Самый шумный игрок АПЛ. Талант «Арсенала» дразнил Холанда и попал в судейский скандал

В чемпионат Англии резко ворвался 18-летний Майлз Льюис-Скелли. Ещё в начале сезона об этом парне никто не знал, но в сентябре 2024 года он дебютировал — вышел на замену на 90+2-й минуте в матче с «Манчестер Сити». Тогда защитник под 49-м номером запомнился разве что перепалкой с Холандом.

Перепалка Холанда и Льюиса-Скелли Фото: Кадр из трансляции

На тот момент левый фланг обороны казался укомплектованным и без Льюиса-Скелли. В команде есть Зинченко, Тирни, Кивёр и новичок Калафьори за € 40 млн (плюс € 5 млн бонусами). Возможно, позиция левого защитника — последняя, которую «Арсенал» планировал усиливать. Тем более Калафьори забил дебютный гол в АПЛ, как раз когда Льюис-Скелли дебютировал во взрослом футболе.

Однако 18-летний воспитанник вопреки всем трансферам пробился в основу. Безусловно, помогли травмы конкурентов по позиции. Но всё пришло к тому, что в последнем туре в основе вышел именно Льюис-Скелли, а здоровые Зинченко, Тирни, Кивёр и Калафьори остались на скамейке. Этой зимой «Арсенал» пытался разгрузить состав. Сообщалось, что «Боруссия» и «Атлетико» близки к трансферу Зинченко, но сделка так и не состоялась. Как и переход Тирни в «Селтик», который отложили до лета. Хотя кого-то явно стоило отпустить — особенно после гола Льюиса-Скелли в ворота «Сити». Правда, этого могло и не случиться.

Как отменили дисквалификацию Льюиса-Скелли?

В 23-м туре Льюис-Скелли получил прямую красную карточку в матче с «Вулверхэмптоном». Англичанин сфолил на Доэрти, который убегал в контратаку после углового «Арсенала». В том эпизоде защитник сначала едва коснулся голени соперника, но основной контакт — это наступ, за который судьи стабильно ограничиваются жёлтой карточкой. Арбитр Оливер показал сразу красную.

Удаление Льюиса-Скелли Фото: Кадр из трансляции

Удаление Льюиса-Скелли Фото: Кадр из трансляции

VAR не стал вмешиваться. Дело в том, что по протоколу, если судья даёт точное описание, которое подтверждается видео, то решение на поле остаётся в силе. Оливер сказал, что дал Льюису-Скелли красную карточку в первую очередь за первоначальный контакт выше лодыжки. У VAR были видеодоказательства, подтверждающие это касание. В целом система такова, что судей зовут к монитору только в случае явных ошибок. В этом случае такую не обнаружили. Красная карточка осталась в силе, что автоматически привело к дисквалификации на три матча.

PGMOL (отвечает за судейство в Англии) не стал признавать это удаление ошибочным. При этом апелляции по дисквалификациям рассматривает независимая комиссия. В ней нет представителей PGMOL, а только три бывших футболиста АПЛ, чьи имена не раскрываются. В нынешнем сезоне АПЛ до этого случая были рассмотрены апелляции пяти футболистов. Удовлетворены лишь две жалобы (и то с минимальным перевесом при голосовании — 2:1). Так отменили дисквалификации полузащитников Бруну Фернандеша (за удаление в 6-м туре) и Нёргора (в 12-м). Льюис-Скелли стал третьим футболистом в этом сезоне АПЛ, чей бан аннулировали. Благодаря этому защитник смог сыграть уже в следующем туре — и забить.

Гол Льюиса-Скелли Фото: Кадр из трансляции

«Арсенал» в этом сезоне часто замедлял темп игры, когда вёл в счёте, однако против «Сити» команда не стала сбавлять напор во втором тайме. При счёте 2:1 затяжная атака хозяев закончилась тем, что Льюис-Скелли получил мяч на линии штрафной, протащил его и пробил из-под двух защитников. Вратарь «Сити» до мяча дотянулся, но спасти от гола не смог.

Юный защитник отпраздновал гол в позе йога. Судя по всему, так Льюис-Скелли передал привет Холанду. Раньше нападающий любил таким образом отмечать голы.

