Доказываем величие Роналду в 40 моментах карьеры. Всё началось с судьбоносной игры с «МЮ»

Вспоминаем путь Криштиану. Да-да, ему сегодня как раз исполнилось 40 лет.

Криштиану Роналду исполнилось 40 лет. Сам себя в недавнем интервью он назвал главным футболистом из когда-либо существовавших: «Я лучший бомбардир и самый совершенный игрок. Лучший ли я в истории? Думаю, да. Лучше себя я никого не видел. Говорю это от всего сердца».

С португальцем не обязательно соглашаться — всё-таки нельзя забывать про Пеле, Диего Марадону и Лео Месси. Но величие КриРо в любом случае неоспоримо. К юбилею Роналду мы составили 40 моментов его карьеры, по которым её точно запомнят. Разумеется, заметных эпизодов было гораздо больше. Возможно, лет через пять Криштиану ещё не закончит с футболом, так что составлять подобный список нам будет попроще. Но пока так.

«МЮ» перехватил Роналду у «Арсенала». Всё решил матч со «Спортингом»

Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду Фото: John Peters/Manchester United via Getty Images

Криш оформил уйму хет-триков. Хватает в его карьере и покеров с пента-триками. Но мы отметили здесь выставочный матч. Просто он повлиял на очень многое и дал Роналду дорогу в жизнь.

Арсен Венгер отправлял ему личное приглашение в Лондон. Только вот сэр Алекс Фергюсон воочию увидел, как же хороши дриблинг с нацеленностью на ворота Роналду, и сказал, что не покинет Португалию без покупки Криштиану. Вингер поучаствовал в двух голах «Спортинга» и летом 2003-го вместо «Арсенала» оказался в «МЮ».

Юный Роналду уничтожил Нидерланды и вывел Португалию в финал Евро

Криштиану Роналду на Евро-2004 Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

19-летний Криш перед домашним для португальцев Евро-2004 ещё не провёл ни одного полного матча за сборную. Именно тот турнир закрепил его в топ-статусе для неё. Гол грекам и ассист в матче с Россией стали репетицией, а 1+1 в полуфинале с Нидерландами — уже бенефисом.

Выше всех выпрыгнуть во время подачи с углового? Это мы умеем. Плюс Роналду покатил под удар Манише. Два результативных действия стали победными (2:1), и Португалия впервые в истории вышла в финал крупного международного турнира.

Слёзы Роналду после проигранного финала Евро-2004

Слезы Криштиану Роналду после проигранного финала Евро-2004 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Криштиану рыдал в финалах Евро дважды. До второго случая мы ещё дойдём, а пока вспомним первый. Португалия снова уступила сенсационным грекам. Команда Отто Рехагеля сдержала Роналду, тот — не сдержал слёз.

Интернет был ещё не слишком развит, так что успехом пользовалась байка: якобы после финального свистка КриРо узнал о смерти отца. Новость оказалась фейковой: Роналду-старший умер спустя год. И всё равно вместе с Кришем грустили тогда многие.

Первое чемпионство с «МЮ»

Первое чемпионство Криштиану Роналду с «МЮ» Фото: Michael Mayhew/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Криш в том сезоне был практически неудержим. Много ли вы знаете футболистов, кто оформил три дубля подряд в АПЛ? Роналду смог, поочерёдно раскромсав «Астон Виллу», «Уиган» и «Рединг».

КриРо впервые забил в чемпионате больше 10 голов (17). Кто б тогда мог подумать, сколько всего великого у него впереди. Тогда же состоялся и легендарный разгром «Ромы» в четвертьфинале ЛЧ (7:1) с дублем португальца.

Снова чемпион плюс лучший бомбардир АПЛ

Лучший сезон Криштиану Роналду в Англии Фото: John Peters/Manchester United via Getty Images

Лучший сезон Криштиану в Англии — не зря ему посвящено здесь несколько пунктов. Но пока речь только про АПЛ. 31+4 в 34 матчах — в каком же порядке был Криш! Он дал соперникам фору и начал забивать только в 8-м туре, всё равно с лёгкостью обогнав в списке бомбардиров Фернандо Торреса (ещё здоровую версию в «Ливерпуле», 24 гола).

