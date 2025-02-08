Мбаппе возненавидели во Франции. Его клуб загибается и распродаёт игроков

В начале 2025 года «Реал» в очередной раз подтвердил статус одного из лучших в мире — «Мадрид» стал первым футбольным клубом, чей годовой операционный доход превысил € 1 млрд. Кроме того, «Реал» возглавляет список самых дорогих футбольных франшиз с оценочной стоимостью в $ 6,6 млрд. После неудачного старта сезона налаживаются дела и у команды — мадридцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов и закрепились на первом месте Ла Лиги.

Прогресс во многом обусловлен хорошей формой самого высокооплачиваемого игрока «Реала» Килиана Мбаппе (€ 31,25 млн в год). Французу понадобилось почти полгода, чтобы наконец-то начать стабильно забивать — в последних трёх матчах чемпионата Испании он отметился дублем и хет-триком. Однако не все рады успехам Мбаппе. На родине его откровенно ненавидят фанаты главной команды Нормандии — «Кана». Прошлым летом Килиан купил этот выступающий во втором дивизионе Франции клуб за € 15 млн и обещал вывести его в Лигу 1, но в итоге команда близка к потере профессионального статуса.

Мбаппе — самый молодой действующий владелец профессионального европейского футбольного клуба

Новость о приобретении Килианом «Кана» в июле 2024 года — 26-летний игрок стал самым молодым действующим владельцем профессионального европейского футбольного клуба — воодушевила болельщиков не только по причине воскрешения надежд на возвращение в дивизион сильнейших, где «викинги» не играли с 2019-го. Французский футбол сейчас переживает сильный кризис, клубы признаются банкротами (летом в четвёртый дивизион был сослан «Бордо»), поэтому приход к власти в «Кане» компании Мбаппе Interconnected Ventures сулил столь необходимую в сложное время стабильность.

13-летний Килиан в составе «Кана» Фото: FC Caen

Французы никак не могут восстановиться от последствий пандемии, но виноват не столько коронавирус, сколько алчные чиновники Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) во главе с Венсаном Лабрюном. В 2020 году в попытках дотянуться до уровня телевизионных доходов английской Премьер-лиги французы заключили рискованную сделку с испанским медиахолдингом Mediapro, который обещал платить € 830 млн в год за право показывать восемь из девяти встреч в неделю. Учитывая ещё € 330 млн в год за трансляцию центрального матча тура от Canal+, Лабрюн трубил о потрясающей маркетинговой победе.

Но в итоге всего спустя несколько месяцев Mediapro отказалась выполнять контрактные обязательства, и клубы Лиги 1 и Лиги 2 практически остались без средств к существованию. Чиновникам пришлось взять кредит у государства, а когда не смогли отдать, в 2022 году продали венчурному фонду CVC 13% ТВ-прав за € 1,5 млрд. Однако доходы от телевидения стремительно падают — перед началом сезона-2024/2025 Лига 1 заключила соглашения со стриминговым сервисом DAZN и катарским холдингом beIN Sports на общую сумму в € 500 млн в год. Катастрофически мало для лиги уровня европейской топ-5.

Это привело к тому, что по итогам нынешнего сезона французский футбол получит убыток в размере € 1,2 млрд — об этом заявил глава финансового регулятора клубного футбола DNGG Жан-Марк Микелер. «Наши клубы не генерируют столько доходов, как клубы других лиг, а живут по бизнес-модели, предусматривающей подготовку и продажу футболистов. В итоге они будут решающими для нашей жизнеспособности», — подчеркнул функционер.

Прошлым летом «Кан» распродал лидеров команды и не потратил ни евро на новичков

Перспективы у «Кана» вырисовывались очень хорошие — обладавшие крепким составом «викинги» последние два сезона самую малость не дотягивали до зоны плей-офф в борьбе за повышение в классе (шестое и пятое места). С ожидаемыми вложениями со стороны компании Мбаппе шансы заметно возрастали, тем более этот клуб Килиан выбрал неслучайно. Нападающий провёл в нём один сезон, когда ему было 13 лет, после чего перешёл дозревать в «Монако». Форвард сохранил очень тёплые воспоминания о том времени, но дальше пафосных речей дело не продвинулось. Более того — стало только хуже.