Льюис-Скелли празднует гол Фото: Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images

Форварда «Сити» в этом матче подкалывали и Габриэл, и болельщики «Арсенала», которые подготовили баннеры с надписью «stay humble» («будь скромен»). Это выражение Холанд использовал в отношении тренера Артеты после матча первого круга.

Тьерри Анри экс-форвард «Арсенала» «Я обожаю этого парня. Он мне действительно нравится. Он один из нас. Мне понравился его гол, но ещё больше — его празднование».

Скорее всего, на перформанс Льюиса-Скелли обратил внимание не только Анри, но и главный тренер сборной Англии Томас Тухель. Позиция левого защитника долгие годы остаётся проблемной для команды. В последнее время на непривычном фланге обороны пришлось выпускать Трента. Другая опция — Рико Льюис, который сейчас сидит в «Сити» без игровой практики.

Тухель после вступления в должность главного тренера сборной лишь раз был замечен на матче «Арсенала». Правда, та игра с «Брайтоном» оказалась единственной в АПЛ за полтора месяца, когда Льюис-Скелли не появился на поле. Впрочем, тренер сборной наверняка и без того собрал информацию по футболисту.

Что говорит статистика о Льюисе-Скелли?

Защитник отыграл в АПЛ 553 минуты. Отрезок небольшой, тем не менее уже можно аккуратно подмечать игровые нюансы. Визуально обращает на себя внимание игра корпусом. Невысокий (178 см), но коренастый Льюис-Скелли хорошо укрывает мяч спиной. Например, в матче с «Ньюкаслом» на 26-й минуте его прессинговали сразу два соперника, однако воспитанник «Арсенала» продрался сквозь них и ещё заработал штрафной. Когда защитник так идёт в обводку в своей штрафной, это выглядит излишне смело. Но у Льюиса-Скелли пока нет результативных ошибок, и он выглядит не по годам уверенным в себе. Часто обостряет, а не пасует назад ближнему.

По данным FBRef, у Льюиса-Скелли вторая точность передач в команде — 92% (больше только у Габриэла — 94,1%). По длинным передачам юный защитник вообще лучший в команде — 88,9% удачных. Если брать точные пасы в финальную треть поля, то и здесь он второй после Габриэла с небольшим отставанием (5,41 и 5,64 передачи в среднем за 90 минут). Ещё один интересный факт: Льюис-Скелли — единственный футболист «Арсенала», которого ни разу не обвели в этом сезоне (пресёк восемь из восьми попыток соперника пойти в дриблинг). Ладно, ещё есть Томиясу, которого тоже ни разу не обвели, но его и не пытались. Японец отыграл в этом сезоне АПЛ лишь шесть минут.

Майлз Льюис-Скелли Фото: Alex Pantling/Getty Images

Вся эта статистика — про самого молодого игрока в команде, если не брать ещё одного воспитанника «Арсенала», 17-летнего Итана Нванери. По информации Фабрицио Романо, клуб уже начал переговоры с обоими по продлению контрактов. Capology утверждает, что актуальные соглашения Льюиса-Скелли и Нванери рассчитаны до лета 2025 года. Парни познакомились в академии и дружат уже много лет, а теперь вместе зажигают на взрослом уровне.

«Они делают то, что вы не можете натренировать», — сказал Джек Уилшир, который возглавляет юношескую команду «Арсенала» U18, а когда-то сам отыграл за лондонцев более 100 матчей в АПЛ. Эти слова касались и Нванери, и Льюиса-Скелли. Их вообще часто упоминают в связке, а в Лондоне рядом со стадионом «Эмирейтс» сделали их совместный мурал. Если Нванери продолжит так играть, придётся делать отдельную статью и про него.

Мурал, посвящённый Нванери и Льюису-Скелли Фото: Offside/Offside via Getty Images

Когда Льюис-Скелли дебютировал во встрече с «Сити» в первом круге, во время упомянутой перепалки с Холандом нападающий возмущался: «Ты вообще кто такой?» Что ж, теперь вся футбольная Англия знает, кто такой Майлз Льюис-Скелли.