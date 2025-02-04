«Сказал Ване, что «Зенит» — это местный «Реал». Родич играет в ЛЧ, но помнит Россию

Милан Родич играл в «Зените» в первой половине 2010-х, когда клуб ещё не был таким гегемоном в РПЛ — конкуренция была куда серьёзнее. Недостаток игрового времени вынудил защитника переехать в «Крылья», а через два года Родич вернулся на родину. Теперь Родич вместе с «Црвеной Звездой» доминирует в чемпионате Сербии и играет в Лиге чемпионов. Но Россию вспоминает с теплотой.

— «Црвена Звезда» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Как для вас прошёл этот розыгрыш?

— Нам достались очень тяжёлые соперники: «Бенфика», «Барса»… То, что могли выиграть, мы выиграли. Но дальше были «Интер», «Монако». Команды своего уровня «Црвена» обыграла, была возможность выйти в плей-офф, но не получилось, к сожалению.

Милан Родич против Ламина Ямаля Фото: Nikola Krstic/Getty Images

— С вами в «Црвене» играл Ванья Дркушич, который вот-вот вернётся в «Зенит».

— Да, Ванья пробыл у нас недолго. Он очень хороший человек и футболист. Я уверен, что в «Зените» он будет играть постоянно. Даже на уровне Лиги чемпионов Дркушич силён.

— Говорили с ним о «Зените»?

— Он спрашивал меня про клуб. Я был там давно, поэтому не мог рассказать про нынешнюю команду. Но сказал, что «Зенит» — это российский «Реал» Мадрид (смеётся). Действительно, это самая сильная команда в России, в последние годы они много выигрывали. Поэтому такое сравнение уместно.

— А чем вам запомнился питерский отрезок карьеры?

— Я был очень молод в «Зените», 20 лет. В то время российский чемпионат был намного сильнее, чем сейчас. И россияне, и иностранцы были существенно лучше. Мне, молодому, приходилось очень тяжело. Но «Зенит» — самый большой клуб в России, и мне было хорошо там. Я чувствовал, что улучшал свой уровень, однако всё равно не играл много. Поэтому переехал в Самару. А затем вернулся на родину, в «Црвену Звезду», где я был ещё в детстве. И тут мы выиграли уже семь чемпионств в Сербии!

— Недавно другой бывший зенитовец, Кокорин, назвал нынешнюю РПЛ «говном». Согласитесь с такой оценкой?

— Нет, точно не говно! Уровень хороший, но понятно, что не тот, что был раньше. Это связано в том числе с СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»). Из-за отсутствия еврокубков многим топ-легионерам стало неинтересно приезжать в Россию. Но я надеюсь и верю, что скоро ситуация изменится.

— «Зенит», как и «Црвена Звезда», доминирует в России — как реагируете на успехи команды?

— Я рад за «Зенит», слежу и болею за эту команду. Стараюсь смотреть матчи. Там ведь играет наш Эракович. Болею за них и желаю выигрывать чемпионства каждый год! «Зенит» — самый лучший клуб России.

— Вы не понаслышке знаете уровень команд Лиги чемпионов — как бы там сейчас выступил «Зенит»?

— Сейчас «Зенит» был бы хорош в ЛЧ. Особенно в этом новом формате, где в плей-офф выходят 24 команды. Они могли бы конкурировать и попасть туда.

— Состав «Зенита» по меркам РПЛ — космос, но в ваше время он был не менее звёздным.

— В том «Зените» и россияне были очень сильные: Шава (Аршавин. — Прим. «Чемпионата»), Денисов, Бухаров, Анюков! Сейчас таких нет. А из иностранцев, конечно, Халк, Витсель, Данни, Гарай… Топ-футболисты!

Милан Родич Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Но круче всех был, наверное, Халк. Понимаете, почему у него не сложилась топ-карьера?

— Жаль, что карьера Халка сложилась именно так. Мы так и не увидели его в АПЛ или в Испании, хотя он и там играл бы на очень высоком уровне. Знаю, что даже после «Порту» он мог оказаться в «Челси». Но это его выбор. Халк поехал за деньгами. К концу карьеры это самое важное, так думает каждый бразильский игрок (улыбается).

— В «Зените» вы работали под руководством Спаллетти и Виллаш-Боаша — сравните этих специалистов.

— Оба топ-тренеры. Но Спаллетти был лучшим в мире. Я поработал с ним недолго, однако очень многому научился. Было видно, чего тренер хочет, какой футбол ему нужен от нас. Да что тут говорить: недавно он руководил сборной Италии, а «Наполи» вовсе привёл к чемпионству! Виллаш-Боаш тоже отличный специалист, но не такой, как Спаллетти.

— Продолжая тему тренеров: «Спартак» сейчас тренирует знакомый вам Деян Станкович.

— Да, Станкович был моим наставником в «Црвене Звезде». Он тоже очень хороший специалист. При нём мы играли в свой лучший футбол! У него была отличная игровая карьера, он сам поработал под руководством великих специалистов. Поэтому я не удивлён его успехам в «Спартаке». Дальше ему нужно дать время, и я уверен, что будет ещё лучше.

Хорошо знакомые Милану Родичу Деян Станкович и Лучано Спаллетти Фото: Simone Arveda/Getty Images

— В Сербию приезжал тренировать и Кержаков.

— Мы сыграли два матча против его «Спартака» из Суботицы. Был очень рад видеть Кержакова в новом качестве. Александр только начинает тренерский путь, но я уверен, что он может стать качественным специалистом. К сожалению, ему не повезло в Сербии, однако такова тренерская карьера. После он хорошо работал в «Кайрате».

— В бытность игроком в нём прослеживались тренерские задатки?

— Когда я играл с ним, об этом не думал. Но он лидер, хочет выиграть каждую игру и сделать всё для команды. Думаю, это очень важно для хорошего тренера.

— Слышали про ситуацию в «Крыльях Советов»?

— Да, я знаю знаю о том, что происходит с «Крыльями». Говорил с людьми, которые играли там со мной. Хочу высказать поддержку клубу, хочется, чтобы всё было хорошо. Самара — футбольный город, там очень любят спорт. Такой клуб нельзя потерять.