Столько в Англии не забивал никто 11 лет, то есть со времён Алана Ширера — даже Тьерри Анри. «МЮ» достиг двухочкового преимущества над «Челси» и сохранил титул. К слову о лондонцах…

Победный финал Лиги чемпионов в Москве с голом и промахом с пенальти

Победный финал ЛЧ для «МЮ» в Москве Фото: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

Жители столицы России увидели одну из самых невероятных развязок в истории ЛЧ. Главным её действующий лицом был Роналду. По ходу группового этапа он дважды забивал победные голы родному «Спортингу» и трижды огорчал киевское «Динамо». В плей-офф вскрывал «Лион» и «Рому», а в финале чётким кивком головы открыл счёт в противостоянии с «Челси».

Фрэнк Лэмпард не дал матчу завершиться раньше серии пенальти, и Криштиану не переиграл Петра Чеха с «точки». Драму голливудского уровня закончили неудачными попытками Джон Терри и Николя Анелька.

Две главные индивидуальные награды в руках Криша

Криштиану Роналду держит «Золотой мяч» Фото: John Peters/Manchester United via Getty Images

Король АПЛ, король ЛЧ. Логично, что «Золотой мяч» и «Золотая бутса» впервые побывали в руках Криштиану. В голосовании на «ЗМ» португалец легчайше опередил уже упомянутых Месси (446 голосов на 281) и Торреса (179). Шестое место, к слову, занял Андрей Аршавин.

Феноменальный гол, признанный лучшим в 2009 году

Криштиану Роналду Фото: Martin Rickett — PA Images/PA Images via Getty Images

«МЮ» пытался защитить титул лучшей команды Европы. «Порту» Хамеса Родригеса и Халка был против: в первом четвертьфинальном матче ЛЧ зацепил гостевую ничью 2:2 и получил преимущество за счёт гостевых голов. Что ж, бывает, а как вам такое? — подумал Криш и уже на шестой минуте пробил Элтона невероятным ударом с 36,5 метра.

«Когда получил мяч от Андерсона, сразу принял решение развернуться и пробить. Пожалуй, это мой лучший гол в карьере. Он фантастический, и мне уже хочется пересмотреть его снова», — не скрывал радости Роналду. ФИФА наградила его премией Ференца Пушкаша.

Шикарный полуфинал Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Криштиану Роналду Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Время первого захода Криштиану в «МЮ» неумолимо подходило к концу. Лично Фергюсон уговаривал португальца не уходить в «Реал» хотя бы ещё год. И напоследок Роналду устроил шоу во внутрианглийской полуфинальной разборке ЛЧ с «Арсеналом».

На «Олд Траффорд» манкунианцы победили с минимальным счётом, а на «Эмирейтс» Криш сперва грамотно покатил Пак Чжи Суну — корейцу оставалось только не промахнуться с близкого расстояния. А потом чётко исполнил штрафной и поразил ворота Мануэля Альмунии аж с 38 метров. Окончательно похоронило интригу замыкание Кришем прострела Уэйна Руни. «Юнайтед» во второй раз подряд запрыгнул в финал ЛЧ. Только там манкунианцев остановила «Барселона».

Третий подряд титул АПЛ

Третий подряд титул АПЛ «МЮ» Фото: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

«Барсы» в АПЛ нет, так что «Манчестер Юнайтед» вновь стал лучшим. Криштиану ограничился уже 18 голами и всё равно всего лишь на один мяч отстал от лучшего бомбардира — Николя Анелька из «Челси».

