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Трансферы РПЛ, зима-2025, Спартак покупает Леви Гарсию у АЕКа: что за футболист, цена, статистика, карьера, подробности

«Вижу себя в «Барселоне». Что за форварда покупает «Спартак» за € 20 млн
Никита Паглазов
«Спартак» покупает Леви Гарсию у АЕКа
Комментарии
Леви Гарсия работал с Марко ван Бастеном и Дуайтом Йорком. А теперь его очень рад видеть Станкович.

«Спартак» удивляет в зимнее трансферное окно. Москвичи близки к заключению крупных сделок по полузащитнику «Торино» Ивану Иличу (заплатят € 20 млн, по версии Calciomercato) и вингеру «Ривер Плейт» Пабло Солари (€ 12 млн, информация Gambeta). Ещё один потенциальный топ-трансфер — Леви Гарсия из АЕКа. По информации инсайдера Ивана Карпова, «Спартак» близок к подписанию игрока, а сумма за 27-летнего форварда составит € 20 млн плюс бонусы. Клуб и футболист заключат контракт до лета 2028-го. По информации греческой Gazzetta.gr, зарплата составит € 2,5 млн в год.

Первый трансфер «Спартака» зимой — из ЦСКА:
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Интересно, что летом 2024 года игрок с Тринидада и Тобаго мог оказаться в «Краснодаре» или в «Зените». По информации Карпова, АЕК требовал за форварда € 20+2 млн. Однако Гарсия остался в Греции, так как «Краснодар» продлил контракт с Джоном Кордобой, а «Зенит» выбрал Лусиано Гонду и Александра Соболева.

«Спартак» же нынешней зимой опередил в гонке за Леви французский «Ланс» и нидерландский «Фейеноорд» (информация Sport5). Вот настолько сильно тринидадец мечтал о России, что отверг варианты с клубом из топ-5 лиги и участником Лиги чемпионов.

Леви Гарсия в АЕКе

Леви Гарсия в АЕКе

Фото: Stefanos Kyriazis/NurPhoto via Getty Images

В «Спартаке» кандидатура Гарсии вызывала споры. Metaratings сообщил, что игрока рассматривали как запасной вариант. К нему обратились после того, как провалились сделки с двумя другими неназванными футболистами. Хотя вариант с Леви очень нравится тренеру Деяну Станковичу.

Гарсия тренировался с братьями, работал персонально с ван Бастеном и провалился в Нидерландах

Леви родился в ноябре 1997 года в футбольной семье. Его три брата — Даниэль, Натаниэль и Джуда — представляли или представляют различные клубы Тринидада и Тобаго. А с Натаниэлем и Джудой они сейчас выступают за сборную. Юный Леви часами зависал во дворе за игрой в футбол. Позже Гарсия отмечал, что стать профессионалом ему помог старший брат: «Я должен отдать должное Даниэлю. Он всегда рядом со мной. Если мне нужно ехать на тренировку или на игру, он вызовет такси или арендует машину, чтобы я добрался туда. Он всё время подталкивает меня, чтобы я стал лучше».

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В 14 лет Леви оказался в колледже Shiva Boys' Hindu и попал в академию клуба T&TEC. А через год его забрала местная команда «Сипария Спёрс». Путешествие по Тринидаду и Тобаго завершилось переходом в клуб «Сентрал», откуда в 2015-м его забрал АЗ. Настырность, скорость и техника Гарсии приглянулись одному из сильнейших клубов Нидерландов. Интересно, что после переезда с Леви персонально работал легендарный Марко ван Бастен. Тогда чемпион Европы 1988 года находился в тренерском штабе Джона ван ден Брома в АЗ.

В январе 2016-го Гарсия впервые сыграл в чемпионате Нидерландов в возрасте 18 лет 65 дней, став самым молодым дебютантом с Тринидада и Тобаго в европейских лигах. В том же году форвард впервые сыграл за основную сборную. Дела складывалась прекрасно. Леви постепенно интегрировали в состав АЗ. Однако ожидаемого прогресса никак не происходило. Клуб делал ставку в атаке на Ваута Вегорста, а самым перспективным юным форвардом считался Мирон Боадю. Гарсия же был третьей-четвёртой опцией.

