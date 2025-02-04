38 главных трансферов зимы в АПЛ. Мегазакупка «Сити», побеги звёзд и куча сделок-сюрпризов

Удивляли не только топ-клубы. «Астон Вилла», например, мощно заработала на Дуране и забрала Асенсио из Парижа.

В английской Премьер-лиге закрылось трансферное окно — сначала клубы медленно раскачивались и самые громкие новости подкидывал только кризисный «Манчестер Сити». Но ближе к дедлайну интересных сделок стало больше. Мы определили самые важные.

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Омар Мармуш — из «Айнтрахта» в «Манчестер Сити» за € 75 млн

Дино Топпмеллер создал в «Айнтрахте» убойную связку форвардов — Уго Экитике отвечал за связь между линиями, а Мармуш разрывал на пространстве. В итоге 25-летний наследник Салаха выбил потрясающие цифры: 20+14 по системе «гол+пас» в 26 матчах во всех турнирах.

Не совсем понятно, почему за форвардом пришёл именно «Манчестер Сити» — команда, которая минимально подходит Мармушу по стилю. Тут два варианта — либо Пеп Гвардиола «растворит» в своей карусели очередного яркого футболиста, либо Мармуш раскроется в новой роли (Холанда из основы всё равно не выбить).

Омар Мармуш Фото: ФК «Манчестер Сити»

Нико Гонсалес – из «Порту» в «Манчестер Сити» за € 60 млн

Свежайший трансфер от Пепа в центр поля. Без Родри команде совсем плохо – никто не тянет его объемную роль. Гонсалес засветился в «Барселоне» Рональда Кумана – голландец подтянул его к основе вместе с Педри и Гави, Нико считали наследником Серхио Бускетса. Но при Хави главным разыгрывающим полузащитником стал Френки де Йонг. Гонсалес ушел в аренду в «Валенсию», а потом подписал контракт с «Порту». В этом сезоне добавил в атакующих действиях – оформил 7+6 по гол+пас в 29 матчах во всех турнирах.

Нико Гонсалес Фото: Octavio Passos/Getty Images

Абдукодир Хусанов — из «Ланса» в «Манчестер Сити» за € 40 млн

Защитник сборной Узбекистана всего за два года прошёл путь от чемпионата Беларуси до АПЛ. «Ланс» летом 2023-го взял Хусанова за € 450 тыс. — через год Абдукодир пробился в старт и стал одним из открытий нынешнего сезона Лиги 1.

Сильные стороны Хусанова — агрессия, физическая мощь, неуступчивость в борьбе. Увы, дебют в «Манчестер Сити» получился неудачным — парень результативно ошибся в самом начале матча с «Челси» (3:1). За разгромом от «Арсенала» (1:5) Хусанов наблюдал уже со скамейки.

Витор Рейс — из «Палмейраса» в «Манчестер Сити» за € 37 млн

19-летний талант из Бразилии, которым стабильно интересовались топ-клубы («Реал», «Барселона», «Челси», «Ливерпуль»). Рейс спокойно закрепился в старте «Палмейраса», несмотря на юный возраст. Как и Хусанов, тоже классно борется, хотя по стилю Рейс более изящный и пластичный (и пасует лучше). Грамотно сражается в воздухе — в среднем забирает более 3,08 воздушной дуэли за матч. Для АПЛ физики пока недостаточно, но это поправимо.

Очевидно, трансферы Хусанова и Рейса — на перспективу. Однако это отличный материал. Можно лепить топовых ЦЗ в самом энергозатратном чемпионате.

Бонус — за € 6 млн «Манчестер Сити» купил ещё и 18-летнего центрдефа Джуму Ба из «Вальядолида». Его сразу отправили в аренду в «Ланс» (компенсация за Хусанова?).

Патрик Доргу — из «Лечче» в «Манчестер Юнайтед» за € 30 млн

Долгожданный левый защитник для «МЮ» — наконец-то Диогу Дало вернут на правый край. Доргу часто называют «новым Дестини Удоджи» — мощный неуступчивый фулбек, который продуктивно подключается к атакам. Может как слева, так и справа. Смещается в центр — подойдёт для роли «ложного фулбека».

