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Самые ожидаемые переходы в последний день трансферного окна, Асенсио, Хименес, Уоткинс, Арсенал, Милан, Тоттенхэм

Самые ожидаемые переходы последнего дня трансферного окна в Европе. Интриг сейчас много!
Никита Паглазов
Самые ожидаемые переходы в последний день
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Комментарии
Случатся ли громкие сделки в АПЛ? Заменит ли «Наполи» Хвичу? И где будет играть бриллиант из «Баварии»?

В европейских топ-5 лигах зимнее трансферное окно закрывается сегодня, 3 февраля. Клубы в экстренном режиме заключают сделки. А чьи переходы мы ждём в последние часы? И какие вообще интриги есть в дедлайн? Рассказываем о самых главных.

Масштабные топ-трансферы «Астон Виллы»

«Астон Вилла» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако в АПЛ дела складываются хуже (восьмое место после 24 туров). Для борьбы и в еврокубках, и в чемпионате нужны качественные футболисты. Ранее бирмингемцы за € 77 млн продали форварда Джона Дурана в саудовский «Аль-Наср». А теперь «Астон Вилла» ждёт усиление в атаку. Деньги есть.

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Уже в следующем туре АПЛ за команду должен сыграть Маркус Рашфорд. В «МЮ» форвард угодил в немилость тренеру Рубену Амориму, поэтому англичанин нашёл новый клуб. Манкунианцы отдали форварда в аренду с правом выкупа за € 48 млн, а бирмингемцы покроют 70% зарплаты. Ранее Маркус был близок к «Барселоне», однако с вариантом в Каталонии не срослось. О трансфере объявили буквально сегодня ночью.

Также в «Астон Виллу» перебирается Марко Асенсио: аренда из «ПСЖ» до конца сезона без права выкупа. Возможно, полузащитник настолько круто покажет себя в АПЛ, что летом его заберут на постоянной основе. Но надо дождаться официального подтверждения – мало ли.

Унаи Эмери

Унаи Эмери

Фото: Dan Istitene/Getty Images

А ещё бирмингемцы работают сразу по двум сделкам с «Челси». «Астон Вилла» хотела бы видеть у себя защитника Акселя Дисаси и форварда Жоау Феликса. С первым у клуба есть договорённость по личному соглашению, однако «Челси» предпочёл бы отдать француза в аренду в «Тоттенхэм». Почему? «Астон Вилла» — конкурент в борьбе за зону Лиги чемпионов. Но Фабрицио Романо отмечает, что сам Дисаси предпочитает вариант именно с бирмингемцами, а не с «Тоттенхэмом». Переговоры «Астон Виллы» по Феликсу также проходят трудно.

«Ювентус» заберёт защитника со скамейки «Ньюкасла»?

Ллойд Келли

Ллойд Келли

Фото: Getty Images

«Ювентус» испытывает огромные проблемы с центральными защитниками. Сейчас из-за травм для тренера Тьяго Мотты недоступны Бремер и Пьер Калюлю. Из здоровых – только Федерико Гатти и арендованный у «Челси» Ренату Вейга. Поэтому руководство туринцев шерстило трансферный рынок в поисках адекватного варианта. И выбор пал на Ллойда Келли из «Ньюкасла». Как отмечает Фабрицио Романо, туринцы арендуют 26-летнего англичанина с обязательством выкупа за сумму около € 18 млн. В нынешнем сезоне Келли провёл всего 14 матчей (596 минут на поле). Ллойд – игрок ротации «Ньюкасла». Достойный ли вариант для «Юве»?

Найдёт ли новый клуб Матис Тель?

Матис Тель

Матис Тель

Фото: Getty Images

Матис Тель понял, что вряд ли выбьет из основы «Баварии» Гарри Кейна. Но 19-летний форвард хочет играть в старте. У Матиса большой потенциал, он способен дорасти до высокого уровня. Поэтому французом интересуются топ-клубы: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Команды продвинулись по-разному. Например, «Тоттенхэм» предложил «Баварии» € 60 млн за форварда (информация Фабрицио Романо). Однако Тель отказал лондонцам в переговорах по контракту. И, по заявлению журналиста Давида Орнштейна (высокий уровень надёжности), вообще заявил президенту «Тоттенхэма», что не уйдёт из команды зимой.

При этом вариант с «Манчестер Юнайтед» Матиса устраивал. Даже больше, чем с «Челси». Но, как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, переговоры манкунианцев с «Баварией» провалились. «МЮ» настаивал на обычной аренде, а мюнхенцы – на предусматривающей полноценный трансфер. Возможно, в последний день окна Тель всё же найдёт новый клуб. Следим.

А вот в ЛЧ «Баварии» пока везёт:
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«Наполи» нашёл замену Хвиче?

Хвича Кварацхелия уехал в начале января в «ПСЖ». Конечно, «Наполи» не сидел без дела и искал замену грузину. Сначала клуб рассматривал вариант с Алехандро Гарначо («МЮ»), затем – с Каримом Адейеми («Боруссия» Дортмунд). Но оба футболиста дорого стоят и при этом не демонстрируют стабильный футбол. Поэтому «Наполи» нашёл альтернативное усиление – из Саудовской Аравии.