Леви Гарсия в АЗ

Леви Гарсия в АЗ

Фото: Ed van de Pol/Soccrates/Getty Images

В 2018-м Леви отправили в аренду в «Эксельсиор», а летом того же года с ним окончательно расстались. На два года тринидадец уехал в чемпионат Израиля: сначала выступал за «Хапоэль Ирони» (2018-2019), затем — за «Бейтар» (2019-2020). Но выдающейся статистики у Гарсии не было. Нападающий даже не приближался к отметке в 10 голов за сезон.

Гарсию забрал греческий топ-клуб. Там от него два года ждали результативности

Тем удивительнее, что летом 2020 года Леви забрал один из самых статусных клубов Греции — АЕК. Команда из Афин заплатила € 2,6 млн за 60% прав на игрока (кстати, из-за этого греки после трансфера отправят € 3 млн «Бейтару»). Неожиданно Леви стал важным футболистом АЕКа, выделяясь за счёт дриблинга, физики и разноплановости. Гарсия играл как в центре атаки, так и на флангах. Хотя в январе 2025 года признался, что ему комфортнее выступать в качестве «девятки».

Леви Гарсия
Леви Гарсия
нападающий АЕКа

«Мне очень нравится играть центрального нападающего. В сборной многое зависит от того, кто выступает рядом. Но думаю, что я добился большего именно как форвард».

Кстати, в сборной Тринидада и Тобаго Леви пересёкся ещё с одним легендарным форвардом — Дуайтом Йорком. Экс-нападающий «МЮ» возглавил национальную команду в 2024 году. «Люди недооценивают, насколько велик Дуайт и какое влияние он окажет на команду. Я очень рад работать с ним и надеюсь, что он сможет выжать из сборной максимум», — отметил Гарсия. Ван Бастен и Йорк — неплохие учителя, согласитесь.

В АЕКе Леви в первые два года показывал не самую впечатляющую статистику: 6+7 за 35 матчей в сезоне-2020/2021 и 8+6 за 39 встреч в сезоне-2021/2022. Важно отметить, что Гарсию использовали на фланге. А летом 2022-го АЕК назначил тренером экс-игрока «Интера», «Лацио» и сборной Аргентины Матиаса Алмейду. Тот перевёл Леви в центр атаки. И понеслось! В сезоне-2022/2023 Гарсия забил 18 мячей в 37 матчах, в сезоне-2023/2024 набрал 18 (14+4) результативных баллов в 27 играх. В нынешней кампании тринидадец наколотил 10 мячей в 22 встречах.

ЛЕВИ ГАРСИЯ В СБОРНОЙ ТРИНИДАДА И ТОБАГО

ЛЕВИ ГАРСИЯ В СБОРНОЙ ТРИНИДАДА И ТОБАГО

Фото: Omar Vega/Getty Images

Главное же достижение Гарсии в АЕКе — золото чемпионата Греции и Кубок страны в сезоне-2022/2023. Тогда же он стал вторым в гонке бомбардиров (14 мячей, уступил только Седрику Бакамбу из «Олимпиакоса» — 18 голов). Леви включили в символическую сборную сезона, а 2 августа 2023-го с игроком подписали новый контракт. Тогда его ценник на Transfermarkt подскочил с € 7 млн до € 12 млн. Актуальная стоимость на сайте — € 15 млн. «Спартак», напомним, заплатит € 20 млн.

Юный Леви в 2014 году в интервью Trinidad Guardian рассказывал о любимом клубе и мечте.

Леви Гарсия
Леви Гарсия
нападающий АЕКа

«Мне нравится стиль «Барселоны» из-за того, как они работают с мячом. Я люблю смотреть, как их игроки прессингуют и думают на поле. Мне симпатичен такой футбол. Я хочу добиться успеха. Вижу себя в «Барселоне» или другом топ-клубе через несколько лет».

В 27 лет Гарсия едет в РПЛ. До «Барсы» он уже вряд ли доберётся, но стать лидером «Спартака» форвард способен. Заплаченная за игрока сумма — отличный индикатор ожиданий клуба.

Станковичу не стоит забывать и о внутренних резервах:
Каким игрокам «Спартака» Станкович должен больше доверять во второй части сезона РПЛ?
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