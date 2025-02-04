Ярче всех на трансферном рынке удивляла Италия. Хвича ушёл, но приехали другие топы!

Трансферное окно в Серии А закрыто! Контракты подписаны, сделки заключены, руки пожаты. А где-то, наоборот, разочарование из-за того, что компромисс найти не удалось. На рынке бывает всякое.

Итальянские клубы суммарно потратили почти € 225 млн. Если брать зимние трансферные окна, это второй показатель за последние 10 лет. Больше было только в январе 2020-го: тогда на круг набежало почти € 238 млн.

В этом году цифры ненамного меньше. Любопытных сделок – и случившихся, и сорвавшихся – предостаточно. Вашему вниманию – всё самое важное о зимней дозаявочной кампании в Италии.

Самые шумные

«Милан» – главный ньюсмейкер января в Италии. Команда сменила тренера, выиграла Суперкубок – и теперь, по слухам, вновь думает о смене тренера. Жёсткий Сержиу Консейсау даёт огненные пресс-конференции и держит команду в чёрном теле. «Дисциплина» – теперь главное слово в раздевалке «россонери».

Из-за конфликта с Консейсау клуб покинул капитан Давиде Калабрия. Он перешёл в «Болонью» на правах аренды. Правый защитник болонцев Штефан Пош ушёл в аренду в «Аталанту», и Калабрию взяли вместо него. Впрочем, нет никаких гарантий, что Давиде будет играть. У «Болоньи» есть ещё и Эмиль Хольм, который в последних матчах регулярно выходит в основе и выглядит очень прилично.

Также из команды Консейсау убежал Альваро Мората. Он стал очередной атакующей цацкой в шкатулке «Галатасарая» – вместе с Мауро Икарди, Виктором Осимхеном и Дрисом Мертенсом. В СМИ пишут, что причиной ухода испанца тоже стал конфликт с тренером.

Исмаэль Беннасер, похоже, ушёл бесконфликтно. Он с Консейсау поругаться не успел. По крайней мере, об этом нигде не сообщали. Скорее всего, Беннасер просто хочет больше играть. Он поехал к Роберто Де Дзерби в «Марсель». Футболист очень качественный – главное, чтобы не мучили травмы. А их у алжирца, к сожалению, очень много.

Ну а теперь – закупка! Боссы «Милана» расчехлили свои модные барсетки и подписали сразу пятерых футболистов. Самый дорогой – мексиканец Сантьяго Хименес из «Фейеноорда». По данным Transfermarkt, за него заплатили € 32 млн. Возможно, его удалось бы взять дешевле – но жеребьёвка свела «Милан» и «Фейеноорд» в плей-офф Лиги чемпионов. Так что нидерландцы наверняка приподняли ценник: мол, если не хотите, чтобы он вас, итальянцев, выкинул из ЛЧ, платите! Вот «Милан» и заплатил.

За два с половина сезона в «Фейеноорде» Хименес забил 65 мячей. Часть из них – в Лиге чемпионов. Да, Эредивизия – один из самых удобных чемпионатов для форвардов. Те, кто забивает много там, далеко не всегда забивают так же много в топ-лигах. Но «Милан» всё же рискнул и сделал ставку на Хименеса. Тем более что Мората и Окафор ушли (швейцарец уехал в аренду в «Наполи»), а Тэмми Абрахам на роль основного нападающего не тянет. Нападающий для основы был нужен, и Сержиу Консейсау его получил.

Также к Консейсау приехал Жоау Феликс. И это один из самых нелогичных трансферов зимы. Консейсау – синоним дисциплины. А Феликс – антоним. Жоау – это непризнанный гений. Вероятно, он считает себя именно таким. Феликс ходит из клуба в клуб, везде выдаёт вспышки гениальности, но нигде не играет стабильно. Да и гениальность он показывает всё реже, реже и реже.

В «Челси» в этом сезоне Феликс был королём Лиги конференций. «Ноа», «Шэмрок Роверс», «Хайденхайм», «Панатинаикос» и «Гент» трепетали перед португальским бриллиантом! А матчи АПЛ Жоау, как правило, смотрел со скамейки, лишь иногда с неё поднимаясь, чтобы выйти на замену.

