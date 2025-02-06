«Это предложение сделано без уважения». Топ-трансферы зимы, которые так и не состоялись

Жёсткий ответ от «Лиона», сага с вице-капитаном «Барсы», неудачи «Наполи» – разбираемся, кто и где провалился этой зимой.

Трансферное окно в топ-5 лигах Европы закрыто. В течение января СМИ сообщали о нескольких потенциально крутых сделках, которые в итоге не состоялись. Из-за чего сорвались трансферы? Разбираем самые громкие истории.

Алехандро Гарначо: из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»/«Наполи»

Алехандро Гарначо Фото: Michael Regan/Getty Images

«Наполи» рассматривал аргентинского вингера в качестве замены Хвиче Кварацхелии. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что тренер неаполитанцев Антонио Конте в восторге от Гарначо и продвигал идею с его покупкой. Первоначальное предложение «Наполи» по Гарначо составило € 50 млн с учётом бонусов (информация Фабрицио Романо). Однако в «Манчестер Юнайтед» потребовали увеличить сумму. В Неаполе отказались от этой идеи. В итоге клуб забрал из «Милана» форварда Ноа Окафора на место Хвичи. А вот как срыв сделки прокомментировали в клубе.

Джованни Манна спортивный директор «Наполи» «Мы действительно хотели подписать Гарначо, сделали крупное предложение «Манчестер Юнайтед», но не смогли договориться об условиях контракта с игроком — он затребовал достаточно большую зарплату. Мы посчитали, что это будет несправедливо по отношению к нашим игрокам».

Также Гарначо рассматривался как часть масштабной сделки «МЮ» и «Челси» по обмену. В Манчестер должен был отправиться Кристофер Нкунку, а аргентинец – в Лондон. Да, де-юре это две разные сделки. Но переговоры рассматривались именно как обмен. Однако Гарначо остался в «МЮ», несмотря на все проблемы. Ранее СМИ сообщали, что Алехандро заранее «сливает» состав команды перед матчами журналистам.

Кристофер Нкунку: из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»/«Баварию»

Кристофер Нкунку Фото: Alex Grimm/Getty Images

Нкунку остаётся вне основы «Челси» из-за феноменальной формы Коула Палмера. Вытеснить англичанина будет сложно. А на другой позиции Мареска француза словно не видит. Так что логично, что Кристофер рассматривал вариант с уходом из «Челси» в аренду. Клуб же планировал только полноценную продажу. Из-за этого у лондонцев провалились переговоры с «МЮ» и «Баварией». С первыми не удалось договориться по деталям сложной сделки, в которую также входил Гарначо. Что касается «Баварии», то близкий к клубу инсайдер Флориан Плеттенберг сообщал, что с Нкунку по личным условиям мюнхенцы договорились. А вот с «Челси» – нет.

Карим Адейеми: из «Боруссии» Дортмунд в «Наполи»

Карим Адейеми Фото: Frederic Scheidemann/Getty Images

Адейеми был одной из двух главных целей «Наполи» на роль сменщика Хвичи Кварацхелии (вместе с Гарначо). Но как и в случае с «МЮ», неаполитанцы не договорились о сделке. Тут всё просто – вот комментарий от Джованни Манны: «Могу подтвердить, что у нас была договорённость с «Боруссией» по сумме трансфера, также я встречался с Каримом в Германии. Но сделка не состоялась, так как он не захотел переходить к нам».

Маркус Рашфорд: из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону»

Маркус Рашфорд Фото: Gareth Copley/Getty Images

У Маркуса Рашфорда был не самый большой выбор: либо тухнуть в резерве «МЮ», либо уйти. Из-за конфликта с тренером Рубеном Аморимом других вариантов не было. И до конца января главным претендентом на форварда была «Барселона». Журналист Дэвид Орнштейн сообщил, что Рашфорд мечтает о переходе в каталонский клуб.

Рубен Аморим главный тренер «МЮ» – о Маркусе Рашфорде «Я бы посадил тренера вратарей Хорхе Виталя на скамейку запасных вместо игрока, который не выкладывается по максимуму!»

Все надежды англичанина на переход в «Барселону» разбились о суровую реальность. Да, вы догадались из-за чего – у «Барсы» проблемы с финансовым фэйр-плей. Клуб должен был освободить место в зарплатной ведомости и планировал расставание с Ансу Фати. Однако журналист Габриэль Санс заявил, что воспитанник каталонцев отказался от ухода. Следовательно, сделка «Барсы» с Рашфордом оказалась невозможной. А Маркус отправился в «Астон Виллу».

Олли Уоткинс: из «Астон Виллы» в «Арсенал»

Олли Уоткинс Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Арсеналу» очень нужен центрфорвард. Габриэл Жезус выбыл из-за разрыва «крестов», а споры о Кае Хаверце на этой позиции будут длиться вечно. Факт в том, что немец очень часто запарывает моменты, играя на позиции «девятки». Так что «Арсенал» интересовался разными форвардами: Душаном Влаховичем («Ювентус»), Рандалем Коло Муани («ПСЖ», в итоге аренда в «Ювентус»), Александером Исаком («Ньюкасл»). Но самым «вкусным» вариантом оставался Олли Уоткинс из «Астон Виллы». Фабрицио Романо сообщил, что «Арсенал» предложил за форварда £ 60 млн, но получил отказ.

