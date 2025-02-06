Главная трансферная сага «Зенита». Клуб активен, но ключевая позиция всё ещё не усилена

Первоначальный план «Зенита» на зимнее трансферное окно был другим. Различные источники рассказывали: главная цель — укрепить позицию правого защитника. А дальше — по ситуации. Но без радикальных движений. Считалось, что у Сергея Семака и без того классный состав, которого хватит для завоевания чемпионства. Но потом — два поражения от «Акрона» и «Крыльев». Плюс очередная волна грусти Клаудиньо и недовольство Вендела. Пришлось включать режим реагирования. Одного бразильца отпустили в Катар, второго — с лета в Бразилию. А клуб тут же взял Луиса Энрике, плюс на подходе Родриго Саласар.

А вот правого защитника всё ещё нет. Как же так вышло?

Стоп. А зачем «Зениту» вообще усиливать эту позицию?

Здесь всё просто. В конце первой части сезона Питер оказался в тяжёлой ситуации. Тренерский штаб вынужденно отправил на правый фланг обороны номинального игрока атаки Густаво Мантуана. Если при схеме с тремя центральными это выглядело органично, то при классических 4-3-3 — странно. Понятно, что Мантуан универсал, однако опыта игры на позиции чистого правого защитника у него совсем мало. Да, он не испортил картину игры. И даже был одним из лучших. В этот момент номинальные правые защитники были недоступны: Сергей Волков продолжал лечение после тяжёлой травмы, а Вячеслав Караваев из-за проблем с функциональным состоянием тоже не был готов играть.

Густаво Мантуан, Сергей Волков и Вячеслав Караваев Фото: fc-zenit.ru

Однако давайте посмотрим на общую картину. Позиция правого защитника в клубе словно проклята. Если вернуться на год назад, то ситуация была аналогичной: примерно в одно время вылетели Караваев и Фернандес, так что Семаку пришлось перестраиваться на трёх защитников. И ещё хорошо, что Вячеслав вернулся к весне, отыграв почти все матчи.

А в этом году — катастрофа. Волков вылетел из-за тяжёлой травмы ещё осенью и будет готов в лучшем случае к апрелю-маю, Караваев перестал играть с ноября, а уже на сборах порвал ахилл. Футболисту — здоровья, однако до следующего сезона его точно не увидим. Так что «Зенит» остаётся только с Мантуаном, которого нельзя назвать защитником. Ещё там может сыграть Эракович, но это уже совсем безнадёга. Ведь серб нужен в центре обороны.

Кого хотел пригласить «Зенит»?

Ещё в декабре казалось, что позиция будет закрыта очень быстро. Гастон Мартирена из аргентинского «Расинга» сначала заинтересовал «Краснодар», потом в переговоры якобы вступил «Зенит», предложив больше, однако по трансферу уругвайца всё равно не договорились. И вряд ли там была только финансовая проблема. На рынке понимали: Гастон — очень атакующий защитник, его навыки в обороне совсем не выдающиеся. Нужен ли такой игрок «Зениту» за большие деньги? Видимо, в клубе посовещались и решили отказаться от возможности трансфера.

А после травмы Караваева фамилий стало ещё больше. Вариант первый и одновременно самый очевидный — возвращение Арсена Адамова из «Ахмата». По данным Metaratings, такая опция обсуждалась, однако тренерский штаб, похоже, предпочёл трансфер футболиста с другими сильными качествами.

Дальше появилась фамилия Александра Сильянова, который, правда, в последнее время играет в основном на левом фланге. Агент игрока Владимир Кузьмичёв подтверждал факт общения между клубами, при этом на самого игрока, похоже, никто так и не вышел. По разным данным, «Локомотив» просил за своего игрока € 7 млн плюс Коваленко. В Питере посчитали этот запрос чрезмерным.

Уэсли Франса и Александр Сильянов Фото: Getty Images/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И, видимо, решили сконцентрироваться на бразильском рынке. Там ещё с января ходила информация об интересе к Уэсли из «Фламенго». Футболист статусный и по многим статистическим метрикам стал одним из лучших правых защитников в прошлом сезоне. При этом довольно дорогой. По данным различных бразильских медиа, изначально «Зенит» предлагал за игрока € 7 млн, рассчитывая выкупить 50% экономических прав, но во «Фламенго» отказались. Потом были € 14 млн за полноценный трансфер — тоже мимо. Дальше – больше: в Gazeta do Urubu сообщили, что петербуржцы якобы готовы увеличить предложение до € 30 млн, чтобы заполучить игрока любой ценой. Фантастические цифры? Это ещё не всё – вчера журналисты BolaVip написали, что новый оффер составит € 38 млн (!). Если учесть, что цена на футболиста на Transfermarkt — € 9 млн, это явно перебор.

Только одно мы знаем точно и уже сейчас – Питер и правда на многое готов ради покупки игрока на правый фланг. Ведь на его адаптацию уже будет минимум времени.