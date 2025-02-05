Трансфер «Динамо», которого ждали. Касерес сдержал Винисиуса и бастовал ради продажи в РПЛ

Московское «Динамо» оформляет первый трансфер в зимнее окно. Как сообщил журналист Уриэль Лугт, столичный клуб договорился с аргентинским «Ланусом» о покупке Хуана Касереса за € 3,4 млн. 24-летний парагваец подпишет контракт с бело-голубыми до 2029 года. Новичок закроет позицию правого защитника, которая требовала усиления ещё с межсезонья. Тем более если верить инсайдам, что «Динамо» не собирается продлевать контракт с Эли Дасой, истекающий в конце сезона.

По информации аргентинских СМИ, «Ланус» отклонил первое предложение «Динамо», сделанное в январе. Но сам игрок настолько хотел в Россию, что устроил мини-забастовку. Касерес не приехал на тренировку перед выездом в Росарио – новый тренер Маурисио Пеллегрино решил высадить парагвайца из автобуса, не взяв его на матч. Затем с Хуаном провели беседу, вернули в команду. Защитник попросил отпустить его в Россию или улучшить контракт, и руководство «Лануса» всё-таки согласилось на трансфер.

Касерес отыграл за «Ланус» два года. В марте 2023-го клуб из пригорода Буэнос-Айреса арендовал Хуана у «Расинга» из Авельянеды, а недавно выкупил его за сумму, равную приблизительно € 1,92 млн. Парагваец провёл за «Ланус» 67 матчей, в которых забил всего один гол и сделал четыре голевые передачи. Как видите, результативным защитником будущего новичка «Динамо» назвать сложно. В чемпионате Аргентины он за всю карьеру вообще ни разу не отличился – положил по паре мячей в Кубке лиги и Кубке Либертадорес.

Сезон-2024 сложился для «Лануса» неудачно. «Гранатовые» завершили чемпионат Аргентины только на 14-м месте, хотя годом ранее были четвёртыми. Тем не менее игра Касереса привлекла внимание скаутов «Динамо». Иногда в куче песка можно найти крупицу золота. Правда, Хуан стал лишь 10-м в команде по сыгранному времени – 1173 минуты: 11 раз вышел в стартовом составе, семь — на замену и ещё шесть матчей просидел на скамейке запасных. Впрочем, проблемы с попаданием в основу были у правого защитника в первой части сезона, а с осени он заиграл стабильно.

Касерес по итогам чемпионата стал лучшим в «Ланусе» по количеству отборов мяча (47), третьим по передачам под удар (16), а также одним из лидеров по проценту выигранных единоборств (60%). Интересно, что в «Ланусе» с парагвайцем до последнего времени работал тренер Рикардо Зелински по прозвищу El Ruso, то есть Русский. Хотя насколько известно, у этого аргентинского специалиста польские корни.

Сам Касерес пусть и парагваец, но родился и вырос в Аргентине. До 17 лет воспитывался в академии знаменитого «Бока Хуниорс», а оттуда перешёл в «Расинг». В клубе из Авельянеды угодил в скандал – подрался с экс-игроком «Дженоа» и сборной Аргентины Рикардо Сентурионом, который провоцировал его неприятными шуточками. В итоге Сентуриона убрали из команды, а Хуан раскрутил в «Расинге» свою профессиональную карьеру – в 48 матчах оформил 3+2.

Хуан Касерес Фото: Из личного архива Хуана Касереса

Благодаря своим парагвайским корням Касерес летом 2023 года и получил приглашение в сборную этой страны. Отказываться не стал – с тех пор выступает за национальную команду Парагвая. Сыграл семь матчей без результативных действий. Наверное, лучшей для Хуана стала встреча с Бразилией в отборочном цикле ЧМ-2026 в сентябре 2024-го. Защитник сдержал Винисиуса Жуниора и помог одержать сухую победу со счётом 1:0.

Многие болельщики ожидали в том матче появления на правом фланге обороны Густаво Веласкеса, который несколькими днями ранее очень солидно сыграл с Уругваем. Однако главный тренер Густаво Альфаро сделал ставку на Касереса. А после победы объяснил свой выбор:

«Веласкес провёл отличный матч с Уругваем, но у нас есть только один игрок, который имеет такую же скорость, как у Винисиуса Жуниора, – это Касерес. Конечно, все должны были помогать ему, не оставлять один в один с Винисиусом. Но самое важное, что Касерес справился».

Вот такого новичка везёт в Россию московское «Динамо». Быстрого, достаточно агрессивного в отборе и уже опытного. К слову, у будущего игрока бело-голубых прозвище Orejón. Можно перевести как «большеухий». Говорят, оно не очень нравится Касересу.