау. Поэтому миланцы купили у «Фейеноорда» мексиканца Сантьяго Хименеса за € 35 млн + бонусы (информация Фабрицио Романо). Футболист уже прибыл в Милан, прошёл медосмотр и посетил дерби с «Интером». Официального представления де-юре ещё не было, но де-факто Хименес — новая надежда «Милана» в атаке.

Новичок «Интера» дебютировал в дерби и оформил ассист

Никола Залевски Фото: MB Media/Getty Images

«Интер» оформил первый и единственный трансфер зимой 2025 года. Клубу понадобился левый латераль «Ромы» Никола Залевски. Миланцы арендовали поляка за € 600 тыс. с опцией выкупа летом 2025 года за € 6-6,5 млн. И 23-летний защитник выдал дебют мечты! Он вышел на поле уже на следующий день в дерби с «Миланом» (1:1). И стал автором ассиста на Стефана де Врея, который сравнял счёт.

«Астон Вилла» забирает двух топ-игроков

Маркус Рашфорд Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

«Астон Вилла» проводит мощную трансферную кампанию. Клуб уже забрал Дониэлла Малена из дортмундской «Боруссии» и за € 77 млн отправил Джона Дурана в «Аль-Наср». А теперь в Бирмингеме ждут (помимо Дисаси) двух топ-футболистов — Маркуса Рашфорда и Марко Асенсио. Инсайдер Фабрицио Романо дал Here We Go по обоим футболистам. А это значит, что объявление переходов — вопрос времени. Интересно, что в арендное соглашение по Асенсио не включено право выкупа. А вот Рашфорда «Астон Вилла» может выкупить летом за € 48 млн (информация Фабрицио Романо). У тренера Унаи Эмери появится шикарный выбор в атаке: Уоткинс (если останется), Роджерс, Мален, Асенсио, Рашфорд.

«Ювентус» усилит запасной «Ньюкасла»?

ЛЛОЙД КЕЛЛИ Фото: Stu Forster/Getty Images

Из-за травм Бремера и Пьера Калюлю у «Ювентуса» осталось всего два живых центральных защитника: Федерико Гатти и арендованный из «Челси» Ренату Вейга. Для борьбы в плей-офф Лиги чемпионов и Серии А нужно усиление. Кто им станет? Ллойд Келли из «Ньюкасла». Неожиданный выбор, если учитывать, что защитник не является основным и провёл за сезон всего 596 минут. Однако боссы туринцев арендуют Келли с правом выкупа за € 18 млн. Спортивный директор «Юве» Кристиано Джунтоли явно что-то знает о качествах 26-летнего англичанина.

Сага с Матисом Телем продолжается

Матис Тель Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Форвард «Баварии» Матис Тель отказал «Тоттенхэму». Хотя лондонцы предлагали за форварда € 60 млн. Зато 19-летний француз согласился на вариант с «Манчестер Юнайтед». Но и тут произошло фиаско. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, клубы прекратили переговоры. «Бавария» хотела продать Теля, а «МЮ» — арендовать. Условия стали фатальной преградой. Теперь на разрешение истории с будущим Матиса остался всего один день.