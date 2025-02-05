Топ-матчи четверга: Рублёв в Роттердаме, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» и хоккей

Спорт 6 февраля: дальневосточное дерби в КХЛ, матчи 1/4 финала Кубка Испании по футболу, регулярка НБА и «Рейнджерс» — «Бостон» в НХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 6 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: реванш будет взят?

Совсем недавно «Рейнджерс» и «Бостон» играли между собой. В той встрече дебютант «синерубашечников» Джей Ти Миллер сделал дубль, но команда все равно уступила. В матче с «Вегасом» новичок набрал ещё два очка и отлично влился в звено к Зибанеджаду и Панарину – в потенциале эта тройка может стать одной из самых результативных в лиге. Зажгут они и на этот раз?

🏀 5:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дюрант и Букер справятся с лидером Запада?

«Финикс Санз» довольно неожиданно проиграл «Портленду». Ладно если бы «солнышки» уступили в одном матче, но они оказались слабее в двух играх кряду с не самым сильным соперником. Никто не умаляет заслуг «Трэйл Блэйзерс», однако Кевин Дюрант и Девин Букер должны справляться с такими оппонентами. Теперь же придётся сразиться с лучшей командой Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер». «Молнии» играют великолепно и практически не ошибаются. Встреча должна получиться яркой!

🏒 12:30: «Адмирал» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Амур» не даст лёгкой прогулки принципиальному сопернику?

Матчи «Амура» и «Адмирала» всегда получаются особенно принципиальными – по-другому в дерби быть не может. Даже несмотря на то, что хабаровчане почти потеряли шансы на плей-офф, просто так отдавать два очка приморцам никто не намерен. «Адмирал» в последнее время испытывает проблемы с набором очков, удастся ли взять два очка подопечным Тамбиева, чтобы обогнать «Сибирь» перед паузой?

С прямым конкурентом игры у «Адмирала» пока не получаются: Тамбиев — о поражении от «Сибири»: неприятный соперник, сложно нам даются игры с ним

🎾 16:30*: Андрей Рублёв (Россия, 4) — Фабиан Марожан (Венгрия, LD), Роттердам, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рублёв до четвертьфинала Роттердама?

Андрей Рублёв успешно стартовал на «пятисотнике» в Роттердаме, одолев китайца Чжан Чжичжэня. Теперь за место в 1/4 финала 27-летний россиянин сразится с венгром Фабианом Марожаном. Теннисисты ранее встречались дважды, и счёт личных встреч у них пока ничейный — 1-1. Андрей был сильнее в Умаге-2024, а Фабиан отыгрался в Гонконге-2025. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Иржи Легечка — Хуберт Хуркач.

🏒 19:30: «Торпедо» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько забьёт «Спартак»?

Подопечные Жамнова в последнее время блестяще играют в атаке: за последние пять матчей было заброшено 22 шайбы. «Торпедо» точно надо взять это на вооружение, так как нижегородская команда в последнее время очень много позволяет соперникам у своих ворот. Да и очки нужны. Удастся ли одержать третью победу подряд над «Спартаком»?

Ларионов обратился к болельщикам: Видео Нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о своём состоянии после травмы лица

🏒 19:30: ЦСКА — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: кто выиграет битву за второе место?

Прямо сейчас ЦСКА и «Северсталь» расположились на втором и третьем месте в конференции соответственно. Подопечные Козырева выиграли шесть из семи последних матчей, уступив только ЦСКА. Причём та игра явно не удалась череповчанам – пропустить они могли намного больше, чем шесть. Ошибки той встречи будут учтены?

🏒 19:30: «Витязь» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: СКА реабилитируется перед болельщиками?

Последний матч СКА войдёт в летопись: 1:6 в первом периоде и итоговые 3:8 — от «Ак Барса». Что творилось в обороне команды Ротенберга, двумя словами и не объяснишь, но если так продолжится, то в плей-офф будет очень трудно. Самый интересный вопрос перед встречей: кто сыграет в воротах петербуржцев?

⚽️ 21:30: «Реал Сосьедад» — «Осасуна», Кубок Испании, 1/4 финала

Интрига: Захарян сыграет в Кубке?

Арсен Захарян впервые сыграл почти за год! Россиянин вышел на поле в матче Примеры с «Осасуной» (1:2). Возможно, Захарян появится в основе во встрече «Реала Сосьедад» с памплонцами уже в Кубке Испании. Команды разыграют путёвку в полуфинал. Поболеем, чтобы Арсен совершил результативное действие и приблизил «Сосьедад» к трофею?

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур», Кубок лиги, 1/2 финала

Интрига: «Тоттенхэм» выйдет в финал Кубка лиги?

В первом полуфинале Кубка лиги «Тоттенхэм» обыграл дома «Ливерпуль» — 1:0. У клуба появились надежды на выход в финал турнира и первый трофей за 17 лет! Но для этого нужно сдержать «Ливерпуль» на «Энфилде». Тяжелейшая задача, если учитывать мощь атаки мерсисайдцев.

⚽️ 23:30: «Валенсия» — «Барселона», Кубок Испании, 1/4 финала

Интрига: «Барселона» продолжит борьбу за требл?

«Барселона» сражается за победу в Примере, Лиге чемпионов и в Кубке Испании. И во всех турнирах есть неплохие шансы. Впереди — выезд в Кубке к «Валенсии». В конце января каталонцы разнесли соперника в чемпионате со счётом 7:1. Разница в классе команд сейчас колоссальна. Однако на одну игру «Валенсия» способна собраться. Будет сенсация?