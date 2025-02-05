Топ-матчи четверга: Рублёв в Роттердаме, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» и хоккей

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Посмотреть все события 6 февраля в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 5:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 12:30: «Адмирал» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ
- 🎾 16:30*: Андрей Рублёв (Россия, 4) — Фабиан Марожан (Венгрия, LD), Роттердам, второй круг
- 🏒 19:30: «Торпедо» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: ЦСКА — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Витязь» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 21:30: «Реал Сосьедад» — «Осасуна», Кубок Испании, 1/4 финала
- ⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур», Кубок лиги, 1/2 финала
- ⚽️ 23:30: «Валенсия» — «Барселона», Кубок Испании, 1/4 финала
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Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: реванш будет взят?
Совсем недавно «Рейнджерс» и «Бостон» играли между собой. В той встрече дебютант «синерубашечников» Джей Ти Миллер сделал дубль, но команда все равно уступила. В матче с «Вегасом» новичок набрал ещё два очка и отлично влился в звено к Зибанеджаду и Панарину – в потенциале эта тройка может стать одной из самых результативных в лиге. Зажгут они и на этот раз?
🏀 5:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Дюрант и Букер справятся с лидером Запада?
«Финикс Санз» довольно неожиданно проиграл «Портленду». Ладно если бы «солнышки» уступили в одном матче, но они оказались слабее в двух играх кряду с не самым сильным соперником. Никто не умаляет заслуг «Трэйл Блэйзерс», однако Кевин Дюрант и Девин Букер должны справляться с такими оппонентами. Теперь же придётся сразиться с лучшей командой Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер». «Молнии» играют великолепно и практически не ошибаются. Встреча должна получиться яркой!
🏒 12:30: «Адмирал» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: «Амур» не даст лёгкой прогулки принципиальному сопернику?
Матчи «Амура» и «Адмирала» всегда получаются особенно принципиальными – по-другому в дерби быть не может. Даже несмотря на то, что хабаровчане почти потеряли шансы на плей-офф, просто так отдавать два очка приморцам никто не намерен. «Адмирал» в последнее время испытывает проблемы с набором очков, удастся ли взять два очка подопечным Тамбиева, чтобы обогнать «Сибирь» перед паузой?
🎾 16:30*: Андрей Рублёв (Россия, 4) — Фабиан Марожан (Венгрия, LD), Роттердам, второй круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: доберётся ли Рублёв до четвертьфинала Роттердама?
Андрей Рублёв успешно стартовал на «пятисотнике» в Роттердаме, одолев китайца Чжан Чжичжэня. Теперь за место в 1/4 финала 27-летний россиянин сразится с венгром Фабианом Марожаном. Теннисисты ранее встречались дважды, и счёт личных встреч у них пока ничейный — 1-1. Андрей был сильнее в Умаге-2024, а Фабиан отыгрался в Гонконге-2025. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Иржи Легечка — Хуберт Хуркач.
🏒 19:30: «Торпедо» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: сколько забьёт «Спартак»?
Подопечные Жамнова в последнее время блестяще играют в атаке: за последние пять матчей было заброшено 22 шайбы. «Торпедо» точно надо взять это на вооружение, так как нижегородская команда в последнее время очень много позволяет соперникам у своих ворот. Да и очки нужны. Удастся ли одержать третью победу подряд над «Спартаком»?
🏒 19:30: ЦСКА — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: кто выиграет битву за второе место?
Прямо сейчас ЦСКА и «Северсталь» расположились на втором и третьем месте в конференции соответственно. Подопечные Козырева выиграли шесть из семи последних матчей, уступив только ЦСКА. Причём та игра явно не удалась череповчанам – пропустить они могли намного больше, чем шесть. Ошибки той встречи будут учтены?
🏒 19:30: «Витязь» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: СКА реабилитируется перед болельщиками?
Последний матч СКА войдёт в летопись: 1:6 в первом периоде и итоговые 3:8 — от «Ак Барса». Что творилось в обороне команды Ротенберга, двумя словами и не объяснишь, но если так продолжится, то в плей-офф будет очень трудно. Самый интересный вопрос перед встречей: кто сыграет в воротах петербуржцев?
⚽️ 21:30: «Реал Сосьедад» — «Осасуна», Кубок Испании, 1/4 финала
Интрига: Захарян сыграет в Кубке?
Арсен Захарян впервые сыграл почти за год! Россиянин вышел на поле в матче Примеры с «Осасуной» (1:2). Возможно, Захарян появится в основе во встрече «Реала Сосьедад» с памплонцами уже в Кубке Испании. Команды разыграют путёвку в полуфинал. Поболеем, чтобы Арсен совершил результативное действие и приблизил «Сосьедад» к трофею?
⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур», Кубок лиги, 1/2 финала
Интрига: «Тоттенхэм» выйдет в финал Кубка лиги?
В первом полуфинале Кубка лиги «Тоттенхэм» обыграл дома «Ливерпуль» — 1:0. У клуба появились надежды на выход в финал турнира и первый трофей за 17 лет! Но для этого нужно сдержать «Ливерпуль» на «Энфилде». Тяжелейшая задача, если учитывать мощь атаки мерсисайдцев.
⚽️ 23:30: «Валенсия» — «Барселона», Кубок Испании, 1/4 финала
Интрига: «Барселона» продолжит борьбу за требл?
«Барселона» сражается за победу в Примере, Лиге чемпионов и в Кубке Испании. И во всех турнирах есть неплохие шансы. Впереди — выезд в Кубке к «Валенсии». В конце января каталонцы разнесли соперника в чемпионате со счётом 7:1. Разница в классе команд сейчас колоссальна. Однако на одну игру «Валенсия» способна собраться. Будет сенсация?