Манкунианцам сильно помогли быть выше «Ливерпуля» на четыре очка победные голы Роналду со штрафных в ворота «Блэкберна» и «Манчестер Сити». В копилку и дубль «Астон Вилле» к 80-й минуте: сравнял счёт, чтобы Федерико Македа (помните такого?) на 90+3-й принёс «Юнайтед» победу.

Трансфер в «Реал»

Трансфер Криштиану Роналду в «Реал» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Возможно, величайший трансфер в истории футбола случился 6 июля 2009 года. И самый дорогой на тот момент. Сейчас это стало нормой, но тогда € 94 млн никто за футболиста не платил. Намечалась уйма титулов, голов, достижений. Какие-то мы затронем дальше — совсем малую часть, потому что на описание всех уйдёт бесконечность.

«Казнь» «Барселоны» и первый титул в Испании

Первый титул Криштиану Роналду в Испании Фото: Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images

В Лиге чемпионов и Ла Лиге мадридцам, даже несмотря на подписание Роналду, было непросто. Трофей наконец-то покорился Роналду на новом месте в апреле 2011 года. Основное время финала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» прошло без голов, а на 103-й минуте Анхель Ди Мария подал в штрафную. Криштиану идеально взмыл вверх. Португальца держал только левый защитник Адриано — фатальная ошибка. Фирменный кивок головой — вынимай, Хосе Пинто. Икер Касильяс же в тот вечер не пропускал.

Результативность Криша стала феноменальной

Криштиану Роналду держит «Золотую бутсу» Фото: chesnot/Corbis via Getty Images

Сезон-2010/2011 принёс Роналду не только командную награду, но и индивидуальную. 40 голов в 34 матчах — просто брависсимо. Пента-трики «Севилье» и «Расингу», хет-трики «Атлетику», «Хетафе», «Вильярреалу» и «Малаге» — особенно пострадали эти команды. Логичный исход — вторая «Золотая бутса». Год спустя Роналду заколотил вообще 46 мячей в Ла Лиге. Но Месси — уже чуть больше (50).

Наконец-то чемпионство в Испании с решающим голом «Барселоне»

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

С третьей попытки Криш всё-таки взял Ла Лигу. «Реал» набрал гроссмейстерские 100 очков. Но на пути к этому в 35-м туре мадридцам предстоял выезд в Каталонию. Победа позволила бы «Барселоне» сократить отставание до минимального. Не судьба, потому что сразу после ответного гола Алексиса Санчеса Роналду на 73-й минуте как стоячего обошёл Хавьера Маскерано и прошил ближний угол. В тот момент о золотых медалях болельщики «Барселоны» могли забыть.

Криштиану выиграл заочную дуэль у Ибрагимовича и вывел Португалию на чемпионат мира

Криштиану Роналду Фото: Pressefoto Ulmer\ullstein bild via Getty Images

Португалия не смогла выиграть квалификационную группу ЧМ-2014, уступив России Фабио Капелло. В стыках её ждала Швеция Златана Ибрагимовича. Дуэль суперзвёзд осталась целиком за Криштиану: решающий и единственный гол в первом матче сменился хет-триком в ответном. Ибра ограничился дублем и высказался в своём стиле: «Теперь турнир можно даже не смотреть». Зато все точно заценили перформанс Роналду.

Ставший скандальным второй «Золотой мяч»

Криштиану Роналду с «ЗМ» Фото: Stuart Franklin — FIFA/FIFA via Getty Images

Сразу после выноса сборной Швеции состоялось голосование за «ЗМ». Лучше всего запоминается последнее, тем более дедлайн голосования сдвинули на две недели, поэтому без награды остались Рибери (лидер «Баварии» с треблом вообще стал третьим) и Месси.

«Я провёл невероятный сезон и должен был получить «Золотой мяч». Однако организаторы продлили время для голосования, и произошло что-то странное. Я чувствовал, что это было политическое решение», — злился француз. Но проиграл-то он не только Роналду.