К 20 годам Доргу уже дебютировал в сборной Дании и накопил 53 матча в Серии А, в которых оформил 5+1 по системе «гол+пас».

Патрик Доргу Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Дониэлл Мален — из «Боруссии» Дортмунд в «Астон Виллу» за € 25 млн

26-летний нидерландский вингер окончательно превратился в игрока ротации в Дортмунде. Унаи Эмери давно искал футболиста, который обозначит необходимую глубину на правом фланге атаки — после ухода Муссы Диаби «Астон Вилле» был нужен ещё один футболист, способный тащить мяч самостоятельно. При необходимости Мален может играть на левом краю атаки и на позиции центрфорварда. Неплохой универсальный исполнитель — идеально подходит под концовки, когда требуется динамика против уставшей обороны соперника.

Маркус Рашфорд — из «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу», аренда

После яркого сезона-2022/2023 Рашфорд ушёл в депрессию из-за огромной зарплаты и внезапного экзистенциального кризиса. Всё это привело к падению результативности и потере места в стартовом составе. Если Эрик тен Хаг ещё как-то нянчился с Маркусом, то Рубен Аморим поступил радикальнее — Рашфорд с 12 декабря не появлялся на поле.

Инсайдеры отправляли игрока то в «Барселону», то в «Милан». В итоге Рашфорд уезжает в Бирмингем. Эмери взял на себя роль спасителя — Маркуса воодушевила возможность сыграть в Лиге чемпионов (у «МЮ» такой привилегии нет), плюс в системе «Астон Виллы» могут пригодиться его сильные стороны (атака на пространстве, дриблинг, поставленный удар с правой).

Маркус Рашфорд Фото: ФК «Астон Вилла»

Матис Тель — из «Баварии» в «Тоттенхэм», аренда

Изначально «Тоттенхэм» предложил за 19-летнего вингера € 60 млн, но Тель отказался от полноценного перехода. Клубы нашли компромисс в виде аренды. Правда, в сделку, судя по всему, включена опция выкупа.

К 19 годам Тель накопил 16+7 в 83 матчах за «Баварию». Скоростной вингер с мощным дриблингом — собирает в среднем 2,57 удачной обводки за матч, постоянно нацелен на удар. С учётом кадрового кризиса «Тоттенхэма» — отличная вспомогательная опция на левом фланге атаки. При необходимости иногда бегает в центре нападения.

Марко Асенсио — из «ПСЖ» в «Астон Виллу», аренда

В Париже бывшего вингера «Реала» сначала преследовали травмы. Потом пришёл Луис Энрике — при нём Асенсио с переменным успехом выступал на позиции «ложной девятки». Но в последних восьми матчах чемпионата Франции испанец сыграл всего 18 минут.

В «Астон Вилле» есть шанс вернуться на любимую позицию (правый фланг атаки). Не хватает его невероятных ударов с левой — вместе с Рашфордом легко организует обстрел чужих ворот (если Эмери разрешит).

Аксель Дисаси – из «Челси» в «Астон Виллу», аренда

У «Астон Виллы» дефицит центральных защитников – Диего Карлос ушел, Тайрон Мингз, Кортни Хаус и Пау Торрес травмированы. Остался только железный Эзри Конса.

Дисаси не нужен Энцо Мареске – слишком медленный на фоне конкурентов + уступает в созидательном плане. В «Астон Вилле» француз будет претендентом на стартовый состав – хорош в борьбе, добавит физической мощи.

Кевин Дансо — из «Ланса» в «Тоттенхэм», аренда с обязательным выкупом за € 25 млн

Ещё один мощный центрдеф из «Ланса» — вы точно помните Дансо по Евро-2024. Защитник сборной Австрии сломал нос Килиану Мбаппе. Помимо габаритов (190 см), выделяется созидательным объёмом — в среднем отдает 4,51 передачи с продвижением за матч (входит в 20% лучших ЦЗ в топ-лигах по этому показателю).

Дансо уже выступал в Англии — провёл шесть матчей за «Саутгемптон» в сезоне-2019/2020. Скорее всего, уже совсем скоро Дансо придётся играть в основе «Тоттенхэма» — Раду Дрэгушин порвал крестообразные связки, Кристиан Ромеро залечивает травму, Микки ван де Вен лишь недавно вернулся после больничного.

