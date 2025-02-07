Трансферное окно получилось историческим для молодёжи. Запоминайте эти фамилии уже сейчас

Хусанова уже выучили? Тут не только о нём, но и чемпионе по FIFA, сделках топов и о самой запутанной саге января!

Зимнее трансферное окно закрыто. Обычно клубы не раскидываются деньгами в середине сезона, но 2025-й стал исключением. «Манчестер Сити» с помощью новичков искал выход из кризиса, «Тоттенхэм» — замену травмированным. Некоторые клубы просто укрепляли скамейку или слабые позиции на поле.

На «Чемпионате» мы уделяем особое внимание молодым футболистам. Будущему футбола. Этот текст – о главных переходах самых перспективных игроков. Джон Дуран оказался в Саудовской Аравии, а «Лацио» подписал обладателя титулов по FIFA. И это лишь малая часть всего произошедшего. Всё самое интересное — в этой подборке.

Главные хедлайнеры трансферного окна: Хусанов, Дуран, Кински, Симонс

Переход Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити», конечно же, исторический. В АПЛ до него ещё не было узбекистанцев, за полтора года защитник добрался из белорусского «Энергетик-БГУ» к вершине европейского футбола. Да и стоил аж € 40 млн!

Скачок быстрый, однако Абдукодир к нему готов — все бывшие тренеры отмечают трудолюбие узбекистанца. В дебютном матче Хусанов совершил ошибку и «привёз» гол, но это точно не говорит о провале. У него ещё будут шансы себя проявить.

Абдукодир Хусанов Фото: Michael Regan/Getty Images

Нынешние реалии — постоянные переходы звёзд в Саудовскую Аравию. Это трансферное окно не стало исключением. Саудовцы забрали 21-летнего Джона Дурана. «Аль-Наср» заплатил сумасшедшие € 77+13 млн.

Колумбиец осенью продлил контракт с «Астон Виллой» до 2030 года. После мощного начала сезона и важных голов, в том числе «Баварии» со скамейки, казалось, в Бирмингеме нашли форварда на долгие годы. Вот только Джон думал иначе. Раньше он всеми способами пытался покинуть «Виллу» ради «Милана» или «Вест Хэма», но внезапно выбрал Аравию.

Дуран будет зарабатывать в шесть раз больше, чем в Англии. На представлении разбрасывался совсем уж странными фразами: «Я рос и наблюдал за «Аль-Насром». Это клуб мечты».

The Sun делится и другими подробностями перехода. Жить Дуран будет в Бахрейне — в 500 км от тренировочной базы. Всё ради проживания с девушкой, так как в Саудовской Аравии парам запрещено жить вместе, если они не состоят в браке.

«Тоттенхэм» ещё в начале окна забрал 21-летнего вратаря пражской «Славии» Антонина Кински. Его отец играл за «Сатурн», сына тоже решил сделать вратарём. Кински-младший играл в молодёжках правого защитника и специально оставался после тренировок наигрывать длинный пас — ногами играет великолепно. В этом сезоне был основным в лидирующей «Славии», к октябрю шёл всего с одним пропущенным.

В первом же матче Антонин начал оправдывать вложенные в него ₤ 10 млн. Отыграл «на ноль» в матче с «Ливерпулем», сделав шесть сейвов. До прихода Кински в местных турнирах у «шпор» было столько же домашних «сухих» матчей при Форстере и Викарио — буквально один. Да, порой парень играет слишком рискованно и ошибается на выходах, но и основным после возвращения Викарио он будет вряд ли. А вот как вторая опция, да ещё и в таком возрасте – топ-вариант.

Антонин Кински Фото: Rob Newell/Getty Images

Одну из лучших сделок провернул «РБ Лейпциг» — наконец-то выкупил Хави Симонса. В «ПСЖ» полузащитник не играет с 2022 года, уехал со скандалом в ПСВ, а через год вернулся из-за опции выкупа в контракте. Парижане сразу же отдали Симонса в «Лейпциг», где он уже второй сезон проводит на правах аренды.

Летом, как писал L’Equipe, Хави решил не возвращаться в Париж после разговора с Луисом Энрике, который не давал ему никаких гарантий по поводу игрового времени. Потом были куплены Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия. Поэтому зимой клубы стали договариваться.

