Мало что выглядит смешнее, чем Роналду, говорящий о своих голах

Криштиану Роналду дал новое интервью. Не такое громкое, как Пирсу Моргану, но тоже важное. В каком-то смысле более ценное, потому что речь шла не о локальных проблемах «МЮ», а о роли личности в истории футбола. Для многих Роналду остаётся лучшим игроком всех времён. Таким себя видит и он сам. Португалец и раньше говорил, что считает себя лучшим, а теперь объяснил почему.

Криштиану Роналду нападающий «Аль-Насра» «Я наиболее совершенный игрок, который существовал. Я делаю всё: хорошо играю головой, хорошо бью штрафные, хорошо бью левой ногой, я быстрый, сильный, с хорошим прыжком. Да, это дело вкуса — вам может больше нравиться Месси, Пеле или Марадона. Я это понимаю и уважаю, но говорить, что Криштиану несовершенен, нельзя. Я самый всесторонний! Лучший ли я игрок в истории футбола? Считаю, что да. Говорю от всего сердца. Я не видел лучше».

Интервью испанскому каналу La Sexta длилось больше 50 минут. За это время Роналду выдал ещё много вещей, которые могут показаться высокомерными. «Золотые мячи» недополучил, тренеры ему попадались «очень плохие», а Мбаппе он научил бы играть на позиции центрфорварда. Высказывания футболиста вполне отражают его характер и целеустремлённость. Такая зацикленность на себе сделала из него машину. Идеальные кубики на прессе 365 дней в году и голы по расписанию.

Мы живём в мире, где любая известная личность сталкивается с хейтом. Тут даже необязательно что-то неправильно сказать. Недовольные всегда найдутся. Тем более в отношении такого эгоцентричного человека, как Роналду. И всё же некоторые высказывания легендарного футболиста выглядят удивительными. Например, такое: «Если я закончу на 920, 925, 930 голах, то пускай. Я об этом вообще не думаю».

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Полагаю, тут даже фанаты Роналду усомнятся в его искренности. Честно говоря, звучит смешно. Ведь португалец всю карьеру был помешан на голах и именно за счёт результативности стал великим. Не ассисты, не игра в обороне, не прессинг, а именно голы. На ЧМ-2022 Роналду убеждал, что забил в ворота Уругвая — показывал жестом на голову и доказывал на словах так, что они попали в трансляцию (чип в мяче опроверг наличие касания). В целом логичное поведение для человека, который регулярно ссылается на свои голы в разных интервью.

Даже в этом разговоре с ведущим канала La Sexta Роналду говорит, что он главный футболист в истории из-за голов: «Что является показателем? Голы! И точка». Вот этот Роналду не задумывается о 1000 мячах в карьере? Серьёзно?

Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Мы все понимаем, что португальца любят не за объективность. В этом плане он уже давно живёт в своём мире. Моё любимое — о том, что чемпионат Саудовской Аравии входит в пятёрку сильнейших лиг в мире. Это вообще особенная тема для футболиста, который всеми силами продлевает свою карьеру. При этом реальность начинает его догонять.

Роналду забивает много, но «Аль-Наср» опять не борется за чемпионство. В каком-то смысле этот союз устраивает обе стороны. Саудовская Аравия получила самого популярного человека по числу подписчиков в соцсетях. Криш продолжил штамповать голы в лиге, где большинство защитников и вратарей — саудовцы. Уровень такой, что в качестве усиления берут Марио Митая, который не заиграл в РПЛ. При этом статистика Роналду действительно впечатляет. Он уже забил после 30 лет почти столько же (460 мячей), сколько и до 30 лет (463 мяча).

30 лет: 58 мячей

31 год: 54 мяча

32 года: 53 мяча

33 года: 49 мячей

34 года: 45 мячей

35 лет: 40 мячей

36 лет: 41 мяч

37 лет: 17 мячей

38 лет: 53 мяча

39 лет: 50 мячей.

Фантастические цифры, которые стали возможными во многом благодаря правильному подбору команд. Он приходил туда, где ему давали брать игру на себя. Когда Роналду перестал тянуть, случился переломный 2022-й с провалом в «МЮ» и неудачным чемпионатом мира. В графике появилась пробоина с 17 мячами за год. Тогда и случился переезд в Саудовскую Аравию. Скорострельность сразу выправилась. В общем зачёте голы в топ-лигах как бы сравнялись по весу с голами в Саудовской Аравии. Видимо, чтобы придать этим мячам статуса, Роналду приходится говорить о своей нынешней лиге как о пятой в мире.

Уверен, он сам верит в свои слова. Как и в то, что хорошо бьёт штрафные (да, такое он тоже сказал в интервью). Верит и в то, что научил бы Мбаппе играть форварда. Тем более опыт работы «тренером» у Роналду есть после финала Евро-2016, когда из-за травмы он был заменён и со скамейки руководил партнёрами не меньше Сантуша. На самом деле круто, что такая ролевая модель остаётся в футболе. Она отлично отображает реальную жизнь. Наверняка, если вы оглянётесь на своих знакомых, заметите кого-то со схожим характером. И, скорее всего, этот пробивной человек будет успешен.