Антонин Кински-младший — из «Славии» в «Тоттенхэм» за € 16,5 млн

Сын Антонина Кински из «Сатурна». Современный вратарь с сильными качествами на мяче — «Тоттенхэм» подписал 21-летнего чеха на замену Гульельмо Викарио, который сломал лодыжку. Кински-младший мощно дебютировал за новый клуб в Кубке английской лиги в матче с «Ливерпулем» (1:0) — смело играл в пас и отметился несколькими эффектными спасениями. В чемпионате пока не всё здорово — «Тоттенхэм» слишком сильно штормит.

Ромен Эсс — из «Миллуолла» в «Кристал Пэлас» за € 14,2 млн

Как сказал сам Оливер Гласнер, Эсс — типичный трансфер «Кристал Пэлас». В последние годы клуб удачно перетаскивает талантливых молодых футболистов из Чемпионшипа. Самые яркие примеры — Майкл Олисе из «Рединга», Эберечи Эзе из «Куинз Парк Рейнджерс», Адам Уортон из «Блэкберна».

В этом сезоне 19-летний Эсс закрепился в основе «Миллуола» — 24 матча в Чемпионшипе, 4+1 по системе «гол+пас». Уже проявляет себя в новой команде — 26 января вышел на замену в игре с «Брентфордом» (1:2) и забил.

Бен Чилуэлл – из «Челси» в «Кристал Пэлас», аренда

Летом 2020-го «Челси» заплатил «Лестеру» 50,2 млн евро – Чилуэлл должен был стать главным левым фулбэком команды на годы вперед. Однако все испортили травмы. В этом сезоне Чилуэлл засветился на 45 минут в Кубке лиги против «Барроу» (5:0). В иерархии Марески Марк Кукурелья и Леви Колвилл стоят выше. Причем даже в «Кристал Пэлас» Чилуэллу придется бороться за старт – уж слишком хорош Тайрик Митчелл.

Бен Чилуэлл Фото: https://cpfc.co.uk

Эли Жуниор Крупи – из «Лорьяна» в «Борнмут» за € 12 млн

«Борнмут» удивляет результатами – идет на третьем месте в АПЛ по ожидаемым очкам. Причем Андони Ираола работает в сложных условиях – команду мучают травмы. Особенно досталось центральным нападающим – Эванилсон и Энес Унал выбыли на продолжительный срок.

Сейчас «девятку» вынужденно играет вингер Данго Уаттара. «Борнмут» вернул из «Уотфорда» Дэниела Джеббисон и на дедлайне закрыл сделку по 18-летнему Крупи. Молодой форвард еще в прошлом сезоне пробился в состав «Лорьяна» и забил 5 голов в Лиге 1. После понижения команды в классе Крупи стал главным бомбардиром: выбил 9+2 по гол+пас в 17 матчах Лиги 2.

Эли Жуниор Крупи Фото: afcb.co.uk

Карлос Алькарас – из «Фламенго» в «Эвертон», аренда с правом выкупа за € 18 млн

Тёзка испанского теннисиста возвращается в Англию. Зимой 2023-го «Саутгемптон» заплатил за Алькараса 13,65 млн евро – аргентинец не спас команду от вылета, но быстро стал одним из лидеров на поле. Затем Карлос засветился в аренде в «Ювентусе» и уехал в «Фламенго» за € 18 млн.

Алькарас – мастер продвижения мяча через дриблинг + много пашет в прессинге. Настоящий подарок для «Эвертона», которому сильно не хватает глубины состава.

Карлос Алькарас Фото: https://evertonfc.com

Маршалл Мунеци – из «Реймса» в «Вулверхэмптон» за € 18 млн

«Вулверхэмптон» на дедлайне забрал еще одного человека из «Реймса». Деталь, дающая глобальное понимание роли 28-летнего полузащитника – в его контракте был интересный пункт: «Реймс» платил € 100 в благотворительный фонд Зимбабве за каждый километр пробега Мунеци.

Монстр физики, хорош в воздухе (187 см), часто угрожает чужим воротам (забил 21 гол за «Реймс» за последние пять сезонов Лиги 1).

