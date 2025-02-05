«Революция — в «Спартаке», а не в «Зените»!» Орлов — о трансферах, Соболеве и Суперлиге

Обсудили с легендой спортивного Петербурга Геннадием Орловым дебют «Зенита» на Зимнем Кубке РПЛ, голы Соболева и приобретения чемпионов России — «полтора» состоявшихся и одно потенциальное.

— «Зенит» дебютировал на Зимнем Кубке РПЛ. Какие впечатления?

— Нормальные. Поначалу ЦСКА был старателен, прессинговал много. «Зенит» какое-то время даже был в смятении. Хотя опасных ударов по воротам от армейцев почти не было. Потом «Зенит» взял инициативу в свои руки, и концовка второго тайма была уже явно за ним. Разбежался Вендел, а с ним и все остальные. Близок к хорошей форме Глушенков. «Зенит» готовится, и мне кажется, всё у него идёт по плану. И пополнение у команды хорошее — Луис Энрике и Дркушич.

— Чем хорош Луис Энрике?

— Левша, 24 года. Самое главное, видно, что он физически здоров. Крепко стоит на ногах, уходит и вправо, и влево. Хороший удар. Пока он ещё явно не адаптировался и не привык к новым партнёрам. Парень всего неделю в «Зените», и против ЦСКА Энрике вышел, по сути, с листа. Но видно, что он самодостаточный игрок. Если не будет получать мяч, будет идти и сам его забирать. На меня он произвёл приятное впечатление.

Луис Энрике Фото: fc-zenit.ru

— Дркушич после аренды в «Црвену Звезду» готов занять место в основе?

— Конечно, готов. Видно, что Ванья в хорошей форме. Судя по всему, он готовился к этому переезду и очень хочет играть за основной состав «Зенита». Сейчас Мантуан закрывает позицию правого защитника. Но мне кажется, что в сложившейся ситуации логичнее играть с тремя центральными. Такая возможность у «Зенита» теперь появилась. Всё-таки Нино должен прибавить. Есть Эракович, Ваня и Алип. А слева Дуглас Сантос может исполнять как защитника, так и вингера. Из всех крайних защитников РПЛ он делает больше всех передач в штрафную. Более того — точных передач. А справа — скоростной Мантуан. Так что вариант с тройкой в центре возможен. Тренер всегда выбирает тактику, исходя из возможностей футболистов. Посмотрим, какой вариант выберет Семак. По крайней мере, мне кажется, что пришедшие ребята должны вписаться в основной состав.

— По вашим наблюдениям, Глушенков уже полностью отошёл от прошлогодних травм и состязательных пауз?

— Ещё не полностью, но уже близок к своей лучшей форме. Это заметно по тому, как он двигается, открывается, какие передачи отдаёт. С углового чуть не забил — здорово закрутил мяч в дальний угол. Но Тороп хороший вратарь — среагировал.

— У Соболева в межсезонье три мяча в пяти матчах. Стоит обращать на эти цифры внимание?

— Надо считать один гол — те три матча и правда были какие-то совсем товарищеские. А здесь он вытащил команду в рамках турнира. Забил на последней минуте основного времени. Это даёт повод тренеру и дальше выпускать Соболева на поле. В футболе гол — это главное, философия игры. Если человек забивает, нужно ставить. Мне кажется, он уже подбирается к той форме, которая у него была в «Спартаке». Всё-таки летом он совсем не тренировался, судя по всему. Поэтому и осень у Соболева была такая — ничего не получалось. Его выпускали, но пользы никакой не было. А сейчас есть польза — забивает. Он дерзкий, наглый. Для форварда обязательно таким быть. Дзюба или Лукаку — такие же. Да все центральные нападающие так играют. В профессиональном спорте наглость — это второе счастье.

— Соболев и пенальти первым пошёл бить, чтобы закрепить уверенность?

— Вот видите, он уверенный. Пошёл и забил. Ему дали первому пробить, и это хорошо. Если будет и дальше забивать, будет полезен. Но Соболеву ещё нужно выиграть конкуренцию у Лусиано и Кассьерры. А для тренеров это приятные хлопоты, когда есть из кого выбирать.

— Правый фланг обороны сейчас самое уязвимое место в модели «Зенита»?

— Не может оно быть уязвимым. Играл Эракович на правом фланге, когда надо было. Это не проблема. Главное — это общая организация игры в обороне, взаимоподстраховка. Даже если на это место не придёт игрок, позицию будет кем закрыть. У «Зенита» сегодня достаточно квалифицированных футболистов.

— В таком случае вопрос: а нужен ли «Зениту» на фланг обороны Уэсли за € 30+ млн?

— Слушайте, крайних защитников за такие деньги не покупают. Это дикость. Зачем такие деньги тратить? Правого защитника лучше воспитать из своей академии. Фланговый защитник — это игрок определённых возможностей и наклонностей. Это не Глушенков, не Вендел, не Барриос. Да там и Волков ещё есть. Правда, в этом сезоне он вряд ли сыграет. Но я считаю, что игроков нужно покупать в атаку, в центр поля.