Первая победа в Лиге чемпионов с «Реалом»

Криштиану Роналду Фото: Lars Baron/Getty Images

На выбор в пользу Криша в голосовании за «Золотой мяч» повлияла и его высокая результативность на групповом этапе ЛЧ: «Ювентус», «Галатасарай» и «Копенгаген» приняли по три гола. Уже в плей-офф от португальца страдали «Шальке» (дважды), «Бавария» (тоже дважды), «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико». Главным героем того розыгрыша стал затащивший «Реал» в овертайм финала Серхио Рамос, но и подвиги Криша не стоит недооценивать: 1+1 привели к разгрому в еврокубковом дерби.

Куда более заслуженный «Золотой мяч» — 2014 плюс «Золотая бутса»

Криштиану Роналду с «ЗМ» Фото: Jamie McDonald — FIFA/FIFA via Getty Images

Чемпионом мира в тот год стала Германия, где индивидуально выделялся Мануэль Нойер. Вратарь-гоняла стал ролевой моделью для многих, тем не менее времена Льва Яшина давно прошли — «Золотой мяч» для игрока его позиции стал несбыточной мечтой. Это доказали и вновь ставший вторым в голосовании Месси, и заметно опередивший всех Криштиану.

Спасибо ЛЧ, потому что на чемпионате мира португальцы даже не вышли из группы. А Аргентина уступила в финале, иначе приз ускакал бы к её капитану. Ещё один плюс для Роналду — поделённый с Луисом Суаресом приз «Золотая бутса» за 31 гол в Ла Лиге.

Лучший бомбардир в истории «Реала»

Криштиану Роналду Фото: Victor Carretero/Real Madrid via Getty Images

В истории «Реала» хватает великих бомбардиров. 17 октября 2015 года определился главный среди них, и кто-либо потеснит его явно нескоро. Если вообще потеснит. Мадридцы разгромили «Леванте», а Роналду забил за них 324-й мяч, обогнав Рауля! Ему понадобилось для этого каких-то шесть лет! Сейчас второй уже Карим Бензема, и всё равно между португальцем и французом пропасть: 450 голов против 354. Просто у Криша на гол в среднем уходило 84 минуты, а не 134, как у Карима.

Роналду опередил Месси и стал лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов

Криштиану Роналду Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Месси на два года младше Роналду. Это не помешало именно аргентинцу возглавить рейтинг лучших бомбардиров в истории ЛЧ. Временно, ведь весной 2015 года Криш вскрыл «Ювентус» в полуфинале и оформил 76-й гол в главном еврокубке.

В финал всё равно прошли туринцы (чтобы споткнуться там о «Барсу»), тем не менее рекорд до сих пор за португальцем: 140 мячей против 129 у Месси и 103 у Роберта Левандовского. 51 раз отличился Мбаппе, Холанд — 47. Шансов догнать КриРо у них не так уж и много.

Очередная «Золотая бутса»? Легко. С умопомрачительным результатом

Криштиану Роналду и Флорентино Перес Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

48 голов за 35 матчей Ла Лиги — что-то на инопланетном. «Реал» не стал чемпионом-2014/2015, уступив «Барсе» каких-то два очка. Что ж, хотя бы гонка бомбардиров осталась за Кришем. Таков внушительный список тех, кто принял на себя максимальный удар: пента-трик «Гранаде», покер «Эльче», хет-трик «Атлетику», «Депортиво», «Сельте», «Севилье», «Эспаньолу» и «Хетафе».

Геройство в Лиге чемпионов привело ещё к одной победе

Криштиану Роналду с титулом ЛЧ Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В ЛЧ-2015/2016 Криштиану отличился 16 раз. Удивительный показатель, пусть в полуфинале и финале его голевое чутьё и подвело. Кому забить на поздних стадиях нашлось и так. Роналду же перевернул четвертьфинал с «Вольфсбургом». Немцы выдали суперсенсацию и в первом матче забили два безответных мяча. КриРо на 16-й и 17-й минутах ответной игры восстановил равновесие, а на 77-й круто исполнил штрафной. Как же вовремя!

