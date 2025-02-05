«Зенит» не вернул Малкома, а ЦСКА готов продать одного из лидеров. Трансферы и слухи дня

Бо́льшую часть подборки составляют новости о российских топ-клубах. Хотя в списке есть и парочка трансферов в Нидерланды (там окно закрылось на сутки позже, чем в топ-5 лигах).

«Зенит» не договорился о возвращении Малкома

Малком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Похоже, Малком не вернётся в Россию. По крайней мере, не в это трансферное окно. По данным «РИА Новости Спорт», «Зенит» вёл переговоры с «Аль-Хилялем», однако они не привели к желаемому результату. Бразилец с российским паспортом хотел вернуться в РПЛ, но стороны не решили вопрос с трансфером. А вот председатель правления «Зенита» Александр Медведев всё опроверг: «В очередной раз: информация от источников по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли», — сказал Медведев коллегам из ТАСС.

А так неоднозначно о возможном переходе высказался агент игрока Луис Фернандо Гарсия (источник – Sport24): «Возвращение Малкома в «Зенит»? Я встречался с Александром Медведевым в Катаре. Он знает о нашей идее насчёт Малкома».

Как дела у Малкома в нынешнем сезоне? 24 матча, семь голов, 11 результативных передач. Экс-футболист «Зенита» очень часто выходит в стартовом составе, так что проблем с игровой практикой у него нет. На этой неделе «Аль-Хиляль» разнёс «Персеполис» (4:1) в азиатской Лиге чемпионов, а Малком набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас».

ЦСКА отказался от продажи Роши в Италию

Виллиан Роша Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник Виллиан Роша мог сменить РПЛ на итальянскую Серию А. Телеграм-канал Sport Baza утверждает, что «Верона» сделала соответствующее предложение ЦСКА. Аренда до конца сезона за € 500 тыс. с обязательной опцией выкупа 70% прав на игрока за € 2,8 млн. ЦСКА ответил отказом. По данным «Чемпионата», армейцев не устроило предложение итальянского клуба.

«Несмотря на это, игрок всё ещё может уйти, так как для него открыты другие рынки, — сообщает источник, близкий к футболисту. — ЦСКА рассматривает возможность продажи игрока при условии хорошего предложения. Игрок чувствует себя комфортно и счастлив в любом сценарии: если он останется в ЦСКА или если он уйдёт».

Бителло останется в «Динамо»?

Бителло Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Несколько недель назад казалось, что Бителло точно покинет «Динамо». Бразилец не вернулся вовремя из отпуска, а издание Globo сообщило, что футболист хотел бы перейти в «Ботафого». Бителло рассчитывал, что клубы договорятся о трансфере, а он в это время будет в Бразилии. Не получилось. Футболисту пришлось прилететь на зимние сборы московского клуба, а теперь ESPN Brasil утверждает, что Бителло в «Ботафого» не будет. Стороны не продвинулись в переговорах, и лучший клуб Южной Америки вышел из сделки. «Что делать с Бителло? С ним всё нормально. Я хочу, чтобы он остался», — сказал главный тренер «Динамо» Марцл Личка «РБ Спорт».

Бразилец из «Фламенго» отказал ЦСКА в самый последний момент

Лорран Фото: MB Media/Getty Images

В начале февраля бразильское издание Globo сообщило, что ЦСКА согласовал трансфер атакующего полузащитника «Фламенго» Лоррана за € 8 млн. Чуть позже журналист Вене Касагранде заявил, что стороны ведут бумажную работу. По его информации, ЦСКА предоставил все необходимые гарантии, а трансфер близок к завершению. Но, похоже, Лорран передумал. Он отказался от перехода в российский клуб и решил остаться во «Фламенго» (информация от Flazoeiro). Получается, футболист сделал это в тот момент, когда клубы уже согласовали его переход. Представили лица руководителей ЦСКА и «Ботафого»?

Марин не покинет «Оренбург»

Химми Марин Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

Химми Марин оказался в «Оренбурге» летом 2020 года. С того момента он отыграл 81 матч (15 голов, девять результативных передач) в составе российского клуба. Костариканец точно останется в команде ещё на несколько месяцев, если верить его агенту Хосе Луису Родригесу. Контракт футболиста истекает летом 2025 года, но пока стороны не говорили о его продлении. Агент в беседе с «РБ Спорт» сообщил, что в «Оренбурге» не обсуждают такие вопросы, пока не будет понимания, останется ли команда в РПЛ. Клуб замыкает таблицу РПЛ, а до зоны стыков — шесть очков. Будет ли чудесное спасение?

А вот иранский полузащитник Мохаммад Горбани уже ушёл из «Оренбурга». 23-летний футболист продолжит карьеру в клубе «Аль-Вахда». Таким образом, Горбани покинул российский клуб спустя год после перехода. С того момента отбегал 33 встречи и забил четыре мяча. «Оренбург» покупал игрока за € 1 млн, а продал за € 1,25 млн.

ЦСКА близок к трансферу нападающего

Алеррандро Фото: Wagner Meier/Getty Images

Если Лорран передумал в самый последний момент, то сделка по переходу Алеррандро в ЦСКА близка к завершению. Агент игрока Карлос Майнберг Нето сказал «Чемпионату», что совсем скоро нападающий пройдёт медосмотр для перехода в московский клуб. Главный тренер ЦСКА Марко Николич неоднократно говорил, что армейцам нужен новый нападающий. Видимо, клуб решил этот вопрос. Осталось только понять, насколько продуктивен Алеррандро будет в России. В прошлом сезоне бразилец играл в аренде в «Витории» (52 матча, 21 гол, семь результативных передач), а права на него принадлежат «Ред Булл Брагантино».

Илич стал ещё ближе к переходу в «Спартак»?

Иван Илич Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

На официальном сайте Серии А появилась заявка «Торино» на вторую часть сезона. И там нет полузащитника Ивана Илича. Того самого, кого связывают с переходом в «Спартак». Ранее «Чемпионат» сообщал, что спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао вылетел в Барселону. Именно там Илич пройдёт медосмотр, как и нападающий АЕКа Леви Гарсия. Если не возникнет никаких проблем, российский клуб закроет обе сделки. В этом году серб провёл всего одну встречу, после чего выбыл из строя из-за мышечных проблем.

«МЮ» отправил защитника в Нидерланды

Тирелл Маласиа Фото: psv.nl

Трансферное окно в Нидерландах закрылось на сутки позже, чем в ведущих лигах Европы. Это позволило ПСВ решить вопрос о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Тирелла Маласиа. Нидерландец проведёт на родине остаток нынешнего сезона (аренда), а у клуба из Эйндховена есть право выкупа за € 10 млн. В этом сезоне Маласиа провёл на поле всего восемь матчей (315 минут), поэтому неудивительно, что он сменил клуб, пусть и временно. Надо сказать, что «МЮ» за короткое время остался без двух левых защитников. Маласиа ушёл в аренду, а Люк Шоу получил травму.

«Аякс» взял двух новичков

Лукас Роша Фото: ajax.nl

Клуб из Амстердама оформил два перехода в заключительный день трансферного окна в Нидерландах. Во-первых, в команде оказался 32-летний вратарь Матеус Лима Магальяйнс. Он перешёл из «Браги» на правах аренды с правом выкупа. До этого он играл за португальский клуб с 2014 года. А вот за 24-летнего защитника Лукаса Рошу пришлось заплатить «Вальядолиду» € 3 млн. Парень оказался в Испании в 2021 году, а до этого играл за молодёжку «Ювентуса».