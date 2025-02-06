Особенная победа «Реала». Опять упустили фору в два мяча, но команду вытащил ноунейм!

«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании, с трудом одолев на выезде «Леганес». Победу команде Карло Анчелотти принёс молодой футболист, впервые сыгравший за чемпионов Испании в этом сезоне.

В кубковом матче в основе «Реала» осталось всего три человека из того состава, который четырьмя днями ранее был бит «Эспаньолом» в Примере. Да и то трио поменяло позиции на поле. Вальверде превратился в правого защитника, Тчуамени – в опорного полузащитника, Родриго – в левого вингера. А в центре обороны «сливочных» действовала уникальная связка Асенсио – Рамон. Для последнего это дебют в основе «Реала», хотя Хакобо однажды уже сыграл за первую команду. Анчелотти выпустил 20-летнего защитника на замену с «Ред Булл Зальцбург» в Лиге чемпионов. Рамон очень высок (рост – 196 см) и достаточно быстр для своих габаритов, но пока, конечно, чувствуется недостаток опыта игры на высоком уровне.

«Леганес», занимающий 15-е место в чемпионате Испании, едва не забил уже через минуту после начала матча. Вратарь хозяев просто выбил мяч вперёд, Рамон уступил в верховом единоборстве, а Асенсио позволил Гарсии обыграть себя один в один и выскочить на ударную позицию. От пропущенного гола «Реал» спас сейв Лунина. «Леганес» вообще не боялся «сливочных» и при счёте 0:0 ни в чём не уступал фавориту. Разве что по владению, но это привычная история. Опасными получались также стандарты хозяев.

«Реал» соорудил первый момент и нанёс первый удар лишь на 13-й минуте, когда Диас ловким финтом избавился от опеки защитника и вырезал проникающий пас на Эндрика. Форвард не сумел как следует попасть по мячу – вратарь Сориано спокойно предотвратил угрозу. Однако ещё через пять минут Родриго создал гол. Бразилец сместился к центру, после чего тонкой передачей нашёл у полукруга Модрича. Хорват обработал мяч, а вторым касанием точно пробил с носка.

Матч «Леганес» — «Реал» Мадрид Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Реал» выигрывал на классе. В середине первого тайма «сливочные» организовали третий момент – и забили второй гол. Мадридцы в позиционном наступлении делали акцент на левую сторону, насыщая эту часть поля несколькими игроками. Стремительная, лёгкая группа атаки команды Анчелотти быстро комбинировала. Один из таких эпизодов, начавшийся опять-таки с мастерских действий Родриго, завершился голом Эндрика. Защитник «Леганеса» выбивал мяч из-под ног Диаса, но в итоге вопреки собственному желанию стал автором голевого паса на бразильца. Эндрику хватило касания, чтобы переправить мяч в сетку.

Несмотря на такое развитие событий, футболисты «Леганеса» не опустили рук, надавили и отыграли один гол перед перерывом. Оборону «Реала» поставила в тупик стенка, а в штрафной Рамон рукой остановил мяч, пущенный Крусом. «Железный» пенальти. Сам же Крус и реализовал 11-метровый – хладнокровно пробил в правый нижний от себя угол. После 45 минут игры счёт по ударам был 11:5 в пользу «Леганеса», тем не менее хозяева уступали.

В перерыве Анчелотти поменял Родриго на Винисиуса Жуниора. Очевидно, это была плановая замена, чтобы не перегружать вингеров. У Винисиуса уже в начале второго тайма было два прекрасных момента. Сперва, оставшись в изоляции, он получил мяч и пробил низом – вратарь «Леганеса» кое-как отбил. Потом эпизод продолжился подачей углового, скидкой на дальнюю штангу и ударом Вини головой из пределов вратарской. Как бразилец не попал в пустые ворота, он и сам, наверное, не объяснит.

Игра максимально раскрылась. У «Реала» появилось пространство для контрвыпадов, а вместе с ним и возможности забить. Ещё дважды хозяев простил Эндрик. И «Леганес» наказал команду Анчелотти за расточительность! Это был день Круса. Аргентинский испанец оформил дубль при помощи рикошета от Менди. Весь квартет защитников «Реала» сыграл неудачно в эпизоде с пропущенным голом, позволив сопернику развернуть атаку с левого фланга и довести мяч в центр штрафной.

Матч «Леганес» — «Реал» Мадрид Фото: Angel Martinez/Getty Images

Впрочем, вскоре «Леганес» потерял свою звезду. Тчуамени совершил жёсткий наступ на ногу Крусу – вингеру потребовалась замена. Француз сделал это неумышленно, вот только Хуану от того не легче. Случись фол в штрафной, а не в метре от неё, был бы пенальти. Но и без Круса хозяева играли достаточно открыто, а «Реал» использовал скорость Винисиуса. Бразилец не реализовал ещё пару моментов, после чего поработал в доставке – вывел Диаса один на один. Браим зарядил в перекладину.

Судьи во главе с Хавьером Рохасом как будто «поплыли» в эмоциональном футболе, пропускали очевидные фолы. Видимо, от чрезмерного желания не портить игру свистками. Винисиус разгорячился (много ли ему для этого надо?) и получил за споры жёлтую карточку. На концовку у «Реала» вышел 20-летний вингер Гонсало Торрес, забивший 19 голов в 21 матче за «Кастилью», и именно юный снайпер помог «сливочным» дожать «Леганес». Открывшись на линии вратарской, он забил головой после кросса Диаса. У «Мадрида» новый герой!