— Малком ещё пригодился бы «Зениту»?

— Он уже своё в «Зените» отыграл. Здесь уже другие герои. Да и сможет ли он тут играть так, как тогда играл? Уровень футбола в арабских странах намного ниже, чем в чемпионате России. У него прекрасная слава в Петербурге, он легенда «Зенита». Зачем ему рисковать? В одну реку два раза не входят.

— Вовремя от Клаудиньо избавились?

— Что значит — избавились? Для футбольного бизнеса замечательный вариант. Я его критиковал, говорил, что не тот Клаудиньо. Где-то он запустил себя. Он очень способный, техничный. Но выяснилось, что, как только он начинает меньше тренироваться, это сразу же сказывается на его исполнительском мастерстве. Всё в футболе построено на атлетической подготовленности игрока. Это первое условие. Почему тот же Соболев стал лучше выглядеть? Он набрал физическую форму. Посмотрите, как Энрике бегает. Российским футболистам всё время не хватает сил, чтобы держать темп все 90 минут. А всё потому, что плохо тренируются. И это укор тренерам. Но, конечно, не тем, кто побеждает. Семаку я не могу такие претензии предъявить. В прошлом сезоне я его критиковал в концовке, потому что зимний период команда прошла не очень уверенно. Он и сам признавал это. Но сейчас, мне кажется, они учтут все допущенные в подготовительном период ошибки, и хотя бы на 90% наберёт форму каждый. И тогда «Зениту» будет легче выиграть золотые медали.

— А от Вендела в последние месяцы контракта будет польза?

— А почему нет-то? Он профессионал и добросовестно доработает сезон. Если «Зенит» станет чемпионом, Вендел заработает большие деньги. Бонусы в этом клубе выплачиваются только чемпионам — второе место не работает. А потом, он же идёт в известный бразильский клуб. За ним же следят болельщики, и он должен быть в хорошей форме. Однажды Вендел уже приезжал из отпуска недели на три позже остальных. Но он вышел на поле — и сразу стал лучшим! Да потому что он сам готовил себя. Он профи и понимает, что футбол — это его хлеб. Я не понимаю, почему рождается этот вопрос. Вы сравниваете ментальность россиян и бразильцев. Но бразильский профессионал — не лентяй. И он не может никого подставить. Я таких примеров не видел, чтобы они всё забросили и перестали играть в футбол.

Вендел Фото: fc-zenit.ru

— А как же опоздания на сборы?

— Значит, были причины. Но когда он приходит — сразу начинает давать результат.

— Мы сейчас наблюдаем полноценную перестройку «Зенита» или всего лишь косметический ремонт?

— Игра-то у «Зенита» есть. Он же делит с «Краснодаром» первое место. Да, мы видим какие-то недостатки, но команда всё равно в лидерах. Точечное усиление — два-три игрока на вход — это точно не революция. Вот у Станковича — революция: много футболистов отчисляют и набирают. Тут может возникнуть проблема: как новые игроки адаптируются и сыграются с партнёрами.

Вот я смотрю на Пьянича в ЦСКА. В матче с «Зенитом» он же совсем был незаметен. Вы видели его в игре? Неслучайно половина людей считает, что Николич правильно пригласил Пьянича, а другая половина — и я к ней тоже отношусь — говорит, что не надо было его приглашать. У ЦСКА скоростная команда, а Пьянич уже едет с ярмарки и скорость уже не может давать.

— Весной «Зенит» ожидает не больше 16 встреч — 12 туров чемпионата и максимум четыре матча Кубка. Для такого графика нужна «длинная» скамейка?

— Она всегда нужна. Сейчас вышли запасные — Ахметов, Горшков. И не усилили игру. Там ещё есть Ерохин, но он, выходя в сезоне, приносил пользу. А Соболев осенью — не приносил. В заявке 25 человек: три вратаря плюс полевые. Посмотрите, какие скамейки у «Реала» или «Наполи».

— Так они и в Лиге чемпионов играют.

— Мы ведь тоже не деревня. Равняться надо на больших и лучших. «Зенит» тоже хочет быть среди чемпионов. А может, его ещё в Суперлигу пригласят, почему нет? Он пойдёт и будет играть, если не будет Лиги чемпионов. «Зенит» ставит такую планку. Это факт — иначе бы таких футболистов не приобретали. Они сейчас взяли игрока сборной Бразилии. Действующего! Педро сейчас поехал в молодёжную сборную Бразилии. Значит, на что рассчитывает «Зенит»? Конечно, на игру на высоком уровне. У нас такой стадион! Чтобы он стабильно заполнялся, на нём должны играть высококлассные футболисты и такие же приезжали в гости. Как сказал Карл Маркс, бытие определяет сознание.