Внезапный трансфер россиянина в США! Как Шапи добрался до лиги Месси

Сулейманов оказался в «Спортинг Канзас-Сити». Тренер этого клуба в 90-е играл против сборной России с Карпиным и Черчесовым.

В МЛС стало на одного российского футболиста больше. Мы уже привыкли к тому, что Алексей Миранчук бегает за «Атланту Юнайтед», а теперь в США перебрался Магомед-Шапи Сулейманов. Россиянин поиграет за «Спортинг Канзас-Сити».

Воспитанник «Краснодара» покинул родной клуб осенью 2021 года — футболиста арендовал турецкий «Гиресунспор». Эту команду не отнесёшь к топам, но Шапи впервые попробовал свои силы за границей. За сезон в Турции Сулейманов отыграл 32 матча, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Гол в ворота «Галатасарая» — главный хайлайт в турецкой карьере Шапи. Россиянин не просто забил гранду, но и принёс своей команде победу.

Летом 2022 года Сулейманов вернулся в «Краснодар», но ещё до осени рванул в новую аренду. На этот раз россиянина забрал израильский клуб «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Пять голов и шесть ассистов в 35 встречах — статистика россиянина за год в новой команде. Правда, в мае 2023-го Шапи вляпался в серьёзный скандал. Россиянин поучаствовал в массовой драке с футболистами «Маккаби» из Хайфы. Сулейманов ударил соперника, за что получил бан на 10 матчей, хотя прокурор Футбольной ассоциации Израиля требовал отстранить россиянина на 12 игр. Шапи пропустил концовку сезона, а израильский клуб не стал его выкупать.

Магомед-Шапи Сулейманов в составе «Хапоэля» Фото: ФК «Хапоэль»

Далее — привычный для Сулейманова сценарий. Возвращение в «Краснодар» и третья аренда — на этот раз в греческий «Арис». Но дальше появилось главное отличие. Спустя сезон Шапи не вернулся в Россию, поскольку греческий клуб выкупил футболиста за € 1 млн. За год в Греции Сулейманов набрал 10 (6+4) очков по системе «гол+пас».

С другой стороны, Шапи снова оказался в центре скандала. В конце сезона-2023/2024 его команда проиграла «Панатинаикосу» (0:1) в финале Кубка Греции. На встрече работала судейская бригада Стефани Фраппар. Француженка удалила двух игроков «Ариса» (одного — у «Панатинаикоса»), а потом добавила шесть минут. Команда Сулейманова пропустила на 90+7-й минуте, после чего у россиянина сдали нервы. Шапи налетел на Фраппар и наговорил ей много нехороших вещей. Итог: красная карточка. А позже Сулейманову влепили бан на пять матчей за «попытку ударить судью ногой» (так было написано в протоколе).

В итоге россиянин пропустил старт нового сезона, а стабильную игровую практику стал получать только с конца сентября. В двух предыдущих турах чемпионата Греции Сулейманова не было даже в заявке. 14 встреч, один гол, одна результативная передача — статистика Шапи в нынешнем сезоне. Теперь 25-летнего футболиста ждёт игра в США.

Пара деталей трансфера. «Спортинг Канзас-Сити» заплатил € 2,4 млн, то есть «Арис» за полтора года поднял ценник на россиянина в 2,5 раза. Контракт на два сезона МЛС, то есть до конца 2026 года. Есть опция продления на 2027 и 2028 годы, но решение об этом примет американский клуб. Вместе с Шапи в США улетит ещё один бывший футболист «Ариса» — испанец Ману Гарсия (за него заплатили € 3,6 млн).

Ману Гарсия в составе молодёжной сборной Испании Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

«Спортинг Канзас-Сити» был основан летом 1995 года. С того момента он дважды брал главный трофей МЛС — в 2000-м и 2013-м. В обеих победах поучаствовал Питер Вермс — нынешний главный тренер «Спортинга». Кстати, он возглавил команду в 2009-м и с того момента только там и работает. Более того, в 2023-м Вермс продлит контракт ещё на пять лет.

В бытность игроком Питер провёл 67 матчей в составе сборной США. Пару раз выходил на поле во встречах с командой Советского Союза и дважды — в играх с российской сборной (в феврале 1993 года). Тогда в Штатах в составе команды Павла Садырина играли такие футболисты, как Станислав Черчесов, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Валерий Карпин, Игорь Ледяхов, Владимир Бесчастных, Дмитрий Радченко.

Питер Вермс Фото: Kyle Rivas/Getty Images

Вермс — историческая личность для МЛС. Это первый человек, который выиграл лигу как футболист и как тренер в одном клубе. Сулейманов — седьмой в команде по рыночной стоимости (€ 1,8 млн), по данным Transfermarkt. А на первом месте теперь сербский нападающий Деян Йовелич, которого пару дней назад купили у «Лос-Анджелес Гэлакси».

Прошлый сезон сложился для «Спортинга» неудачно. Команда заняла всего лишь 13-е место в таблице Западной конференции и пролетела мимо плей-офф. В середине она выдала серию из семи поражений, а в концовке — из четырёх. А ещё «Спортинг» дошёл до финала Кубка США, где проиграл ФК «Лос-Анджелес» (1:3), пропустив два мяча в дополнительное время. Помогут ли команде в предстоящем сезоне новички, включая Шапи? 19 февраля «Спортинг» проведёт матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Интер Майами», где играют Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Увидим ли мы официальный дебют Сулейманова в этой встрече?