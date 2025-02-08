Считается, что «Сити» купил нового Родри. Это не совсем так

Гвардиола взял воспитанника «Барсы», чтобы разобраться с проблемами в центре поля. Вы могли слышать о его отце — известном в Испании игроке.

«Манчестер Сити» завершил зимнюю трансферную кампанию покупкой полузащитника Нико Гонсалеса. Закупка и без того была мощной, а с этим трансфером перевалила за € 200 млн. Английский клуб заплатил «Порту» € 60 млн.

Нико Гонсалес Фото: mancity.com

Ранее были куплены Хусанов (€ 40 млн), Рейс (€ 37 млн) и Мармуш (€ 75 млн). Гонсалесу только в январе исполнилось 23 года. Его соглашение с «Сити» рассчитано до лета 2029-го. И испанец может дебютировать уже сегодня – в Кубке Англии в игре с «Лейтон Ориент».

Почему клуб берёт футболиста именно на эту позицию?

Важно не путать новичка «Сити» с полным тёзкой – 26-летним Нико Гонсалесом, который выступал за «Штутгарт», «Фиорентину, а теперь играет в «Ювентусе». Аргентинец – правый вингер, а испанец, которого взял Гвардиола – центральный и опорный полузащитник.

«Сити» нуждался в футболисте на эту позицию с 22 сентября. В этот день травму получил Родри – ключевой игрок команды. Это событие во многом определило катастрофический отрезок «Сити», который, правда, наступил чуть позже. Родри был человеком, который делал больше всего передач в команде, определяя темп игры и направление атак.

Нико Гонсалес Фото: Martin Rickett/Getty Images

Ситуация получилась парадоксальной. С одной стороны, здесь и сейчас «Сити» точно нужен опорник. С другой – Родри – лучший футболист в мире на своей позиции, получил «Золотой мяч» и отлично адаптирован к лиге. Более того, он намерен вернуться уже в этом сезоне. Так что необходимость в новом опорнике скоро отпадёт. Вероятно, в Гонсалесе видят не только замену Родри, но и других полузащитников. 33-летний Де Брёйне и 44-летний Гюндоган уже далеки от своего лучшего футбола, а контракты обоих заканчиваются в июне этого года.

Что говорит статистика о новичке «Сити»?

Если смотреть на качества Гонсалеса, то становится понятно, почему его сравнивают с Родри. Они хороши под прессингом и даже похожим образом укрывают мяч корпусом. Новичок «Сити» играет на позиции «шестёрки», «восьмёрки» и «десятки», но его ключевой навык – игра в пас. Он может отдать обостряющую передачу в одно касание, даже стоя спиной к воротам. Чувствуется, что Нико провёл в структуре «Барселоны» девять лет. Правда, речь преимущественно об академии. За взрослую команду он отыграл лишь сезон-2021/2022. Гонсалес появился в команде вместе с Хави и Педри, и в нём видели замену Бускетсу, однако Хави сделал ставку на Френки де Йонга.

Гонсалес сначала отправился в аренду в «Валенсию», а потом его выкупил «Порту». В этом чемпионате Португалии хавбек вошёл в число топ-10 футболистов по точности передач (90,2%) – и это при том, что он часто обостряет. Эксперты в студии SkySports отмечали, что он пасует вперёд чаще (30,4%), чем Гюндоган (17,4%) и Ковачич (23,4%). Хотя, само собой, для опорника имеет значение и оборонительная статистика.

Разбор игры Гонсалеса на Sky Sports Фото: Sky Sports

По данным Opta, Гонсалес в этом сезоне занимает первое место в «Порту» по возвратам мяча (73), подкатам (34) и верховым единоборствам (68). По совершённым фолам он не только первый в команде, но и седьмой во всём чемпионате Португалии – 37 раз нарушал правила. The Athletic отмечает, что в свои лучшие годы «Сити» (особенно в сезон требла) стабильно перехватывал вторые мячи на подборах. Игроки Гвардиолы сразу оказывались в нужном месте и возвращали владение, чтобы продолжить давление на соперника.

Увы, статистика по топ-5 лигам и еврокубкам более глубокая, чем по чемпионату Португалии. Однако, если взять карту касаний мяча Гонсалеса в этом сезоне Лиги Европы, то можно обнаружить, что он покрывает практически всё поле. Немного тяготеет к левой стороне, но не сильно.

Карта касаний Нико Гонсалеса

Трансфер Гонсалеса стал последним для «Сити» этой зимой, но, по информации того же The Athletic, игрок в центр поля всё это время являлся приоритетом. Футболист с такими характеристиками может стать не только дублёром Родри, но и действовать с ним в паре. Тем более в «Порту» Нико примерно в половине случаев играл не опорного полузащитника, а выше.

Кто отец Нико Гонсалеса?

У новичка «Сити» папа – легендарный футболист. Фран Гонсалес всю карьеру провёл в одном клубе. Отыграл за «Депортиво» с 1988 по 2005 год. Вывел команду из Сегунды в Ла Лигу. В какой-то момент Фран едва не ушёл в мадридский «Реал» (сообщалось даже, что подписал предварительный контракт), но затем передумал и остался в «Депортиво». Вместе с этой командой он взял чемпионат Испании в 2000 году и в качестве капитана первым поднял трофей. То чемпионство – до сих пор единственное в истории клуба. А Фран – рекордсмен по количеству встреч за команду (700 матчей в общей сложности).

Нико Гонсалес с отцом Фото: из личного архива

Фран, как и сын, играл в полузащите, но на левом фланге. Отец оказал большое влияние и сопровождал сына на протяжении всей карьеры. Когда 11-летний Нико перебрался в Барселону, то отец отправился с ним. «Я собираюсь сделать для своего сына то, чего не сделал когда-то сам – переехать. Знаю, что мне будет трудно покинуть Ла-Корунью, в которой у меня было всё. Но понимаю, что время пришло».