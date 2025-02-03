Лучшие трансферы в дедлайн. Здесь и отъезд Аршавина, и куча легендарных сделок

Сегодня в топ-лигах Европы закрывается зимнее трансферное окно. Наступает дедлайн — последний день, когда покупатели могут успеть забрать с рынка желаемый «товар». Иногда именно «на флажке» случаются самые успешные сделки.

Какой трансфер в дедлайн был лучшим в истории? Принимайте участие в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях! Мы отобрали для рейтинга два десятка, возможно, самых запоминающихся.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.