Лучшие трансферы в дедлайн. Здесь и отъезд Аршавина, и куча легендарных сделок

Сегодня в топ-лигах Европы закрывается зимнее трансферное окно. Наступает дедлайн — последний день, когда покупатели могут успеть забрать с рынка желаемый «товар». Иногда именно «на флажке» случаются самые успешные сделки.
Какой трансфер в дедлайн был лучшим в истории? Принимайте участие в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях! Мы отобрали для рейтинга два десятка, возможно, самых запоминающихся.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Серхио Рамос
- Откуда: «Севилья»
- Куда: «Реал»
- Стоимость трансфера: € 27 млн
«Реал» забрал Рамоса у «Севильи» в августе 2005-го и получил топового защитника на годы. Испанец провёл 16 сезонов в составе «Мадрида», сыграл 671 матч и стал автором 101 гола и 40 голевых передач. Серхио завоевал с командой 22 трофея, включая пять чемпионских титулов и четыре Лиги чемпионов.
Уэйн Руни
- Откуда: «Эвертон»
- Куда: «Манчестер Юнайтед»
- Стоимость трансфера: € 37 млн
Когда Руни переходил из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» в летнее окно 2004-го, ему было всего 18 лет. Манкунианцы нашли себе нападающего на следующие 13 сезонов — Уэйн сыграл 559 матчей, забил 253 мяча и отдал 138 голевых пасов. В составе «МЮ» Руни взял 16 трофеев, в том числе пять чемпионских титулов АПЛ и одну Лигу чемпионов.
Роналдо
- Откуда: «Интер»
- Куда: «Реал»
- Стоимость трансфера: € 45 млн
Когда закрывалось летнее окно 2002-го, «Реал» выкупил у «Интера» бразильского уникума. Роналдо провёл в Мадриде четыре с половиной года, забил 103 мяча и отдал 34 голевые передачи в 177 матчах. С «Реалом» нападающий выиграл одно золото чемпионата Испании, а всего — четыре трофея.
Луис Суарес
- Откуда: «Аякс»
- Куда: «Ливерпуль»
- Стоимость трансфера: € 26,5 млн
Этот трансфер состоялся в зимнее окно — «Ливерпуль» подписал Суареса в январе 2011-го. В истории с уругвайцем у мерсисайдцев случилось идеальное попадание: за три с половиной года нападающий забил 82 гола и сделал 31 голевую передачу в 133 матчах. Завоевал с командой Кубок лиги, а потом был перепродан в три раза дороже в «Барсу».
Андрей Аршавин
- Откуда: «Зенит»
- Куда: «Арсенал»
- Стоимость трансфера: € 16,5 млн
Нельзя не включить в этот рейтинг и знаменитый трансфер Аршавина из «Зенита» в «Арсенал» — в январе 2009-го «канониры» до последнего боролись за подписание звезды российского футбола и всё же выкупили его. За лондонскую команду Андрей отыграл четыре года (с паузой на аренду в «Зенит»), в 144 матчах забил 31 мяч и отдал 45 голевых пасов. Единственное, чего ему не хватило в «Арсенале», так это трофеев.
Коул Палмер
- Откуда: «Манчестер Сити»
- Куда: «Челси»
- Стоимость трансфера: € 47 млн
В сентябре 2023-го «Ман Сити» отдал своего воспитанника «Челси», а подождали бы денёк — сохранили бы в составе такую звезду! В лондонском клубе атакующий полузащитник по-прежнему и играет — на сегодняшний день у него 39 голов и 21 голевая передача в 70 матчах. Палмера признали лучшим футболистом прошлого сезона в «Челси», а теперь его цель — вслед за индивидуальным трофеем выиграть какой-нибудь командный.
Златан Ибрагимович
- Откуда: «Аякс»
- Куда: «Ювентуса»
- Стоимость трансфера: € 16 млн
Златан впервые появился в чемпионате Италии летом 2004-го, когда в летнее окно его подписал «на флажке» туринский клуб. Ибрагимович провёл в «Ювентусе» два сезона и завоевал два чемпионских титула, которые затем были аннулированы. В 92 матчах шведский форвард стал автором 26 голов и 19 голевых пасов.
Гарет Бэйл
- Откуда: «Тоттенхэм»
- Куда: «Реал»
- Стоимость трансфера: € 101 млн
Переход Бэйла из «Тоттенхэма» в «Реал» за € 101 млн (по данным Transfermarkt) в сентябре 2013-го был на тот момент самым дорогим в истории футбола. За восемь сезонов в Мадриде валлиец взял 16 трофеев — одну только Лигу чемпионов выигрывал пять раз! И пусть не всегда вклад флангового форварда был таким, как ждали, он собрал мощную статистику в «Реале»: 106+67 в 258 матчах.
Клод Макелеле
- Откуда: «Реал»
- Куда: «Челси»
- Стоимость трансфера: € 20 млн
Опорный полузащитник «Реала» стал игроком «Челси» в последний день августа 2003-го. Следующие пять сезонов француз провёл в составе «синих»: в 217 матчах набрал 2+6. С Макелеле лондонская команда выиграла два чемпионских титула, а всего — шесть трофеев.