Нассер Джига – из «Црвены Звезды» в «Вулверхэмптон» за € 12 млн

Необычный трансфер – «Вулверхэмптон» откопал пополнение в чемпионате Сербии. Джиге 18 лет, играет за сборную Буркина-Фасо. Главное качество – рывки с мячом и передачи. Еще прошлым летом габаритным (192 см) центрдефом интересовался «Кристал Пэлас», но до трансфера дело не дошло. Не факт, что в ближайшее время Джига пробьется в состав, но «Вулверхэмптон» за относительно небольшие деньги забрал современного молодого защитника, на которого всегда будет спрос (если не помешают травмы).

Нассер Джига Фото: wolves.co.uk

Джейден Филоген — из «Астон Виллы» в «Ипсвич» за € 23,7 млн

Летом 2023-го «Астон Вилла» продала Филогена «Халл Сити» за € 5,8 млн. Потом выкупила его обратно за € 16 млн. И сейчас перепродала в «Ипсвич» за € 23,7 млн.

Филоген так и не закрепился в старте родного клуба — Эмери чаще доверял другим футболистам (Роджерсу, Бэйли и Рэмси). Хотя 22-летний вингер старался — например, отпахал все 90 минут на поле в Лиге чемпионов в матче с «Баварией» (1:0). Любимая позиция Филогена — левый фланг атаки. Действует в духе привычного инсайда — смещается в центр, бьёт с правой. При этом много пашет в обороне.

Джейден Филоген Фото: ФК «Ипсвич»

Эммануэль Агбаду — из «Реймса» в «Вулверхэмптон» за € 20 млн

Огромный (192 см) правоногий центральный защитник с хорошим пасом и поставленным дальним ударом. Сразу ворвался в основу «Вулверхэмптона» — уже провёл четыре матча в АПЛ.

Интересная деталь — несмотря на большой рост, выигрывает всего 1,37 верхового единоборства за матч (это меньше, чем у 85% коллег Агбаду по амплуа). Зато игрок сборной Кот-д’Ивуара очень активен в созидании.

Хулио Солер — из «Лануса» в «Борнмут» за € 8 млн

Когда-то левым фулбеком «Лануса» интересовались «Ливерпуль» и «Спартак». В итоге Солер оказался в «Борнмуте» — 19-летний защитник в перспективе может заменить Милоша Керкеза, которым интересуются топ-команды. Солер дебютировал за новый клуб в матче Кубка Англии с «Вест Бромвичем» (5:1).

Микаель Кайоде — из «Фиорентины» в «Брентфорд», аренда за € 500 тыс. с возможностью выкупа за € 16 млн

У «Брентфорда» старые проблемы с крайними защитниками — основные Рико Генри и Аарон Хики давно на больничном. Кайоде с приходом Раффаэле Палладино проиграл конкуренцию Додо на правом фланге обороны «Фиорентины» после серии ошибок. В схеме с тремя центральными, которую использует Томас Франк, у Кайоде есть потенциал — это физически мощный и скоростной фулбек. Любит дриблинг — в среднем набирает 1,17 обводки за матч.

Стефанос Цимас — из «Нюрнберга» в «Брайтон» за € 25 млн

«Брайтон» продолжает поиски идеального центрфорварда. Сейчас потратили сразу € 25 млн на 19-летнего грека, которым интересовались «Ньюкасл», «Челси», «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Цимас забил 10 голов в 17 матчах Второй Бундеслиги — прорвался в состав по ходу чемпионата (впервые вышел в старте только в 8-м туре). Изначально «Нюрнберг» брал Цимаса в аренду у ПАОКа, но после таких выступлений сразу же выкупил его за € 18 млн.

Переход в «Брайтон» — возможность расти без лишнего давления. Правда, в этом сезоне Цимаса в АПЛ мы не увидим — его сразу отдали обратно в аренду в «Нюрнберг».

Диего Гомес — из «Интер Майами» в «Брайтон» за € 13 млн

Переход Гомеса в «Брайтон» попал в десятку самых дорогих исходящих трансферов в истории чемпионата США. Это выносливый бокс-ту-бокс, который способен как обороняться, так и продвигать мяч за счёт передач и дриблинга. После ухода Алексиса Мак Аллистера и Паскаля Гроса у «Брайтона» просто не осталось игроков подобного плана и уровня.