Может, после Испании и Англии получится в Англии? Фото: Getty Images

Слева в атаке у «Милана» есть Рафаэл Леау. Он нестабилен – но и Феликс точно такой же. Справа, если здоров, железно Кристиан Пулишич. Чистой «десятки» у «Милана» нет, но плюс-минус на этой позиции играет Тейани Рейндерс – лучший игрок «Милана» в этом сезоне. Он неприкасаем. Вопрос: где будет играть Феликс?

Жоау – очень большой талант, с этим глупо спорить. Но он нигде не может в полной мере раскрыться, всё время что-то мешает. Сейчас он пришёл в команду, где:

для него нет явного места в старте;

тренер, у которого надо пахать всем. С Диего Симеоне у Феликса когда-то не получилось. Теперь он снова приходит к Симеоне – только уже к португальскому.

«Милан» лишь арендовал Феликса. Так что если у Жоау не получится, итальянцы смогут отправить его обратно в «Челси». Очень хочется, чтобы Феликс наконец нашёл своё место и засиял во всю мощь своего таланта. Но «Милан» на бумаге таким местом не выглядит.

Ещё одна аренда – это опытнейший Кайл Уокер. В первой части сезона он был плох вместе со всем «Манчестер Сити». В «Милане» дебютировал в дерби с «Интером» – и дебютировал здорово. Да, «Интер» играл с преимуществом, создал много моментов и был ближе к победе. Но конкретно Уокер провёл классный матч.

Кайо Уокер Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Наконец, в «Милан» приехали центральный полузащитник Уоррен Бондо из «Монцы» и крайний полузащитник Риккардо Соттиль из «Фиорентины». Оба – абсолютно базовые игроки. До уровня даже нынешнего, проблемного «Милана» они едва ли дотягивают. Но если Соттилю 25 и он футболист уже сложившийся, с ограниченным арсеналом и абсолютно понятным потолком, то Бондо помоложе – ему 21. Вероятно, «Милан» рассчитывает на его прогресс. Почему-то же за него заплатили € 10 млн.

Главная продажа

Самый мощный трансфер этой зимы во всей Европе – переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ». Отъезд Джона Дюрана из «Астон Виллы» в «Аль-Наср» тоже получился шумным. Но, в отличие от Хвичи, Дюран пока пропадает с еврорадаров.

Кваре – удачи в Париже. Ну а «Наполи» получил за него € 75 млн и долго думал, что с ними делать. В качестве замены Хвиче рассматривали Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед», Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии» и Аллана Сент-Максимена, который принадлежит саудовскому «Аль-Ахли», но в первой части сезона играл за «Фенербахче». В итоге не взяли ни первого, ни второго, ни третьего. А арендовали у «Милана» Ноа Окафора.

Окафор – игрок без чёткой позиции. В «Милане» он выходил и в центре нападения, и с краю. Футболист качественный, но основным в «Милане» не был ни секунды. И в «Наполи» он тоже идёт на скамейку, потому что на месте Хвичи великолепно играет Давид Нерес. Бразилец постепенно подбирался к основе, хорошо выходил на замену. А в декабре, когда Кварацхелия получил травму, ворвался в старт и дал «Наполи» понять: есть жизнь и без Хвичи.

Давид Нерес Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Казалось, «Наполи» пойдёт за центральным защитником, поскольку травму получил ведущий центрдеф Алессандро Буонджорно. Антонио Конте умудряется идти на первом месте даже с Жуаном Жезусом в основном составе. Но вряд ли эта сказка будет вечной. И тем не менее центрального защитника «Наполи» не взял. Как бы это не аукнулось в чемпионской гонке…

Турин, «Спартак», «Интер»

«Торино» подписал двух новых полузащитников: Чезаре Казадея из «Челси» и Элифа Элмаса из «РБ Лейпциг». Почему это важно? Да потому, что это напрямую связано с трансфером Ивана Илича в «Спартак», который, по данным СМИ, всё ближе и ближе. Замена Иличу у «Торино» готова. Осталось договориться со «Спартаком» и получить да от футболиста. Судя по сообщениям журналиста Ди Марцио, клубы уже обменялись документами – остались формальности.

Иван Илич Фото: Getty Images

В другой части Турина тоже весело. «Ювентус», страдающий от дикого количества травм, вышел на рынок, чтобы добрать игроков хотя бы количественно. Качество, конечно, тоже важно. Но дадут ли его новички «Юве» – большой вопрос.

