Почему Перес ненавидит зимние трансферы? Их снова нет, хотя «Реал» в патовой ситуации

Мадридский «Реал» всё ещё страдает из-за травм. Недавно в строй вернулся Давид Алаба, но в матче с «Эспаньолом» повреждение получил ещё один защитник – Антонио Рюдигер. Он пропустит около месяца. А ещё на длительный срок выбыли Эдер Милитао и Дани Карвахаль.

Карло Анчелотти регулярно выдумывает новые решения проблем: опустил Орельена Тчуамени в центр защиты, ротирует правый фланг Лукасом Васкесом и Федерико Вальверде и – самое неожиданное для Карло – привлёк к первой команде игрока из академии (Рауль Асенсио). Итальянец выкручивается как может (и даже делает это с успехом), но всё равно выпрашивает у Флорентино Переса деньги на трансферы. Сейчас, с закрытием трансферного окна, понятно, что никакого усиления не будет.

Перес никогда не оформлял топ-трансферы зимой

За последние шесть лет «Реал» только дважды выходил на рынок зимой. В сезоне-2018/2019: «Мадрид» испытывал жуткий кризис в плане результатов, а без Роналду голы давались тяжело. Казалось, идеальный момент для покупки какой-нибудь звезды. Перес решил иначе и купил Браима Диаса у «Манчестер Сити» за € 17 млн. Испанец не мог моментально усилить команду и брался на перспективу. Спустя шесть лет Браим – один из самых полезных футболистов «Реала». Так что покупка оказалась удачной.

Браим Диас в «Реале» Фото: Denis Doyle/Getty Images

А вот переход Рейниера за € 30 млн в 2020-м обернулся провалом. «Мадрид» только вошёл во вкус с покупкой бразильских вундеркиндов, и юный новичок подавался как наследник Кака. Считалось, что он заменит Луку Модрича и Тони Крооса и составит убийственную связку с Винисиусом Жуниором и Родриго. Не вышло. Плеймейкера отправляли в «Жирону» и «Фрозиноне» – не прижился. Даже дортмундская «Боруссия», которая чуть ли не лучше всех раскрывает вундеркиндов, ничем не помогла. Transfermarkt тоже разочаровался в парне: ещё в 2019-м его оценивали в € 25 млн. Сейчас – в € 2,5 млн.

Перес осознал, что выкинул деньги на ветер, и неоднократно пытался продать Рейниера, но претендентов не нашлось. Сейчас он играет в аренде за «Гранаду» в Сегунде. Суммарно за полгода провёл 1243 минуты на поле (почти 14 полных матчей) и оформил 1+4. Время на перезапуск карьеры ещё есть: бразильцу только недавно исполнилось 23 года. Однако если он и случится, то точно не в «Реале». Контракт Рейниера с мадридцами заканчивается в следующем году – либо Перес продаст его за символическую сумму этим летом, либо отпустит свободным агентом в 2026-м.

Рейниер в «Кастилье» Фото: realmadrid.com

Если углубиться, то можно заметить тенденцию: «Реал» при Пересе зимой либо покупает исключительно юниоров, либо экстренно усиливается через аренды. Первый случай – Лукас Силва в 2015-м (провал, но помешали проблемы со здоровьем). Второй – нападающий Эммануэль Адебайор в 2011-м (брали из-за травмы Игуаина) и вратарь Диего Лопес в 2012-м (Икер Касильяс повредил палец, плюс у него были разногласия с Жозе Моуринью).

Перес рискует из-за Трента и заботы о финансовой стабильности

Нынешняя ситуация кажется ещё более патовой, чем в 2011-м или 2012-м. Однако Перес не выписывает чек на покупку нового защитника – и дело не в скупости. Флорентино за 22 года правления в «Реале» показал себя элитным менеджером: при нём мадридцы стали единственным клубом, который прошёл через пандемию коронавируса без убытков. Хотя параллельно проводилась реконструкция «Сантьяго Бернабеу».

Кроме того, Перес за последние несколько лет полюбил свободных агентов и прямо сейчас копит деньги на контракт Трента Александер-Арнольда. Он как раз станет сменщиком Карвахаля. Поэтому руководство просит Анчелотти потерпеть и по возможности внедрить в основу игроков из академии.

Карло Анчелотти и Флорентино Перес Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Среди других причин – законы футбольного трансферного рынка. Топовых защитников, как правило, не продают по ходу сезона. А если и продают, то по завышенному ценнику. Кроме того, от новичков будут ждать сиюминутных результатов – однако они не успеют нормально влиться в коллектив и адаптироваться к новым требованиям. Увы, полноценные зимние сборы проводят только в РПЛ, но не в топ-5 лигах.

«Реал» богат, однако не ровня «Манчестер Сити», который может устроить экстренную закупку на € 150 млн. С другой стороны, Перес всегда был безжалостен к тренерам. Если команда не добивалась необходимых результатов – президент прощался с ними без особых сомнений. И здесь Анчелотти действительно не позавидуешь, особенно с учётом того, что на матч с «Сити» в ЛЧ нет адекватной обороны. Алаба только восстановился после «крестов» и набирает форму, Тчуамени не защитник. Есть Асенсио, который удивляет зрелостью и навыками, но у него нет опыта игры в настолько больших матчах.

Перес работает на долгосрочную перспективу, однако не допускает и возможности провести провальный сезон. Насколько курс Флорентино поможет «Реалу», узнаем уже скоро.