Роналду затащил Португалию в плей-офф Евро-2016…

Криштиану Роналду на Евро-2016 Фото: Michael Steele/Getty Images

Как же португальцам повезло! Начиная с Евро-2016 из группы стало возможно выйти с третьего места. И даже так Португалия висела на волоске: не победила ни исландцев, ни австрийцев, причём во втором случае Криш не реализовал пенальти. Венгрии они уступали вообще трижды по ходу матча, и неизменно удавалось отвечать. Дважды Роналду забил сам (в одном случае пяткой!), а один раз ассистировал Нани.

«Просто безумный матч, по ходу которого мы трижды вылетали с турнира и трижды спасались!» — рецензия главного героя.

…и в финал

Криштиану Роналду на Евро-2016 Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Португальцы опередили по разнице мячей Албанию с Турцией из параллельных групп. В 1/8 финала удалось сломить Хорватию, но там в овертайме затащил Рикарду Куарежма. По результатам четвертьфинала пришлось участвовать в серии пенальти: Криш и его партнёры не промахивались.

Уверенным получился только полуфинал, где КриРо всё решил за три минуты в начале второго тайма: высокий прыжок оставил валлийских громил не у дел, а пас на Нани в район 11-метровой отметки окончательно их приговорил.

Трагический обрыв финала Евро и «тренерская» победа

Сборная Португалии стала победителем Евро-2016 Фото: Lars Baron/Getty Images

А вот и второй случай, когда Роналду рыдал в финале Евро. На восьмой минуте игры с Францией португальского капитана по-хоккейному бортанул Димитри Пайет. Гримасы боли и слёзы КриРо заставляли понять — турнир для него завершён. Но не как для «тренера». Вскоре он покинул поле на носилках, чтобы затем вынужденно стать ассистентом Фернанду Сантуша.

В перерыве Роналду обратился к партнёрам: «Уверен, вы победите!» А перед овертаймом, во время которого Криш на одной ноге прыгал по технической зоне и подбадривал своих, зарядил уверенностью Эдера: «Ты забьёшь». Действительно забил.

Четвёртый «Золотой мяч»

Четвёртый «Золотой мяч» Криштиану Роналду Фото: Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images

Победы Роналду в ЛЧ и на Евро не оставляли сомнений — он заберёт и «ЗМ». Голосование зафиналилось предсказуемо — с более чем двукратным преимуществом португальца над Месси (745 голосов против 316).

Гол в «класико» и великое празднование

Криштиану Роналду Фото: Quality Sport Images/Getty Images

В Суперкубке Испании — 2017 «Реал» поиздевался над «Барселоной», по результатам двух матчей наработав на весомое преимущество 5:1. Последний гол изумительным выстрелом в дальнюю девятку оформил Криш, после чего подбежал к трибунам каталонских болельщиков и продемонстрировал снятую футболку со своей фамилией.

Ироничны две вещи: португалец не доиграл матч, потому что жёлтая за как раз тот поступок приплюсовалась к симуляции и наезду на судью, плюс ранее таким же празднованием отметился Месси. Такой вот симметричный ответ.

«Золотой» дубль Роналду в «Реале»

«Золотой» дубль Криштиану Роналду в «Реале» Фото: Denis Doyle/Getty Images

2017-й точно стал для Роналду самым успешным в Мадриде по командным результатам. Помимо побед в ЛЧ и Ла Лиге, удалось забрать Суперкубки Испании и Европы плюс клубный ЧМ. Да, Криш заметно уступил в бомбардирской гонке чемпионата Месси (25 голов против 37), зато «Реал» прыгнул выше «Барсы» на три очка и вернул золото спустя пять лет.

В главном еврокубке больше забил уже Криштиану (12 против 11). Например, оформил дубль в финале и приблизил разгром «Ювентуса» (4:1). А хет-трик в полуфинале с «Атлетико»? А пять мячей за два четвертьфинальных матча с «Баварией»? Настоящее величие.

