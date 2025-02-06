ЦСКА берёт лучшего бомбардира Бразилии. А ведь его клуб отказался от продаж в Россию!

ЦСКА близок к подписанию нападающего «Ред Булл Брагантино» Алеррандро. 25-летний игрок в случае завершения трансфера приедет в Россию в статусе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии! Представитель агентства, ведущего дела футболиста, Карлос Майнберг Нето подтвердил эту информацию для «Чемпионата»: «Да, Алеррандро скоро пройдёт медосмотр для перехода в ЦСКА».

ЦСКА пытался подписать Алеррандро как минимум с начала этого года. Информация о переговорах армейцев по нападающему «Брагантино» появилась ещё в первые дни января. Тогда же инсайдер Вене Касагранде назвал и сумму, которую предложил московский клуб за трансфер – € 6 млн. Однако позже стало известно, что переход Алеррандро на грани срыва. Во-первых, у красно-синих появился конкурент в лице мексиканского «Крус Асуля», который активизировал переговоры по бразильскому бомбардиру. Кроме того, в борьбу за форварда вступила «Севилья». Сайт ABC Sevilla написал, что Алеррандро хочет перейти именно в севильский клуб, а не в ЦСКА, хотя там ему предлагают меньшую зарплату. Да и за трансфер «Севилья» якобы давала лишь € 5 млн.

Алеррандро Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Но зимнее окно в Европе закрылось, а Алеррандро так никуда и не ушёл. Зато вариант с ЦСКА остался актуальным. Московский клуб за это время решил вопрос со снятием трансферного бана ФИФА, поэтому готов наконец взбодрить покупками своего тренера Марко Николича. Серб не скрывал – он хочет усиления в атаку. Это и понятно, ведь в РПЛ из нападающих у армейцев забивал в первой части сезона только Тамерлан Мусаев.

Первый вопрос, родившийся в связи с покупкой Алеррандро, – как вообще ЦСКА собирается заключать сделку с «Брагантино». Ещё не забыта история лета 2023-го, когда сорвался трансфер Жуниньо Капишаба. Армейцы договорились о подписании левого защитника за те же € 6 млн, но руководство бразильского клуба в последний момент дало задний ход. В компании «Ред Булл» наложили вето на любой бизнес с Россией.

Кирилл Брейдо директор по коммуникациям ПФК ЦСКА «В СМИ распространяется неверная информация о непредоставлении нашей стороной банковских гарантий по платежу за Жуниньо Капишаба, по которому клубы уже достигли принципиальной договорённости. Это неправда. Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса «Ред Булл», а обсуждения банковских гарантий не было в принципе».

Капишаба остался в «Брагантино», где, к слову, и играет до сих пор. В чём же отличие трансфера Алеррандро? По информации, имеющейся у «Чемпионата», нападающий сам выкупит у бразильского клуба контракт за € 6 млн и после этого присоединится к ЦСКА. Собственно, по той же схеме армейцы брали Виктора Давилу. Интересная деталь: при самовыкупе Алеррандро должен ещё заплатить налог в размере 30%.

Пока будущий новичок ЦСКА занят сложными финансовыми операциями, познакомимся с ним. Алеррандро стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии сезона-2024, но если быть точным, то он поделил первое место в гонке снайперов с экс-нападающим «Зенита» Юри Алберто. Оба наколотили по 15 мячей. Всего же Алеррандро совершил 19 результативных действий в 34 матчах – также четырежды ассистировал партнёрам. Ещё одна важная деталь: центрфорвард выдал лучший сезон в карьере, выступая не за «Брагантино», а за «Виторию» из Баии на правах аренды.

Алеррандро перешёл в «Виторию» год назад – клуб усиливался под выступление в элите после возвращения из Серии В. Нападающий помог команде решить задачу по выживанию. «Витория» завершила сезон-2024 на 11-м месте. Причём обошла даже «Ред Булл Брагантино», который финишировал 16-м всего в двух очках от зоны вылета. В общем, в «Брагантино» наверняка пожалели, что отпустили бомбардира.

Алеррандро Фото: ESPN

Сам же «Брагантино» покупал Алеррандро у воспитавшего его «Атлетико Минейро» ещё в январе 2020 года за € 3 млн. В команде «Ред Булл» нападающий за четыре сезона забил только 16 голов и сделал шесть голевых передач в 74 матчах Серии А. Алеррандро не получал такого доверия, на которое рассчитывал. Пару раз выбывал из-за травм, но они не были серьёзными. В общей сумме мышечные повреждения выводили форварда из строя на три месяца.

В «Витории» игра строилась на сильных качествах Алеррандро, и нападающий не подвёл. Он забил больше всех, а кроме того, стал лучшим в команде по количеству ударов (67) и попаданий в створ (32), вторым — по заработанным на себе фолам (46), третьим — по передачам под удар (33). При этом все свои 15 голов, включая четыре с пенальти, он забил из штрафной: 12 — правой ногой, два — левой и один — головой.

Алеррандро с женой и детьми Фото: из личного архива

Вообще, по видео Алеррандро производит впечатление классического завершителя атак. Он хорошо открывается в штрафной соперника, грамотно играет на опережение, решает эпизод за счёт одного-двух касаний. Очевидно, забивать голы – это главное, что новичок ЦСКА умеет на поле. Высокий потенциал Алеррандро отмечали ещё в юношеских командах «Атлетико Минейро». Он был кандидатом в сборные Бразилии от U15 до U18, вызывался на сборы.

Поначалу у Алеррандро не пошло и в «Витории». По словам самого форварда, из-за того что у него возникли проблемы с дочерью – девочка попала в больницу и некоторое время провела в отделении интенсивной терапии. Но затем благодаря поддержке тренера Тьяго Карпини нападающий разыгрался.

Алеррандо лучший бомбардир чемпионата Бразилии «Я много работал. Тренер Карпини поговорил со мной и сказал не сдаваться. Я оказался на скамейке запасных в двух матчах, но оба раза выходил на замену и помогал команде. Это было принципиально важно для меня, чтобы вернуться в стартовый состав».

«Это игрок, чьи голы я действительно праздновал, – признавался, в свою очередь, Карпини. – Ему они были очень нужны. Вообще, это парень, который много помогает команде и многого требует от себя».

Что может смущать в трансфере Алеррандро, так это то, что он пока звезда одного сезона. Но если бы таких сезонов было больше, то нападающий наверняка уехал бы в топ-лигу и за другие деньги. Риск объясним, и задача Николича – раскрыть форварда, как это сделал его коллега с фамилией, напоминающей фамилию тренера сборной России.