«ПСЖ» получит более € 80 млн с бонусами. Контракт с Хави заключили до 2027 года. Издание Bild сообщает, что уже ближайшим летом немцы могут задуматься о продаже, если поступит соответствующее предложение.

Хави Симонс Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Среди лучших сделок ТО и дедлайна в частности выделяется переход Матиса Теля в «Тоттенхэм». Но об этом — отдельно.

Самая запутанная сага трансферного окна — аренда Матиса Теля

Ситуация у француза в «Баварии» была странной. Венсан Компани предоставил Матису всего 458 минут в этом сезоне — такой расклад не устраивал руководство, но Тель был не против остаться и побороться за место в составе.

Матис должен был подменять Кейна, но зачастую выходил вингером, а не форвардом. Поэтому в середине января «Бавария» задумалась обменять его на другого француза — Кристофера Нкунку из «Челси». Но нежелание Матиса уходить, как писал Флориан Плеттенберг, затормозило возможную сделку.

В итоге под конец трансферного окна Матис всё же надумал уйти в аренду. Всё происходило ну очень странно.

Появляется «Манчестер Юнайтед», Тель согласен, но здесь против уже «Бавария». Клуб захотел, чтобы аренда была с опцией или обязательством выкупа. За ситуацией следил ещё и «Арсенал» — решил не вступать в гонку.

Тель вновь задумался о том, чтобы остаться в «Баварии». Журналист Кэрри Хау писал, что руководству клуба Матис заявил, что если «Тоттенхэм» — единственный вариант, то уходить он не хочет.

На «Баварию» выходит «Тоттенхэм», предлагает обычную аренду — отказ. Хотя в Германии сначала хотели как раз просто аренду. Даже встреча с Дэниэлом Леви, руководителем «шпор», не помогла — проект французу не понравился.

В итоге Матис в дедлайн согласился на условия «Тоттенхэма». После длительного разговора с Постекоглу ему понравилась его роль в команде, а «Баварию» устроили условия. Аренда на полгода за € 10 млн, опция выкупа за € 55-60 млн. Решающее слово при возможном выкупе — за Телем. Парень уже дебютировал за новую команду, но получилось так себе — «Ливерпуль» в ответном полуфинале Кубка лиги шансов не оставил. Так что с ходу побороться за трофей не вышло.

Матис Тель Фото: tottenhamhotspur.com

Райана Шерки вновь не отпустил «Лион»

Лидер «Лиона» уже несколько лет пытается покинуть клуб. Прошлым летом на него выходили «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия», но договориться не получилось. В итоге, как написал Фабрицио Романо, Райан договорился с клубом уйти зимой за € 22,5 млн.

Дортмундцы решили не упускать такую возможность и забрать француза. Переговоры, как писали Флориан Плеттенберг, Патрик Бергер и другие журналисты, продвигались хорошо. Но в Германии не учитывали фактор Джона Текстора, владельца «Лиона». В соцсетях он опровергал все слухи, а позже и сам прокомментировал ситуацию.

Джон Текстор владелец «Лиона» «Это было предложение без уважения – намного ниже рыночной стоимости, плюс оно поступило в неподходящее время. Мы отклонили предложение Дортмунда и не намерены вести переговоры с ними или каким-либо другим клубом. Райан Шерки в это трансферное окно продан не будет».

L’Equipe пишет, что Райан под конец трансферного окна отправил вместе с юристами письмо «Лиону» с просьбой отпустить его в «Боруссию». Но было уже слишком поздно – клуб бы не успел найти замену. Тем более сейчас французы из-за финансовых ограничений могут подписывать только свободных агентов или игроков в аренду. Текстор ждёт лета, когда сможет заработать на Шерки больше.

Райан Шерки Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

«Лацио» закупился молодёжью. Среди новичков — обладатель титулов по FIFA

Итальянцы решили зимой омолодить состав. Подписали трёх игроков — все моложе 21 года. У «Баварии» взяли в аренду Арийона Ибрахимовича. Полузащитник в прошлом сезоне уже играл в Италии — за «Фрозиноне». Сейчас вернулся в Германию, но, как и в случае с Телем, игрового времени не получал.