Пятый «Золотой мяч» Роналду. И последний

Пятый «ЗМ» Криштиану Роналду Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Просто отмечаем как факт и идём дальше: описанное выше привело к значительному перевесу Криштиану над Месси в голосовании на «Золотой мяч» (946 против 670) и равенству по количеству главных индивидуальных наград! Тогда вопрос, кто же из них всё-таки круче, был актуален как никогда.

Вероятно, красивейший гол в карьере Криштиану

Гол Криштиану Роналду «Ювентусу» Фото: Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images

Тот самый момент, когда болельщики «Ювентуса» стоя аплодировали Криштиану ещё до его подписания. «Реал» разгромил туринцев в Италии, а Роналду взмыл в воздух и в падении через себя вонзил, вполне возможно, лучший из своих многочисленных голов.

«Хочу поблагодарить болельщиков «Ювентуса». Спасибо! Это просто фантастика», — КриРо так сильно впечатлился реакцией на его шедевр, что вскоре соблазнился на переезд к чемпионам Италии. Но о том трансфере — позже. В ответной встрече португалец реализовал пенальти на 90+7-й минуте и отправил «Юве» отдыхать (1:3). Помните же культовую фразу Джиджи Буффона про бак вместо сердца у судьи? Она была сказана Майклу Оливеру как раз тогда.

Последний, пятый титул ЛЧ Криштиану

Криштиану Роналду с пятым титулом ЛЧ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Больше в том розыгрыше Лиги чемпионов Криштиану не забивал. «Реал» справился и без его голов: на тоненького прошёл в полуфинале «Баварию» и в решающий момент одолел «Ливерпуль» (3:1) — во многом благодаря нейтрализации Мохамеда Салаха от Серхио Рамоса. Лорис Кариус косячил, Гарет Бэйл оформлял шедевральный дубль, а босс мадридцев Флорентино Перес посчитал, что Роналду клубу больше не нужен и продлевать португальца на улучшенных условиях не имеет смысла.

Хет-трик испанцам на ЧМ-2018

Криштиану Роналду на ЧМ-2018 Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Криштиану часто ругали за набивание статистики на карликовых командах и всё такие же яркие празднования. Комментатор Александр Шмурнов даже говорил во время трансляции, что за такое поведение в его дворе неизменно следовало физическое воздействие.

Но Роналду часто повергал в шок и именитых соперников. Чего только стоит хет-трик в ворота сборной Испании на ЧМ-2018. Да, один гол пришёл с пенальти, а во втором случае ошибся де Хеа. Но, во-первых, такими шансами тоже нужно пользоваться. Во-вторых, закончилось всё филигранным ударом со штрафного в ближнюю девятку. На том турнире Криш также огорчил марокканцев, и всё же Португалию в 1/8 финала остановил Уругвай (2:1).

Переход в «Ювентус»

Криштиану Роналду в «Ювентусе» Фото: ФК «Ювентус»

Криштиану нуждался в новом вызове, а «Ювентус» посчитал инвестицию в € 117 млн за уже 33-летнего португальца оправданной — всё-таки король ЛЧ. Из-за этого позже у туринцев возникли колоссальные проблемы с финансами.

От того трансфера не выиграл никто. «Юве» дважды выиграл Серию А, но справлялся он с этим и без Роналду, а потом скатился. Ещё и Пауло Дибала с приходом КриРо сильно сдал. «Реал» прилично заработал, тем не менее лишился вожака и долго не имел достойной альтернативы. Сам же Криш и близко не стал для «Ювентуса» тем, кем ранее был для мадридцев. Временами даже напоминал обузу.