Пришли два молодых португальца: Алберту Байо из «Витории Гимарайнш» и Ренату Вейга из «Челси». Обоим 21 год. Оба наверняка талантливы, Вейга пускай нечасто, но всё же неплохо выходил за «Челси» в первой части сезона. Однако всё равно эти трансферы – классическое латание дыр. Из серии – ну пусть уж хоть кто-то будет. Если Байо и Вейга усилят «Юве», это будет большая удача. Но вероятность такого исхода не выглядит высокой.

Ренату Вейга Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В ту же логику – чтобы было – вписывается и трансфер Ллойда Келли из «Ньюкасла». В первой части сезона он был резервистом, играл мало. И вот «Юве», находящийся не в лучшем финансовом положении, арендует Келли с обязательством выкупа (при выполнении определённых условий) почти за € 20 млн. Спортивного директора туринцев Кристиано Джунтоли в первый год работы хвалили за то, как он лихо сократил зарплатную ведомость. И это действительно было здорово! Но некоторые трансферы в этом сезоне вызывают вопросы. В частности, зимние подписания пока выглядят очень сомнительно.

Единственный новичок «Ювентуса», который показал уровень сразу, – это нападающий Рандаль Коло Муани. Он вырвался из золотой клетки «ПСЖ» и в двух матчах за «Юве» забил уже три мяча. У Душана Влаховича появился очень серьёзный конкурент. И если Коло Муани продолжит в том же духе, Влахович быстро забудет, что такое стартовый состав. Он уже начал об этом забывать: в матчах с «Наполи» и «Эмполи» с первых минут выходил Коло Муани. В Париже француз явно соскучился по футболу и в Италии намерен рвать!

Чемпион Италии зимой был скромен. Единственный переход здесь и сейчас – Никола Залевски. Он переехал в Милан из «Ромы» (аренда за € 600 тыс. и выкуп за € 6,5 млн) и в первом же матче классно дебютировал: вышел на замену в дерби и отдал голевой пас в добавленное время. Также «Интер» договорился о летнем переходе Петара Сучича из загребского «Динамо». Это, судя по всему, будущая замена Чалханоглу.

Могли прийти, но не пришли

В начале трансферного окна «Рома», по слухам, грозилась вывалить € 50 млн за Давиде Фраттези – прекрасного игрока, которому никак не находится место в основе «Интера». Римляне грозились-грозились, а потом вспомнили, что летом потратили почти € 100 млн. И сейчас их финансовый ресурс несколько ограничен. Так что идею с € 50 млн за Фраттези пришлось отложить на потом.

Переход 20-летнего талантливого защитника Сабы Гогличидзе из «Эмполи» был намного более вероятен. Клубы вели переговоры, но в итоге к согласию не пришли. Нет сомнений, что Гогличидзе окажется в хорошем клубе. Однако теперь далеко не факт, что это будет «Рома». Грузином уже сейчас интересуется несколько клубов из итальянской верхушки. «Рома» могла всех опередить, но не сделала этого. Вполне возможно, летом конкуренция за Гогличидзе будет ещё более серьёзной.

Саба Гогличидзе Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Вместо Сабы «Рома» подписала Виктора Нельссона из «Галатасарая». Также на правый фланг обороны пришёл Девайн Ренш из «Аякса», а в центр поля, куда мечтали взять Фраттези, привезли Люка Гурна-Дуата из «Зальцбурга».

Желания «Ромы» в этом сезоне совсем не совпадают с возможностями. И зимнее трансферное окно не стало исключением.

Из андеграунда – на экран

Как только «Манчестер Юнайтед» возглавил Рубен Аморим, там появились латерали. Справа могут сыграть Нуссайр Мазрауи, Диогу Дало и даже Амад Диалло. А слева – проблемы. Аморим двигал туда Мазрауи и Дало – получалось так себе. Они лучше справа. Тирелл Маласиа пропустил больше года, только-только вернулся и пока не даёт нужный уровень.

Поиски левого латераля привели «Юнайтед» на итальянский юг – в Лечче. Там уже второй сезон в Серии А проводил 20-летний Патрик Доргу. «Лечче» привёз его из «Норшелланна» совсем мальчишкой. И парень с ходу помог примавере «Лечче» выиграть молодёжный чемпионат Италии впервые за 19 лет.