Второе подписание — 20-летний Реда Белахьяне из «Вероны» за € 10 млн. В этом сезоне марокканец лидирует среди полузащитников U21 по количеству успешных оборонительных действий и уже приманил к себе «Челси» и «Ренн». Отличная работа «Вероны», которая купила Белахьяне ровно год назад всего за € 500 тыс.

Самый интересный новичок — Оливер Провстгор. В 2020 году молодой защитник из «Вайле» U19 получил травму колена и вылетел на восемь месяцев. Во время восстановления посвятил себя хобби — видеоиграм. Заявился на eChampions League в 2021 году — турнир по FIFA в формате ЛЧ. Прошёл весь путь до титула без поражений и получил $ 75 тыс.!

После финала написал в соцсетях: «Не собираюсь играть дальше, у меня нет времени. Снова полностью посвящаю себя футболу, а сезон FIFA получился неплохой». Теперь же у датчанина появился хороший шанс сыграть в реальной Лиге чемпионов.

Оливер Провстгор и Реда Белахьяне Фото: Marco Rosi/Getty Images

Самые заметные сделки «Челси» и «Страсбурга»

Тодд Боули сбавил обороты, но «Челси» и «Страсбург» не остались без внимания и в это ТО. Французы набрали футболистов в аренду из Англии, взяв Валентина Барко из «Брайтона», Эндрю Омобамиделе из «Ноттингем Форест» и Самуэля Амо-Амейо из «Саутгемптона». «Челси» же, наоборот, раздавал всех по арендам.

Но под конец трансферного окна лондонцы взяли у «Сент-Этьена» за € 15 млн Матиса Амугу. Опорник сверкал ещё на молодёжном ЧМ до 17 лет. Приехал в качестве запасного, но смог за время турнира стать важным игроком. Сначала забил и получил звание лучшего игрока матча с Кореей, потом помог в полуфинале переиграть Мали и пройти в финал. Забрал «Бронзовый мяч».

Уже тогда за ним следили скауты «Баварии», «МЮ» и «Лейпцига», поэтому после первого взрослого контракта до 2025 года «Сент-Этьену» приходилось продлевать таланта уже через несколько месяцев — до 2026-го. До старта этого сезона за основную команду у парня было всего два матча, зато сейчас ему доверяли место в составе, даже с учётом борьбы за выживание в Лиге 1.

Матис Амугу Фото: Chris Lee/Getty Images

История Валентина Барко не менее примечательна. Перспективный аргентинец попал в «Брайтон» прошлой зимой. Сулили быстрый прогресс и место в старте, но игрового времени было мало. Летом решили: сезон-2024/2025 аргентинец проведёт в «Севилье». Аренда была выгодна для обеих сторон: Валентин наконец-то получил возможность адаптироваться к Европе, а андалусийцы нашли похожую замену ушедшему Маркосу Акунье.

Валентин Барко Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Вояж в Испанию обернулся целой драмой. В идеальных, казалось бы, условиях защитник провёл за полгода всего 466 минут, не сработался с Гарсией Пимьентой, а добило Барко ограбление дома в начале декабря.

Зимой аренду решили прервать. Аргентинец должен был оказаться в «Порту», однако очутился в «Страсбурге». В Англии его больше не увидим — французы взяли обязательство выкупить Барко летом за € 10 млн.

Коротко о других интересных трансферах:

Рубен Аморим не остался без новичков. «МЮ» забрал у «Лечче» 20-летнего Патрика Доргу за € 30+5 млн. Лучший молодой игрок Дании 2024 года укрепит проблемную позицию левого защитника, где постоянно отсутствовали Люк Шоу и Тирелл Маласиа.

«Ланс» получил от «Манчестер Сити» другого защитника на замену Хусанову — 18-летнего Джуму Ба. Сьерралеонец в конце лета оказался в академии испанского «Вальядолида» и за несколько матчей пробился в основу. Центрбек — лучший по проценту выигранных единоборств в воздухе среди всех защитников до 20 лет. Зимой за ним охотились «Интер» и «Сити». Африканец со скандалом выбрал вторых: «Вальядолид» обвинил Ба в неисполнении обязательств по контракту. Он же заявил, что выплатил отступные в € 6 млн и ушёл — всё чисто. Сразу же отправился на правах аренды во Францию.