Бонус: Гомес может играть на других позициях. Например, в сентябре 2024-го парагваец забил победный гол Бразилии (1:0) в квалификации ЧМ, выступая в роли левого вингера.

Айрен Кэшин — из «Дерби» в «Брайтон» за € 10,75 млн

Команда Фабиана Хюрцелера искала дополнительного центрального защитника после того, как Игор Жулио выбыл до конца сезона. В обойме остались только Адам Уэбстер, Льюис Данк и Ян Паул ван Хекке.

23-летний ирландец может при необходимости закрыть позицию на левом фланге обороны. Часто подключается к атакам и агрессивен в борьбе — в этом сезоне вошёл в топ-15 футболистов Чемпионшипа по сумме удачных отборов и перехватов (94).

Эван Фергюсон — из «Брайтона» в «Вест Хэм», аренда

20-летний форвард оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн и давно мелькает в списках самых перспективных футболистов Европы. Увы, прогресс сильно тормозят травмы. Фергюсон едет к Грэму Поттеру, с которым воссоединится в «Вест Хэме» — здесь как раз нужны нападающие. Майкл Антонио попал в ДТП и надолго остался без футбола, Никлас Фюллькруг снова сломался, а Дэнни Ингс просто постарел.

Эван Фергюсон Фото: ФК «Вест Хэм»

Трево Чалоба — из «Кристал Пэлас» в «Челси», вернулся из аренды

Чалоба сильно отыграл в первой половине сезона за «Кристал Пэлас» — стал основным в тройке центральных защитников, забил три мяча в 12 матчах. Зимой «Челси» столкнулся с проблемами в обороне из-за травмы Уэсли Фофана и досрочно прервал аренду Чалоба. В первом матче после возвращения Трево отметился голевой передачей против «Вулверхэмптона» (3:1). Однако потом, как и весь «Челси», развалился в игре с «Манчестер Сити» (1:3).

Альберт Грёнбек — из «Ренна» в «Саутгемптон», аренда с правом выкупа за € 15,5 млн

Датский полузащитник ярко выступал за «Будё-Глимт» — 30+16 в 88 матчах. Прошлым летом отправился в «Ренн» за € 15 млн. Начал сезон в основе, но постепенно превратился в запасного.

23-летний Грёнбек может играть в центре полузащиты и на флангах атаки. Уже помог «Саутгемптону» в матче с «Ипсвичем» — команда Ивана Юрича победила 2:1 и прервала 13-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ.

На выход

Джон Дуран — из «Астон Виллы» в «Аль-Наср» за € 77 млн

В начале 2023-го «Астон Вилла» заплатила «Чикаго Файр» за Дурана € 29,5 млн. В Англии нападающий прославился эффективными выходами на замену и убойным ударом с левой ноги.

В итоге колумбийский талант, за которым охотилась половина Европы, в 21 год выбрал золотую вахту в Саудовской Аравии рядом с Криштиану Роналду. «Аль-Наср» предложил Дурану зарплату € 21 млн в год (по данным инсайдеров). Сделка вошла в историю местного чемпионата — больше платили только за Неймара («Аль-Хиляль» не придумал, как лучше потратить € 90 млн).

Антони — из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис», аренда

Летом 2022-го «МЮ» по настоятельным просьбам Эрика тен Хага заплатил «Аяксу» € 95 млн за человека, который со временем превратился в главный прикол чемпионата Англии. Бразилец не справился с давлением, затух, проиграл конкуренцию Алехандро Гарначо и Амаду Диалло.

С уходом тен Хага Антони остался без протекции. Теперь будет возвращать величие в «Бетисе», который эпично представил новичка роликом с кучей отсылок к творчеству Дэвида Линча (культовый режиссёр ушёл из жизни 15 января).

Антони Фото: Fran Santiago/Getty Images

Диего Карлос — из «Астон Виллы» в «Фенербахче» за € 10 млн

Бразилец круто выглядел в «Севилье» в связке с Жюлем Кунде, но в Англии не повезло — летом 2022-го, практически сразу после переезда, Диего Карлос порвал ахилл. Потом просто так и не набрал стабильную форму — чередовал сильные выступления с ошибками под давлением.