Позже инсайдер добавил, что тренер бирмингемцев Унаи Эмери не захотел терять нападающего. А журналист The Athletic Джеймс Макниколас отметил, что лондонцы решили не идти на компромисс и не стали переплачивать за 29-летнего футболиста. «Арсенал» пойдёт за нападающим летом 2025-го, а пока – Кай Хаверц.

Аксель Дисаси («Челси»), Фикайо Томори («Милан» и Марк Гехи («Кристал Пэлас») – в «Тоттенхэм»

Аксель Дисаси, Фикайо Томори, Марк Гехи Фото: Getty Images

«Тоттенхэм» в этом сезоне страдает от травм, и особенно – от травм центральных защитников. Основная пара (Ромеро – ван де Вен) уже несколько месяцев не играла вместе, а чаще в старте выходили Арчи Грей (парню всего 18 лет, и это не его родная позиция) и Раду Дрэгушин. Сначала клуб пытался взять в аренду Акселя Дисаси из «Челси», но француз отказался от перехода. Тогда лондонцы пошли за Фикайо Томори – с «Миланом» договорились, а вот игрок уходить из клуба не захотел. Третий вариант – Кевин Дансо из «Ланса». Здесь у «Тоттенхэма» всё получилось, но…

…после трансфера из Франции стало известно, что Дрэгушин вылетел до конца сезона. Так что одного трансфера в защиту было уже мало – клуб перешёл к варианту с покупкой Марка Гехи из «Кристал Пэлас». Sky Sports сообщил, что за игрока предложили более € 70 млн. Однако руководство «Кристал Пэлас» отказалось от продажи ключевого футболиста. Самое удивительное — это сообщение Тhe Athletic: журналисты сообщили, что агенты англичанина даже не знали, что в последний день окна «Тоттенхэм» пришёл за их клиентом.

В итоге лондонцы взяли одного центрального защитника, потеряли другого и, скорее всего, пойдут за Гехи летом. Ах да, Дисаси в итоге уехал в Бирмингем – к Унаи Эмери в «Астон Виллу».

Александр Зинченко: из «Арсенала» в «Боруссию» Дортмунд/«Атлетико»

Александр Зинченко Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Александр Зинченко больше не попадает в основной состав «Арсенала». По этой причине лондонцы не против расстаться с защитником. The Telegraph сообщал, что футболистом интересовалась дортмундская «Боруссия». Позже к гонке за Зинченко присоединился и мадридский «Атлетико». Но в итоге ни одна из команд не предприняла решающее усилие для заключения сделки. «Боруссия» думала только об аренде, тогда как «Арсенал» хотел продать Зинченко. Ну а «Атлетико» не захотел отдавать € 20 млн. Ждём лета.

Райан Шерки: из «Лиона» в «Боруссию» Дортмунд

Райан Шерки Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Дортмундская «Боруссия» рассматривала в качестве усиления вингера «Лиона» Райана Шерки. У французского клуба большие финансовые проблемы, поэтому немцы рассчитывали, что урвут игрока ниже рыночной стоимости. Transfermarkt оценивает Шерки в € 30 млн, а «Боруссия» предложила за Райана всего € 22,5 млн (информация Фабрицио Романо). Позже появилась информация о продвинутых переговорах между дортмундцами и представителями футболиста.

Но сделка не состоялась. Ситуацию разъяснил владелец «Лиона» Джон Текстор: «Это было предложение без уважения – намного ниже рыночной стоимости, плюс оно поступило в неподходящее время. Шерки останется важной частью нашей команды до конца сезона-2024/2025. Мы отклонили предложение «Боруссии» и не намерены вести переговоры ни с ней, ни с каким-либо другим клубом».

Давиде Фраттези: из «Интера» в «Рому»

Давиде Фраттези Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В начале января итальянские СМИ сообщили: Давиде Фраттези недоволен игровым временем в «Интере». В сезоне-2024/2025 он провёл 721 минуту в Серии А и проигрывает конкуренцию в полузащите. Миланцы решили, что не против продажи Фраттези за € 45 млн. По информации Calciomercato, одним из главных претендентов стала родная для Давиде «Рома». Но в итоге римляне оказались не в состоянии осуществить сделку. А его агент Джузеппе Рисо сообщил: «Фраттези остаётся в «Интере». Он рад быть здесь, его уход был скорее моей идеей». История отложена как минимум до лета.

Рональд Араухо: из «Барселоны» в «Ювентус»

Рональд Араухо Фото: David Ramos/Getty Images

За январь карьера Араухо могла претерпеть кардинальные изменения. В начале месяца он был близок к уходу в «Ювентус». Из-за многочисленных ошибок и серьёзной травмы Рональд потерял место в основе «Барсы». Marca сообщала, что туринцы предложили за защитника € 50 млн. Но руководство каталонцев убедило уругвайца, что он важная часть проекта. Все предложения «Ювентуса» были отвергнуты, в конце января «Барселона» и Араухо и вовсе заключили новый контракт до 2031 года.

Сейчас защитник постепенно возвращается в стартовый состав. Например, он вышел с капитанской повязкой на матч Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2) и забил гол.

Андреа Камбьязо: из «Ювентуса» в «Манчестер Сити»

Андреа Камбьязо Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

«Манчестер Сити» – главный транжира зимнего трансферного окна — 2025. Команда потратила € 218 млн за январь! И недосчиталась ещё одного футболиста, которого планировала приобрести. La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Манчестер Сити» предложил «Ювентусу» € 65 млн за защитника Андреа Камбьязо. Однако туринцы отказались отпускать одного из важнейших футболистов дешевле, чем за € 80 млн. «Сити» вышел из переговоров и переключился на других игроков.