Красивая месть «Атлетико» и персонально Симеоне

Криштиану Роналду Фото: Etsuo Hara/Getty Images

И всё же один выдающийся матч Криштиану за «Ювентус» моментально всплывает в памяти. В первом матче 1/8 финала ЛЧ-2018/2019 «Атлетико» вынес туринцев (2:0). Тренер мадридцев Диего Симеоне на эмоциях развернулся к трибунам и показал неприличный жест, приложив руки к паху.

Что ж, вызов брошен. «Юве» в ответной встрече усилиями Криштиану забил трижды. Окрылённый успехом португалец отзеркалил действия Симеоне — именно так выглядят идеальная месть и воплощение поговорки «Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним».

Возвращение в «МЮ»

Возвращение Криштиану Роналду в «МЮ» Фото: manutd.com

Под конец летнего трансферного окна 2021 года Криштиану метался между «Ман Сити» с «Ман Юнайтед» и всё-таки выбрал родной клуб, который выложил за него € 17 млн. Триумфальным камбэк не стал, и всё же в первом сезоне португалец неплохо пошумел: забил 18 раз за 30 матчей АПЛ. Были и два хет-трика — «Тоттенхэму» с «Норвичем». И дубли — «Арсеналу» и «Ньюкаслу».

Удалось и в ЛЧ стариной тряхнуть: три гола «Аталанте», два — «Вильярреалу» и один — «Янг Бойз». Проблемы начались дальше.

На Евро-2020 Роналду показал, что совсем не стареет

Криштиану Роналду на Евро-2020 Фото: Tibor Illyes — Pool/Getty Images

Отложенный на год из-за пандемии коронавируса Евро-2020 напомнил, почему Роналду рано списывать со счетов: по дублю венграм и французам, 1+1 с Германией — а этому мужчине точно 36 лет?

В плей-офф Португалию остановила Бельгия, тем не менее Криш на том турнире стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Всего у него 14 голов. Второй — Мишель Платини с девятью мячами.

Лучший бомбардир в истории сборных

Криштиану Роналду Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вскоре после Евро Криш оформил дубль в матче квалификации ЧМ-2022 с Ирландией и официально стал лучшим голеадором в истории сборных, обойдя иранца Али Даеи. Тогда у Роналду было 111 голов. Сейчас — 135. И это не предел: он по-прежнему регулярно вызывается в сборную и забивает.

Скандальное интервью и переезд в Саудовскую Аравию

Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» Фото: ФК «Аль-Нассар»

Роналду вообще не сработался с новым главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом, пропустил часть межсезонки и стремился покинуть клуб. Летом покупателей так и не нашлось, а осенью Криш сходил на интервью к Пирсу Моргану и рассказал о «Юнайтед» много откровенных и порочащих клуб вещей.

Мосты были окончательно сожжены, а тут ещё и провальный для португальца ЧМ-2022 случился. Пришлось уходить в «Аль-Наср», запустив волну громких переходов в Саудовскую Аравию. Сейчас к таким переходам мы более-менее привыкли, тот же трансфер по-настоящему шокировал.

Уникальный рекорд Евро

Криштиану Роналду на Евро-2004 Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Португалию возглавил благосклонный к Роналду Роберто Мартинес. На очередной Евро команда поехала вновь со своим лучшим бомбардиром. Результативных действий это уже не принесло. А вот рекорд Кришу — пожалуйста. Он единственный, кто участвовал в шести чемпионатах Европы. Когда КриРо рыдал на Евро-2004, кое-кто из его нынешних партнёров по сборной даже не родился! Пример сразу для нескольких поколений.

900-й гол в карьере и погоня за 1000-м

Криштиану Роналду Фото: Zed Jameson/MB Media/Getty Images

5 сентября 2024-го Криштиану принёс Португалии победу над Хорватией в Лиге наций и забил 900-й гол в карьере. 900-й! Останавливаться, разумеется, в его планы не входило. Сейчас у него уже 923 гола. С учётом прекрасной физической формы португальца и не самой конкурентной саудовской лиги, где есть несколько топ-клубов и все остальные, и 1000-й забитый мяч непременно случится.