В «Фенербахче» Диего Карлос уже играет с Миланом Шкриньяром в тройке центральных защитников — такую связку несколько лет назад можно было легко представить в топ-клубе.

Кайл Уокер — из «Манчестер Сити» в «Милан», аренда с правом выкупа за € 5 млн

Эпоха Уокера подошла к концу. Ещё в финале Евро-2024 с Испанией было видно, что 34-летний защитник сильно сдал. Годы берут своё — былая скорость уходит. Если пару лет назад Гвардиола буквально умолял Уокера не уходить, то сейчас отпустил совершенно спокойно.

В Италии, где нет таких сумасшедших скоростей, Уокер способен показать ещё два-три года нормального футбола. Уже дебютировал в Серии А — отыграл все 90 минут в матче с «Интером» (1:1).

Жоау Феликс — из «Челси» в «Милан», аренда за € 6 млн

Крепкие команды ещё верят в Жоау Феликса. Летом 2024-го португалец перебрался из «Атлетико» в «Челси» за € 52 млн — сделку провернули, чтобы окончательно оформить продажу Конора Галлахера. Феликс царил в Лиге конференций — забил четыре гола в пяти матчах, но в АПЛ отыграл всего 363 минуты.

Теперь участником игры «придумай, что делать с Жоау Феликсом» внезапно стал «Милан». Опции выкупа нет.

Ллойд Келли — из «Ньюкасла» в «Ювентус», аренда за € 3,8 млн с обязательным выкупом за € 20 млн

Прошлым летом «Ньюкасл» бесплатно подписал Келли, у которого закончился контракт с «Борнмутом». 26-летний защитник редко появлялся в старте — Эдди Хау больше доверял Фабиану Шеру и Дэну Бёрну.

При этом Келли — довольно качественный защитник: отлично борется в воздухе, агрессивен в отборе, уверенно заряжает диагонали, может играть на левом фланге обороны. Игрока преследуют травмы — суммарно пропустил 600 дней из-за различных повреждений. «Ювентус» рискует.

Ллойд Келли Фото: ФК «Ювентус»

Мигель Альмирон — из «Ньюкасла» в «Атланту Юнайтед» за € 9,55 млн

Альмирон провёл в Англии шесть лет — приходил в «Ньюкасл» как раз из «Атланты». Прошёл через разные отрезки — зачастую просто носился по полю без особого смысла, но иногда держал уровень. Пиком стал сезон-2022/2023, когда парагваец наколотил 11 голов в 34 матчах АПЛ. Однако сейчас Альмирон безнадёжно проиграл конкуренцию Джейкобу Мёрфи.

В «Атланте» Мигеля ждут Алексей Миранчук и 40-летний Брэд Гузан, с которым можно повспоминать АПЛ.

Карни Чуквуэмека – из «Челси» в «Боруссию Д», аренда за 2,4 млн евро с правом выкупа за € 48 млн

Коллекция Боули разваливается на глазах. Так старательно собирать людей с «Чукву» в фамилии, а потом всех раздать – в чем смысл? Чуквуэмека в прошлом сезоне сильно страдал из-за травм, а сейчас просто не пробивается через толпу конкурентов. В «Боруссии» шансов будет больше.

Чезаре Казадей — из «Челси» в «Торино» за € 13 млн

Летом 2022-го «Челси» заплатил «Интеру» за Казадея € 14,86 млн — итальянец катался по арендам, а в этом сезоне часто мелькал в Лиге конференций. «Торино» как раз искал замену уходящему в «Спартак» Ивану Иличу — у Казадея всё равно не было шансов пробиться в основу «Челси», поэтому мощный (192 см) центрхав возвращается на родину.

Ренату Вейга — из «Челси» в «Ювентус», аренда за € 4 млн без опции выкупа

Пока что «Челси» не хочет продавать португальского универсала. Вейга пробился в сборную, отыграл более 1100 минут во всех турнирах на самых разных позициях и отправился на прокачку к Тьяго Мотте. Уже поучаствовал в разгроме «Эмполи» (4:1) — вышел в центре защиты с Федерико Гатти.