Патрик Доргу Фото: Enrico Locci/Getty Images

Дальше – перевод в первую команду, полтора сезона в Серии А, 57 матчей за основной состав и дебют в сборной Дании. Довольно быстро стало очевидно, что Доргу уедет на повышение. Оставалось лишь несколько уточняющих вопросов. Когда? Куда? И за сколько?

«Лечче» не хотел отпускать Доргу до лета. Но хитрый «Юнайтед» нашёл ключи к темпераментным южанам. € 30 млн для «Лечче» – гигантские деньги. Это самая дорогая продажа в истории клуба. А для «МЮ» сумма, напротив, не очень большая, если учитывать, что речь идёт об одном из главных талантов Европы на своей позиции. Для сравнения: за 18-летнего Лени Йоро прошлым летом «Манчестер Юнайтед» отвалил больше € 60 млн.

Главный недостаток Доргу – отсутствие опыта. Ему только предстоит набраться мудрости – и житейской, и футбольной. В остальном у него нет ни одного явного слабого места. Он быстро бежит, отлично владеет левой ногой, внимателен у своих ворот и опасен у чужих. Может сыграть и защитника, и полузащитника, и латераля.

«МЮ» нынче очень проблемный. Это печальная реальность периода после сэра Алекса. Молодой Доргу едет в новую страну, в новый, совершенно другой чемпионат. В проблемный клуб, от которого, несмотря ни на что, ждут многого. Это большой вызов для молодого парня. Нет сомнений, что ему будет сложно.

Но по задаткам это топ-футболист. Он может на годы закрыть левый фланг «Юнайтед». За него будут болеть весь «красный» Манчестер, вся Дания и весь красно-жёлтый Лечче.

Буря на тихом озере

Один из главных итальянских игроков на зимнем рынке – «Комо». Клуб из региона вилл и богачей потратил почти € 50 млн. Самый яркий новичок – Ассане Диао. Ему 19 лет, и за него заплатили € 12 млн. Это большие деньги для «Комо». И за игрока в таком возрасте это приличная сумма. Но с учётом потенциала Диао странно, что «Бетис» согласился продать его за такие деньги. Есть все основания считать, что футболист будет дорожать, причём кратно.

Испанец сенегальского происхождения может сыграть на обоих флангах атаки. Он мощный, у него сильные и быстрые ноги, хорошая скорость. Плюс Диао здорово пользуется габаритами, умеет продавить. За «Комо» он уже забил два мяча: «Милану» и «Удинезе». Сеск Фабрегас с ходу поставил Диао в старт, и пока нет причин его оттуда убирать. К слову, Сеск и Диао говорят на одном языке, они оба испанцы. Это должно помочь Ассане быстрее адаптироваться.

Ассане Диао Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Ещё один крупный трансфер «Комо» – центральный полузащитник Максанс Какре (€ 15 млн). Он отыграл почти 200 матчей за «Лион», выступал за молодёжную сборную Франции. Сейчас ему 24 года, и по скиллам он должен стать главным футболистом в центре поля «Комо». Он должен держать игру команды на себе, давать надёжность, пока впереди творят Диао, Нико Пас и другие.

«Лиону» очень нужны деньги, у клуба тяжёлая финансовая ситуация. Оттуда можно купить любого футболиста. «Комо» этим воспользовался и приобрёл качественного игрока в центр поля. Фабрегас ставит комбинационный футбол, так что сильный исполнитель в центре – основа основ. И такой исполнитель у Сеска теперь есть.

Также «Комо» вернул в большой футбол Деле Алли. Пока, правда, вернул только юридически: Англичанин подписал контракт, но ещё не сыграл ни одного матча. Тренироваться с «Комо» он начал задолго до перехода, однако Сеск говорил, что это ничего не значит. Просто, мол, тренируется, и ничего больше. Да-да, все мы, конечно, поверили.

Алли – невероятный талант, у которого не выдержала голова. Трудное детство, психологические проблемы, которые тянутся через всю жизнь. Деле не справился. Из финалиста Лиги чемпионов и одной из главных надежд Англии он превратился в игрока, который вообще никому не нужен. После фантастической игры за «Тоттенхэм» у него не получилось ни в «Эвертоне», ни в «Бешикташе». Потом он полгода был без контракта – и вот теперь подписался с «Комо».

Хочется пожелать Деле Алли сил и удачи. Ему всего 28 лет, ещё играть и играть. Пусть у него всё получится!