ЦСКА забил чудо-гол ударом с лёта! Но за «Зенит» снова зажёг Соболев. Видео

«Зенит» провёл свой первый матч в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ, тогда как для ЦСКА это была вторая игра на турнире. В 1-м туре армейцы победили «Ростов» (1:0). А вот сегодня – уступили по пенальти.

Сергей Семак начинает внедрять в стартовый состав свою новую звезду Луиса Энрике. В этом матче бразилец вышел на привычной позиции правого полузащитника в схеме 4-2-3-1. Глушенков действовал под нападающим Лусиано, а слева – Мостовой. Тренер армейцев Марко Николич, в свою очередь, продолжает наигрывать тактическую модель 4-4-2 с ромбом в центре поля. В квартете в центре поля ЦСКА Зделар исполнял роль опорника, Обляков (правее) и Кисляк (левее) – «восьмёрок», а Пьянич при обороне превращался в «десятку». При владении босниец был, можно сказать, свободным художником.

Поначалу мяч чуть больше контролировал ЦСКА, который может за счёт четвёрки игроков в центре и полуфлангах доминировать в середине поля. Но потом преимущество по владению имел уже «Зенит». Трудно судить, насколько это связано с желанием соперников бороться за инициативу, а в какой мере было следствием отработки командных действий. Так или иначе игра проходила в неплохом для «межсезонного» спарринга темпе, но получалась закрытой — с созданием голевых моментов и даже ударами по воротам долго не клеилось.

Интересно, что уже на первой минуте повреждение получил Мантуан. Ему на ахилл наступил Обляков. Учитывая проблемы в «Зените» с правыми защитниками, Семак, наверное, почувствовал себя нехорошо, однако всё обошлось – бразилец разбегался.

Луис Энрике Фото: ФК «Зенит»

ЦСКА в первом тайме так и не потревожил голкипера Латышонка. Был потенциально опасный контрвыпад с участием пары форвардов Мусаев – Койта, но находящийся в приличной форме Барриос ловко настиг и обезмячил малийца. Очень эффектно! «Зенит» мог забить курьёзный гол, когда активный Глушенков с угловой отметки закрутил мяч прямо в ворота и заставил поработать не ожидавшего этого Торопа. Ещё запомнился эпизод с проникающим пасом Вендела на Лусиано – аргентинец из убойной позиции ударил прямо в голкипера ЦСКА. А, пожалуй, лучший до перерыва шанс забить соорудил сам для себя Луис Энрике: новичок «Зенита» финтом убрал защитника и бил в дальний угол. Совсем чуть-чуть промахнулся. К слову, забавный факт: в предматчевом протоколе под номером Луиса Энрике значилась фамилия Беляев – это выглядело каким-то троллингом темнокожего бразильца.

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В целом же Луис Энрике не тянул сильно одеяло на себя, играл через пас – в этом плане из дорогостоящих звёзд «Зенита» он явно ближе к Малкому или Данни, чем к Халку. А на первых минутах второго тайма, когда у сине-бело-голубых вместо Глушенкова появился Кассьерра, Дуглас Сантос забил в таком стиле, как ждут от Луиса Энрике. Защитник совершил впечатляющий проход, обыграл Пьянича и Койта и зарядил из-за штрафной – Тороп не потащил.

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ЦСКА проигрывал по содержанию игры, тем не менее на исходе часа матча сравнял счёт благодаря стандарту. Какой гол забил Кисляк – это что-то невероятное! Зенитовцы неудачно расставились на угловом, оставив Матвея без прикрытия на подборе. А пас пошёл именно на центрхава. Обляков мягко набросил мяч – Кисляк положил его под штангу ударом с лёта метров с 20. Только ради этого эпизода стоило смотреть встречу команд Николича и Семака.

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Луис Энрике отыграл почти полтора тайма. Для футболиста, который всего несколько дней тренируется с командой, бразилец смотрелся нормально. Был ещё момент, когда новичок «Зенита» хорошо открылся под скидку Лусиано и бил из полукруга, но Тороп спас ЦСКА красивым сейвом. Перед своей заменой Луис Энрике попытался заработать пенальти – судья не поверил ему.

Усталость игроков и многочисленные замены ненадолго раскрыли игру. Однако в концовке стало больше сумбура – команды опять играли без ворот. Казалось, матч завершится ничьей 1:1 и серией пенальти. А оказалось – нет! «Зенит» не впервые «привёз» себе гол во встрече с ЦСКА, разыгрывая через вратаря. Адамов не сумел толком обработать мяч после паса Родригао под прессингом Шуманского. Впрочем, похоже, форвард совершил отбор не без нарушения правил. Адамов упал на газон, Файзуллаев вернул мяч Шуманскому, и тот забил. Судья фола не зафиксировал.

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Тем не менее «Зенит» успел отыграться – вышедший на замену Соболев спас петербуржцев в последней атаке. Вот это сюжет! Приняв мяч в штрафной под давлением Гаича, форвард развернулся и точно пробил. Соболев наконец-то находит себя в команде Семака. До этого экс-спартаковец забил в спаррингах сборной Иордании и московскому «Динамо».

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Если бы ЦСКА удержал победу, то досрочно выиграл бы группу и вышел в финал Зимнего Кубка РПЛ. Но в итоге всё решилось в серии пенальти, где сначала Адамов взял удар Файзуллаева, а затем Шуманский пробил в штангу. Теперь первым может финишировать «Зенит» – команде Семака нужно одолеть 7 февраля «Ростов».