«Я — самый совершенный футболист в истории». Роналду раздал огня перед 40-летием

Завтра, 5 февраля, Криштиану Роналду исполняется 40 лет. И перед юбилеем португалец дал интервью журналисту Эдуардо Агирре, вышедшее на канале La Sexta. В нём Роналду назвал имя лучшего футболиста и клуба в истории, защитил Килиана Мбаппе, поделился информацией о будущем и даже не исключил возвращение в мадридский «Реал». Вот главное из его интервью.

О Мбаппе

Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе Фото: Stu Forster/Getty Images

«На месте Мбаппе я бы играл, как сам выступал в роли нападающего. Я бы научил его играть на этой позиции, если бы был в «Реале». Да, я не был «девяткой», но я играл как центральный нападающий. Люди забывают, что я был вингером. Позиция в атаке немного усложняет жизнь Мбаппе. На мой взгляд, он не понимает, как играть в этой роли. Это просто не его позиция.

Хочу обратиться к болельщикам «Реала» – берегите этого молодого человека! Мбаппе — очень хороший игрок, а «Реал» должен помогать и защищать его. Я не сомневаюсь, что Килиан принесёт много счастья болельщикам. Очень его люблю, и не только потому что в юности он очень любил меня. Я действительно вижу в нём великого игрока».

О лучшем футболисте в истории

«Я лучший бомбардир, самый совершенный [футболист]. Лучше себя я никого не видел. Я говорю это от всего сердца. Людям нравятся Месси, Пеле или Марадона, и я уважаю это, но я – самый совершенный. Я делаю в футболе всё. Я хорошо играю головой, хорошо исполняю штрафные, хорошо бью левой ногой. Я быстрый, сильный и здорово прыгаю».

О разнице между чемпионатом Саудовской Аравии и МЛС

«Когда я принял решение приехать сюда [в Саудовскую Аравию], то не думал, что лига вырастет так быстро. Но верил: через год-два она станет топовой, как сейчас. Люди не знают, но слишком много говорят и критикуют. Жаль, что люди так говорят о лиге, сравнивая её с МЛС – это совсем другой мир. Очевидно, что МЛС хуже, но, поскольку это Саудовская Аравия, её недооценивают. Люди не понимают, о чём говорят. А те, кто уже здесь, понимают, насколько это крутая лига».

О соперничестве с Месси

«Мы делили футбольную сцену 15 лет. У нас всегда были хорошие отношения. Помню, однажды я даже переводил ему что-то на английский, это было забавно. Месси всегда хорошо ко мне относился, защищал свой клуб и свою сборную, а я — свои. Мы мотивировали друг друга. Были годы, когда у нас была эта честная борьба, как у Сенны и Проста (экс-гонщиков Формулы-1. – Прим. «Чемпионата»)».

Криштиану Роналду и Лионель Месси Фото: David Ramos/Getty Images

О достижении отметки в 1000 голов за карьеру

«Людей беспокоит число в 1000 голов. Я забиваю много, но люди не ценят это. Они просто говорят: «Ему нужно ещё 85». Мне это не нравится. Всё должно происходить естественно. Забью я 920 голов или 930 голов… Я – лучший бомбардир в истории. Если я доберусь до 1000 – будет здорово. Но не знаю, смогу ли это сделать. Жить настоящим гораздо лучше, чем думать о долгосрочной перспективе. Мне бы этого хотелось достичь, но я не думаю об этом. Об этом уже становится немного раздражающе говорить».

О том, какой должен быть тренер

«Тренер должен быть бывшим игроком. Если он не был в раздевалке – то добиться успеха будет очень сложно. Если вы посмотрите на историю, из 50 лучших тренеров 48 были футболистами. Но меня нет любимого тренера, я учился у всех. При этом у меня были и очень плохие тренеры. Они ни черта не понимали в футболе».

Интересно, о ком это Криштиану Роналду? Фото: Steve Bardens/Getty Images

О возвращении в «Реал»

«Возможно, после завершения карьеры что-то произойдёт. Мой период в «Реале» — самый счастливый для меня с точки зрения футбола».

Об отношении к «Золотому мячу»

«Винисиус, безусловно, заслужил «Золотой мяч». Эта награда больше не имеет никакого авторитета. Я был удивлён и расстроен. Я был там, где был Вини – дважды испытывал это чувство. Он заслужил «Золотой мяч», но не получил, поэтому к церемонии нет доверия».

О том, что мог перейти в «Барселону» вместо «МЮ»

«Когда я играл за «Спортинг», то мог перейти в «Барселону». Они хотели подписать меня. Этого не произошло, потому что они хотели оформить трансфер так, чтобы я перебрался в клуб только на следующий сезон. А «Манчестер Юнайтед» забрал меня сразу».

О популярности

«Не моя вина, что я самый известный, что у меня больше всего подписчиков. Люди любят Криштиану. Зачем мне думать о чём-то невозможном вроде похода в бар, где меня не узнают? Я другой. Точка. Цифры в футболе и за его пределами не обманывают, поэтому мне не нужно хвастаться. Или я хвастаюсь чем-то, что является правдой».

Криштиану Роналду Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

О хейтерах

«С возрастом ты становишься всё более и более уравновешенным и не обращаешь внимания на этих людей, потому что они того не стоят. Мой статус порождает много зависти. Так будет всегда. Я придерживаюсь тех, кто меня любит».

О мотивации

«Я всё ещё встаю с желанием тренироваться и играть. Может быть, немного меньше, чем раньше, но это моя страсть, мне нравится делать это. Думаете, я хожу в спортзал каждый день с желанием? Нет, но есть обязательство – и я иду туда».

Криштиану Роналду празднует гол Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

О будущем

«Я мог бы уйти из спорта сегодня и ни о чём не пожалеть, но было бы обидно. Я ведь всё ещё очень хорош и вношу свой вклад. Так что сейчас живу настоящим и не могу думать в долгосрочной перспективе».

О том, чем займётся по окончании карьеры

«Моё будущее связано с компаниями, с вещами, которые могут меня мотивировать, которые помогут обществу, молодым людям: гостиницы, клиники, реабилитационные центры. Буду заниматься вещами, которые могут меня развлечь. Но не думаю, что это время близко».