Эшли Коул
- Откуда: «Арсенал»
- Куда: «Челси»
- Стоимость трансфера: € 7,4 млн
Левый защитник перешёл из «Арсенала» в «Челси» перед самым закрытием летнего окна 2006-го. Следующие восемь сезонов Коул отыграл за «синих». Принял участие в 337 матчах, забил семь голов и сделал 33 голевые передачи, а среди девяти выигранных им трофеев были золото АПЛ и кубок Лиги чемпионов.
Уго Льорис
- Откуда: «Лион»
- Куда: «Тоттенхэм»
- Стоимость трансфера: € 12,6 млн
Перед финишем летнего окна 2012-го «Тоттенхэм» сумел договориться с «Лионом» о трансфере голкипера, который закрыл эту позицию у «шпор» на следующие 11 лет. Льорис сыграл за лондонскую команду 447 матчей, пропустил 508 мячей и выдал 151 «сухарь». С ним «Тоттенхэм» доходил до финала Лиги чемпионов и дважды — до финала Кубка лиги.
Месут Озил
- Откуда: «Реал»
- Куда: «Арсенал»
- Стоимость трансфера: € 47 млн
В сентябре 2013-го немецкий плеймейкер переехал из Мадрида в Лондон, чтобы следующие семь с половиной лет провести в «Арсенале». Озил сыграл за «канониров» 254 матча, забил 44 гола и сделал 74 голевые передачи. В составе «Арсенала» полузащитник стал обладателем четырёх Кубков Англии и трёх Суперкубков.
Димитар Бербатов
- Откуда: «Тоттенхэм»
- Куда: «Манчестер Юнайтед»
- Стоимость трансфера: € 38 млн
Болгарский нападающий перебрался из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед» в начале сентября 2008-го. За манкунианцев Бербатов отыграл четыре сезона, забил 56 голов и отдал 26 голевых пасов в 149 матчах. Димитар съездил в Манчестер за семью трофеями, включая два чемпионских титула.
Давид Луис
- Откуда: «Бенфика»
- Куда: «Челси»
- Стоимость трансфера: € 25 млн
«Челси» приобрёл бразильского центрального защитника перед закрытием зимнего окна в январе 2011-го. Давид Луис отыграл за лондонский клуб три с половиной года, а после возвращения из «ПСЖ» — ещё три сезона. В 248 матчах набрал 18+11, выиграл шесть трофеев, в том числе один чемпионский титул и Лигу чемпионов.
Пьер-Эмерик Обамеянг
- Откуда: «Боруссия» Дортмунд
- Куда: «Арсенал»
- Стоимость трансфера: € 63,7 млн
Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018-го и отыграл за «канониров» четыре года. В 163 матчах забил 92 гола и сделал 20 голевых передач. Нападающий выиграл с «Арсеналом» Кубок Англии и Суперкубок, стал лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне-2018/2019.
Карлос Тевес
- Откуда: «Коринтианс»
- Куда: «Вест Хэм»
- Стоимость трансфера: € 14,6 млн
В конце августа 2006-го аргентинский форвард впервые оказался в европейском клубе — перебрался из чемпионата Бразилии в АПЛ. За «Вест Хэм» отыграл только сезон, но сделал это так, что тут же ушёл в платную аренду в «Манчестер Юнайтед», а после позволил заработать и на продаже в «Манчестер Сити». В 29 матчах Тевес набрал 7+4, и его признали игроком года в составе «молотобойцев».
Криштиану Роналду
- Откуда: «Ювентус»
- Куда: «Манчестер Юнайтед»
- Стоимость трансфера: € 17 млн
В последний день летнего окна 2021-го Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса». И хотя второй приход Криштиану на «Олд Траффорд» получился не таким успешным, как первый, он за год с небольшим набрал 27+5 в 54 матчах. После этого португальский нападающий уехал в Саудовскую Аравию.
Фернандо Торрес
- Откуда: «Ливерпуль»
- Куда: «Челси»
- Стоимость трансфера: € 58,5 млн
«Челси» выкупил нападающего у «Ливерпуля» в январе 2011-го. Торрес выступал за лондонский клуб три с половиной года, набрал 45+29 в 172 матчах — выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. Хотя пик карьеры испанца на тот момент уже прошёл, болельщики «Челси» запомнили его гол в полуфинале ЛЧ с «Барсой» и другие важные забитые мячи.
Робиньо
- Откуда: «Реал»
- Куда: «Манчестер Сити»
- Стоимость трансфера: € 43 млн
«Реал» отпустил Робиньо в «Манчестер Сити» в последний день летнего окна 2008-го — «горожане» всё же дожали его трансфер за солидные деньги (переход установил британский рекорд). Бразилец отыграл в английском клубе полтора сезона, набрал 16+13 в 53 матчах. Правда, в Манчестере он ничего не выиграл и после аренды был продан в «Милан».
Энди Кэрролл
- Откуда: «Ньюкасл»
- Куда: «Ливерпуль»
- Стоимость трансфера: € 41 млн
Кэрролл сменил «Ньюкасл» на «Ливерпуль» в зимнее окно — в январе 2011-го. Мерсисайды буквально вымучили этот трансфер. За полтора года в составе «Ливерпуля» нападающий забил 11 мячей и отдал шесть голевых пасов в 58 матчах, выиграл Кубок лиги.