Сафонов сыграл за «ПСЖ» впервые в 2025-м — сразу «на ноль»! Его сейв в конце украсил матч

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал Кубка Франции. Парижане с Сафоновым в воротах победили на выезде «Ле Ман». Российский голкипер сыграл свой девятый матч за парижан (вышел впервые с середины декабря) и четвёртый – «на ноль».

В кубковой встрече состав «ПСЖ», конечно же, был далёким от оптимального. Тем не менее Луис Энрике оставил в стартовом составе четырёх полевых игроков, выходивших в основе несколько дней назад в Лиге 1 в матче с «Брестом» – Кварацхелию, Руиса, Ли Кан Ина и Пачо. Можно сказать, тренер чемпионов Франции достаточно серьёзно отнёсся к «Ле Ману». Эта команда в 2000-х провела шесть сезонов в элите, а сейчас выступает лишь в третьем дивизионе. И ход игры показал, что «ПСЖ» действительно стоило опасаться «Ле Ман».

Полтайма хозяева мало в чём уступали фавориту. «ПСЖ» при 80% владения не создавал голевых моментов и даже в штрафную команды Патрика Видейра проникал редко. «Ле Ман» организованно и плотно защищался по схеме 5-3-2, успешно перекрывая центр поля, а в ответные атаки пытался выбегать группой игроков. Ловил на ошибке высокую оборону парижан. Получалось, правда, не очень. Тем не менее «Ле Ман» первым мог забить после розыгрыша стандарта, когда вместо подачи последовала неожиданная передача в штрафную. Эюм пробил в ближний угол – рядом со штангой. Сафонов всё перекрывал, но если бы случился гол, то и его, возможно, отменили бы из-за офсайда.

Только в середине первого тайма «ПСЖ» стал по-настоящему угрожать воротам хозяев. «Ле Ман» увлёкся, его футболисты как будто излишне поверили в себя и стали разыгрывать мяч на своей половине под давлением чемпиона Франции. Сначала после перехвата и контрвыпада «четыре в три» Дуэ простил команду Видейра. Однако через минуту вингер «ПСЖ» исправился. «Ле Ман» выходил из обороны за счёт паса вратаря на опорника, Рамуш накрыл соперника, а Дуэ поразил нижний угол.

У Сафонова работа появилась только перед перерывом. К сожалению, Матвей ошибся на 39-й минуте – после кросса с левого фланга неуверенно сыграл на выходе и не добрался до мяча. Форвард Рабийяр бил головой, но чуть-чуть промахнулся по пустым воротам. Это был один из четырёх ударов «Ла Мана» за 45 минут, а в створ хозяева так ни разу и не попали.

«Ле Ман» — «ПСЖ» Фото: Getty Images

В перерыве Луис Энрике сразу на 50% поменял состав линии обороны. Тренер «ПСЖ» выпустил на поле Хакими и Мендеша. Но в защите чемпионы Франции стали проваливаться, поэтому на первых минутах второго тайма «Ле Ман» организовал пару опаснейших контратак. Одну из них хозяева довели до удара. Форвард Гейе, игравший под нестандартным для своего амплуа вторым номером, прорвался по левому полуфлангу и бил в дальний угол. Сафонов сократил угол обстрела, подготовился к сейву, тем не менее и в этом эпизоде его услуги не потребовались. Мяч пролетел сильно мимо цели.

Только на исходе часа матча хозяева впервые заставили поработать российского голкипера. «Ле Ман» внезапно включился в высокий прессинг, чем удивил парижан, потерявших мяч. Оказавшийся у чужой штрафной фланговый защитник Бюрле пробил издали в створ. Сафонов должен был ловить – он и поймал. Простой сейв, но всё-таки сейв.

«ПСЖ» доминировал – и никак не мог дожать «Ле Ман». Луис Энрике выпустил налево Баркола и передвинул направо Кварацхелию. Хвича не сверкал дриблингом, но два-три момента в этой встрече соорудил. А автором второго гола парижан за 20 минут до конца стал как раз Баркола. Мендеш забросил мяч слева на свежего вингера, который убежал к воротам и реализовал выход один на один. При счёте 2:0 на поле появился даже Кимпембе – это его первый матч после 700 дней отсутствия на поле из-за травмы ахилла.

Настоящего сейва Сафонова ждали до 90-й минуты, но всё-таки дождались! Быстрая атака «Ле Мана» завершилась ударом «ножницами» в исполнении Гейе, однако наш голкипер сумел потащить в прыжке непростой мяч. За этот эпизод Луис Энрике точно похвалит Матвея. Сафонов выдал «сухарь», несмотря на девять ударов по своим воротам (два – в створ). Ещё в статистике россиянина 29 касаний мяча и 91% точных передач.