Теперь «Ньюкасл» в шаге от истории! Как же уверенно он выкинул «Арсенал» в полуфинале

«Ньюкасл» и «Арсенал» определили первого финалиста Кубка английской лиги. Первый матч (полуфиналы состоят из двух встреч) прошёл месяц назад — 7 января лондонский клуб влетел на своём стадионе (0:2). Такой результат заметно повысил шансы «Ньюкасла» на проход в следующий раунд. Но на прошедших выходных команда Артеты забила пять в ворота «Сити», поэтому веры в успех у болельщиков гостей должно было прибавиться.

Хозяевам ответного матча потребовалось всего четыре минуты, чтобы забить. Всё началось с выноса мяча вратарём «Арсенала» Давидом Райей, а завершилось сочным ударом Александера Исака в дальнюю девятку. Стремительная контратака «Ньюкасла», классный пас Энтони Гордона, роскошный завершающий удар шведского нападающего. Красота! Но всё испортила судейская бригада, увидевшая на повторе офсайд (туда забрался Исак). Кстати, Саймон Хупер объявил о своём решении на весь стадион. То, что уже стало привычным делом для РПЛ.

«Арсенал» ответил своим моментом, но мяч после удара Мартина Эдегора вонзился в штангу с внешней стороны. Норвежец бил из прекрасной позиции — такое нужно реализовывать! Расплата была моментальной. «Ньюкасл» рванул в контратаку: снова сработала связка Гордон — Исак. Только на этот раз нападающий смачно пробил в штангу, а первым на добивании оказался Джейкоб Мёрфи. Удар по пустым воротам — «Арсенал» устроился на 0:3 по сумме двух встреч.

«Арсенал» провалил ответный матч с «Ньюкаслом» Фото: Michael Regan/Getty Images

Ко всем бедам гостей добавилась ещё одна. Габриэл Мартинелли упал на газон и схватился за заднюю поверхность бедра. Микелю Артете пришлось делать замену ещё до перерыва — он выпустил на поле Итана Нванери. Ранее Букайо Сака выбыл примерно до марта, а Габриэл Жезус — до конца сезона. Повезло, что «Арсенал» уже вылетел из Кубка Англии – до следующей игры с «Лестером» в АПЛ полно времени.

Начало второго тайма — время подарков для Гордона. Сначала замешкался Вильям Салиба (провёл очень плохой матч), но Энтони не попал в дальний угол из-за пределов штрафной площади. А потом вратарь Райя отдал крайне неудобную передачу на Деклана Райса, на котором уже висел Фабиан Шер (центральный защитник, между прочим). Швейцарец выбил мяч из-под ног у англичанина, а Гордон спокойно переиграл вратаря.

Энтони Гордон празднует второй гол Фото: Stu Forster/Getty Images

Большой вопрос, что вообще произошло с «Арсеналом». Возможно, яркая победа в игре с «Манчестер Сити» отняла у команды слишком много сил. Но в ответном полуфинале Кубка лиги у гостей не получалось ничего. В обороне косячили, в атаке почти ничего интересного не придумали. Да и хвалёные стандарты совсем не работали. «Арсенал» подал 12 угловых, однако ни один не привёл к чему-то опасному. Практически все футболисты гостей сыграли ниже своего привычного уровня.

«Ньюкасл» заслуженно вышел в финал Кубка лиги. В этом сезоне команда нередко «кошмарит» топ-клубы Англии. За трофей она поспорит либо с «Ливерпулем», либо с «Тоттенхэмом». В первой встрече победил лондонский клуб (1:0), ответная пройдёт 6 февраля. Финал состоится в середине марта. «Ньюкасл» не брал крупный внутренний турнир с 1955 года (тогда победили в Кубке Англии). С того момента выиграли только Чемпионшип в 2017-м.