Аллан Сент-Максимен

Аллан Сент-Максимен

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Как сообщает Фабрицио Романо, итальянцы за € 4 млн арендуют у «Аль-Ахли» вингера Аллана Сент-Максимена. Интересно, что первую половину сезона француз провёл в «Фенербахче» у Жозе Моуринью – в аренде. Аллан провёл 24 матча, в которых набрал 7 (3+4) результативных баллов. Возможно, в Неаполе у Сент-Максимена дела пойдут повеселее.

Успеет ли «Челси» закрыть все свои сделки?

«Челси» под конец трансферного окна думает о приобретении центрального полузащитника. Фабрицио Романо сообщил, что лондонцы сделали запрос в «Манчестер Сити» по 19-летнему Нико О’Райли.

Ранее лондонцы интересовались форвардом «Баварии» Матисом Телем и вингером «МЮ» Алехандро Гарначо. Но по французу основные переговоры даже не начались. А аргентинец мог стать частью глобальной сделки, в результате которой в Манчестер отправился бы Кристофер Нкунку. Однако The Athletic сообщает, что «МЮ» больше не заинтересован в форварде «Челси». Изменится ли что-то в последний день? Исключать вариант с возобновлением переговоров нельзя.

Алехандро Гарначо

Алехандро Гарначо

Фото: Michael Regan/Getty Images

Но приоритетнее для «Челси» – раздать ненужных футболистов. Клуб отдаёт Карни Чуквуэмеку в аренду в дортмундскую «Боруссию» – тут ждём официального подтверждения. Также лондонцы ведут переговоры с «Астон Виллой» по арендному соглашению с Акселем Дисаси (также интересуется «Тоттенхэм») и Жоау Феликсом. А Бен Чилуэлл близок к переходу в «Кристал Пэлас» (также аренда).

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Усилится ли «Тоттенхэм»?

«Тоттенхэму» жизненно необходимы трансферы, чтобы решать задачи. Команда вышла в плей-офф Лиги Европы, бьётся за Кубок лиги (выиграла в первом полуфинале у «Ливерпуля») и участвует в Кубке Англии. Да и в АПЛ пора выбираться из второй десятки. Проблема «Тоттенхэма» – в эпидемии травм. Усиление не помешало бы на любую позицию. Ранее лондонцы уже забрали из «Ланса» центрального защитника Кевина Дансо.

Кевин Дансо

Кевин Дансо

Фото: tottenhamhotspur.com

Также «шпоры» находятся в гонке за Акселя Дисаси. Проблема в желаниях самого француза, который предпочитает аренду в «Астон Виллу». А вот «Челси» хотел бы отдать Дисаси в «Тоттенхэм». У клуба и игрока есть время, чтобы пойти друг другу навстречу.

А журналист Аласдер Голд (близкий к клубу) сообщает, что до конца трансферного окна тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу хотел бы заполучить нового нападающего. Конкретные фамилии не приводятся. Возможно, фронт-офис лондонцев подберёт нужного кандидата в последний день трансферного окна. Тут болельщики ждут не одного, а сразу двух игроков – в атаку и в защиту.

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«Арсенал» подпишет топ-форварда из «Астон Виллы»?

Главная проблема «Арсенала» прямо сейчас – позиция центрфорварда. Габриэл Жезус выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразных связок, а играющий сейчас на позиции «девятки» Кай Хаверц не впечатляет. По ходу января «Арсенал» рассматривал разные варианты на место нападающего. И к концу трансферного окна приоритетом стал Олли Уоткинс из «Астон Виллы». Лондонцы предлагали £ 60 млн за футболиста, но получили отказ. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Астон Вилла» сочла предложение несвоевременным, так как оно поступило накануне решающего матча Лиги чемпионов с «Селтиком».

Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Фото: Naomi Baker/Getty Images

Возможно, настрой бирмингемцев изменится после завершения сделок по Маркусу Рашфорду и Марко Асенсио? У «Арсенала» есть ещё один день, чтобы «продавить» трансфер Уоткинса.

Гвардиола заполучит воспитанника «Барселоны»?

Помните Нико Гонсалеса? Испанец – воспитанник «Барселоны», оказавшийся в основе в одно время с Педри и Гави. Однако Нико не закрепился в составе каталонцев: сезон-2022/2023 он провёл в аренде в «Валенсии», а затем его купил «Порту». Теперь же Гонсалес близок к возвращению в топ-клуб.

Нико Гонсалес

Нико Гонсалес

Фото: Getty Images

Как сообщает Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Порту» по Нико. В контракте 23-летнего футболиста есть отступные – € 60 млн. Однако «Порту» хотел бы сохранить Гонсалеса в клубе. «Манчестер Сити» ведёт переговоры с португальцами. Возможно, команды найдут компромисс в дедлайн.

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Дортмундская «Боруссия» раскроет новую звезду из «Лиона»?

Райан Шерки

Райан Шерки

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Из-за своих финансовых проблем «Лион» не против продажи дорогостоящих активов. Самый главный – вингер Райан Шерки. К 21-летнему вингеру был спрос в Европе, но самой проворной оказалась дортмундская «Боруссия». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы ведут переговоры по трансферу. Сам Шерки уже согласился на переезд в Дортмунд. Жёлто-чёрные готовы заплатить за вингера € 22,5 млн. Однако владелец «Лиона» Джон Текстор отрицает какую-либо связь Шерки с «Боруссией». Уже скоро мы узнаем конец этого мини-сериала.

А состоятся ли эти трансферы – следим здесь:
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Дедлайн зимнего трансферного окна в Европе! Кого гранды возьмут в последний момент? LIVE
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