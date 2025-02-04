«Зенит» «подставил» бедового гранда. «Шальке» отчаянно нуждался в трансфере клуба РПЛ

Оказывается, трансферы в РПЛ напрямую влияют на происходящее в европейских клубах. Вы уже могли прочитать, как деньги «Зенита» за переход Луиса Энрике помогают «Лиону». Но там понятная причина — у «Ботафого» и французского клуба общий владелец. Так что он перекидывает финансовые потоки с одного актива на другой.

Однако под финиш трансферного окна очень расстроились в Германии. «Шальке» до последних часов рассчитывал получить подтверждение движения денег в их сторону, которому мог поспособствовать «Зенит». А сами немцы, в свою очередь, планировали пригласить игрока «Гавра». Не вышло. Может, так и выглядит карма?

«Шальке» хотел подписать Таргаллина. Но для этого должен был осуществиться трансфер Саласара

История почти киношная. Для понимания контекста: сейчас «Шальке» прозябает во Второй Бундеслиге. В сезоне-2022/2023 они на сезон вернулись в элиту, однако снова вылетели. Всё из-за больших долгов и слабого менеджмента. Но даже в дивизионе ниже дела в этом сезоне так себе. Клуб на 13-м месте и куда ближе к вылету в третий дивизион, чем к повышению. Следовательно, надо выходить на рынок, чтобы хоть как-то нормализовать ситуацию. Для этого нужны деньги, которых на балансе клуба минимум.

Зимой удалось подписать Папе Ба из «Гренобля» за символические € 300 тыс. Ещё взяли свободным агентом «легенду» «Ливерпуля» Лориса Кариуса. И всё. При этом работа велась — с «Гавром» уже было достигнуто соглашение о выкупе полузащитника Уссамы Таргаллина примерно за € 2 млн. Однако чтобы подтвердить сделку, требовалась самая малость — переход Родриго Саласара из «Браги» в «Зенит».

Лорис Кариус на тренировке в «Шальке» Фото: Jan Fromme — firo sportphoto/Getty Images

Всё дело в том, что в 2023-м уругваец перешёл в португальский клуб как раз из «Шальке». А в соглашении был пункт о 10-процентном отчислении при последующем трансфере. Разные медиа сообщали, что петербуржцы заплатят «Браге» от € 15 млн до € 20 млн с учётом бонусов. Соответственно, немцы получили бы за переход от € 1,5 млн, которые могли бы гарантировать трансфер «Гавру». Однако в Питере не торопятся со сделкой. Похоже, дело в тщательном медосмотре. Поэтому вчера, 3 февраля, в день закрытия трансферного окна в Европе, переход не был оформлен. «Шальке» так и не получил денег. И остался без желаемого усиления.

Причём под вечер Marca сообщила, что медосмотр Саласара всё же состоялся. То есть технически время для рывка могло появиться. Но не судьба.

Клуб в кризисе без «Газпрома». И, похоже, не знает, как из него выйти

«Газпром» договорился о партнёрстве с «Шальке» в 2006-м. А через год стал титульным спонсором. До 2012-го российская компания выделяла клубу € 12,5 млн в год, а потом, после нескольких переподписаний, сумма доходила до € 30 млн. Именно на тот период пришлись главные успехи команды в XXI веке. В 2011-м «Шальке» сыграл в полуфинале Лиги чемпионов, где впоследствии стабильно участвовал. А в сезоне-2017/2018 команда заняла второе место в Бундеслиге и в последний раз попала в групповой этап главного европейского турнира.

Дальше начались проблемы. В первую очередь связанные с ошибочными трансферами. «Газпром» уже не мог перекрывать дефицит бюджета, и с сезона-2018/2019 клуб начал валиться. Тренеров меняли чаще, чем в «Химках», а бюджет никак не мог выровняться. Уход «Газпрома» стал не ключевым, но важным аспектом кризиса, в котором погряз «Шальке».

«Шальке» в сезоне-2017/2018 Фото: TF-Images/TF-Images via Getty Images

На немцах тяжело отразилась ситуация с коронавирусом. По заявлениям руководства, они теряли до € 70 млн за сезон. Плюс бесплатный уход лидеров: Матип перебрался в «Ливерпуль», Колашинац — в «Арсенал», а Горецка и Нюбель — в «Баварию». В сезоне-2020/2021 клуб вылетел из Бундеслиги и зафиксировал долг в € 183 млн. Пошли сокращения расходов, поиски новых спонсоров, однако до сих пор дела плохи. Хоть состав и явно позволяет бороться как минимум за топ-8.

Но пока не получается. И ведь с «Газпромом» явно было бы легче.