Килиан начинал в «Кане» и «Монако», но всегда мечтал играть за «Реал» Фото: Из личного архива Килиана Мбаппе

В начале 1990-х «Кан» стабильно выступал в Лиге 1 и даже однажды принял участие в еврокубках. В сезоне-1992/1993 «викинги» проиграли в первом раунде Кубка УЕФА по сумме двух матчей «Сарагосе» (3:2 и 0:2), и с тех пор лучшим достижением клуба остаётся выход в полуфинал Кубка Франции — 2017/2018. Но теперь «Кан» достиг дна профессионального футбола — в нынешнем сезоне команда после 20 туров окопалась на предпоследнем месте и идёт на серии из семи поражений. Вот так мечта о Лиге 1 превратилась в практически неизбежное ожидание вылета в третий дивизион.

Причина очень банальная — Мбаппе оказался вовсе не волшебником и не арабским шейхом, готовым вкладывать в развитие клуба миллионы долларов. «То, что мы не оправдали ваши ожидания, — это не наши проблемы. Это ваши проблемы», — могли бы сегодня услышать от Килиана фанаты «Кана» легендарную фразу Андрея Аршавина. Но хуже всего то, что игрок «Реала» ни разу после своего приобретения не прокомментировал удручающее положение родной команды.

Компания Мбаппе намерена выстроить в нормандском клубе экономическую систему, рассчитанную на самоокупаемость. Правда, сложно понять, как можно добиться успеха, если не инвестировать в «Кан» ни евро и продавать лучших игроков. «Мало кто знает, что у клуба большие долги — вот над чем мы работаем в первую очередь», — оправдывается назначенный Мбаппе на должность президента «Кана» генеральный директор Interconnected Ventures и новый президент «викингов» Зиад Хаммуд. Примечательно, что при прежних владельцах, компании Oaktree Capital Management, представители клуба не жаловались на финансовое состояние.

Мбаппе оставил без работы легенду «Кана» Николя Себа Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

Как бы там ни было, ещё в летнее трансферное окно «Кан» продал пять основных игроков: защитников Юго Вандермерша и Али Абди и сразу троих нападающих — Андреа Унтонджи, Нормана Бассетта и Муссу Силла. За этих исполнителей клуб выручил более половины затраченных на него Мбаппе средств — € 8,3 млн. На входящие трансферы денег не было предусмотрено, поэтому команда усилилась свободными агентами, среди которых лишь одно известное имя бывшего игрока сборной Франции и казанского «Рубина» Янна М'Вила.

На смену легенде клуба руководство «Кана» пригласило малоизвестного тренера из Португалии

Болельщики «Кана» пребывают в полном шоке от происходящего, проклиная Мбаппе и новых владельцев. 3 января во время домашней встречи с «Клермоном» фанаты весь матч освистывали команду, а на трибунах красовалось множество адресованных игроку «Реала» баннеров. «Прежде чем блистать на мировой арене, уважай историю скромного клуба», «Здесь легенды создаются трудом и преданностью» и самый едкий — «Мбаппе, «Кан» не твоя игрушка!»

Ещё хуже стало после того, как в начале января был уволен главный тренер «Кана» Николя Cёб — рекордсмен клуба по количеству матчей в качестве игрока. Для болельщиков особенно обидно, что легенду заменил малоизвестный португальский специалист Бруно Балтазар. Последним его местом работы значится польский «Радомяк» из первой лиги.

Баннер фанатов «Кана» с критикой Мбаппе Фото: x.com/OD761

Логичными действиями для сохранения места в Лиге 2 могла стать активная деятельность клуба в зимнее трансферное окно, но «Кан» снова пополнился лишь безызвестными свободными агентами и не потратил средств на усиление. Единственной позитивной новостью стало удержание в клубе лучшего бомбардира команды этого сезона Александра Менди. С таким подходом сохранить место в профессиональной лиге будет крайне сложно.

«Всегда есть позитивные люди, призывающие проявить терпение к новым владельцам. Дать им время показать, на что они способны в следующем сезоне, — говорит автор блога болельщиков «Кана» We Are Malherbe Йохан Лапутр. — У нас действительно были большие ожидания на этот счёт. Проблема в том, что в следующем сезоне будет слишком поздно, если мы проиграем сейчас».