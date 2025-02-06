Таких защитников больше нет. Великолепный Марсело ушёл из футбола

Не в обиду Маруану Феллайни и другим обладателям афро, но Марсело — это самая знаменитая шапка мирового футбола в XXI веке. Он пришёл в «Реал» ещё без неё. Однако затем по мере того, как росли волосы, росло и количество титулов, к которым Марсело прикладывал руку, ногу и другие части тела.

До «Реала» Марсело мог оказаться в ЦСКА. Это был 2006 год. Конкурировал бы с Юрием Жирковым и Антоном Григорьевым, играл бы с Вагнером, Карвальо и Дуду, которых уже знал по сборной Бразилии. Умирал бы на тяжеленных газзаевских сборах. Но сложилось иначе. Марсело уехал в «Реал». И тот «Реал» был совсем не такой, как сегодня. Тот «Реал» как огня боялся 1/8 финала Лиги чемпионов. Три разных тренера — Бернд Шустер, Хуанде Рамос и Мануэль Пеллегрини — и три подряд вылета на такой ранней стадии ЛЧ.

Тогда трудно было представить, что в последующие 10 лет «Мадрид» не просто вернёт себе титул ЛЧ, а вновь станет полноправным королём этого турнира. И так же трудно было представить, что бразильский парнишка, играющий слева, задержится в «Реале» так надолго. Марсело — третий по числу матчей за всю историю «Реала». Больше только у его современников — Карима Бензема и Луки Модрича. Тех самых, с которыми Марсело вернул «Мадриду» лигочемпионскую славу.

Марсело с кубком Лиги чемпионов Фото: David Ramos/Getty Images

Марсело никогда не считался элитным защитником. Обороняться он, конечно, умел, но были те, кто делал это значительно лучше. Бразилец гениально действовал в атаке. Он идеально смотрелся бы на позиции латераля, однако «Реал» всегда играл с четвёркой защитников. В атаку Марсело поставить было нельзя, потому что там у «Мадрида» всегда играли звёзды, их невозможно было убрать. Потому бразильца ставили сзади. И он часто ошибался, «Реал» не раз из-за него пропускал. Но как же много Марсело давал впереди!

Он сыграл в четырёх финалах Лиги чемпионов и в каждом из них отметился результативными действиями: гол и забитый пенальти в послематчевой серии в двух финалах с «Атлетико», ассист с «Ювентусом» и два ассиста с «Ливерпулем» (один из которых — на великий гол Гарета Бэйла «ножницами»). Марсело был, пожалуй, лучшим фланговым партнёром Криштиану Роналду. У них была нереальная «химия», они буквально чуяли друг друга. И у них дико красивая совместная статистика: они вместе сыграли 333 матча и на двоих соорудили 33 забитых мяча.

Марсело — это типичный бразильский футболист в том смысле, что на поле он всё время источал радость. Его стиль игры максимально соответствует стереотипам о том, как должны играть бразильцы: joga bonito везде и всюду. Как Роналдиньо когда-то зажигал в атаке «Барселоны», так же и Марсело угощал красотой и изяществом в «Реале». И то, что он защитник, ему совершенно не мешало. Он всю карьеру показывал, что, даже выходя в обороне, можно играть легко. Необязательно бегать туда-сюда, выплёвывая лёгкие. Можно играть с мячом, созидать и быть очень полезным. «Из-под меня вы забьёте, сколько сможете, а мы вам забьём, сколько захотим», — примерно так.

Сейчас таких защитников на топ-уровне нет. Лёгкость, которая была присуща Марсело, теперь непозволительна. Все должны быть атлетами, обязательно должна быть дисциплина. В том же «Реале» на левом фланге обороны играют Ферлан Менди и Фран Гарсия. Оба — атлеты атлетовичи. Марсело с ними никак не сравнить. Когда он был в прайме, он, конечно, тоже был в хорошей форме. Но даже в те моменты не был уж очень сухим. А Менди и Фран — это набор переплетённых вместе жил и мышц.

Но при этом оба они — «механические» защитники. Сильные, качественные — но в них вообще нет изящества. Они сугубо служебные игроки. Это не плохо — просто такой типаж. Марсело, наоборот, был очень ярким крайним защитником. Таких, как он, не появлялось давно, причём даже в Бразилии.

Марсело после победы в Кубке Либертадорес с «Флуминенсе» Фото: Raul Sifuentes/Getty Images

Марсело и Дани Алвес — последние из Могикан. Они играли на той позиции, где трудно быть ярким и давать праздник. Но у них это получалось виртуозно. Дани Алвес закончил раньше. А Марсело, уйдя из «Реала», заехал в «Олимпиакос», а затем попылил за родной «Флуминенсе», с которым выиграл Кубок Либертадорес. Так что в списке достижений у него победы не только в европейской, но и в южноамериканской Лиге чемпионов.

Марсело наверняка мог бы играть ещё. Но он всегда был за кайф — и в футболе, и в жизни. И вот сейчас, когда ему 36, он решил, что с футболом пора закончить. Сегодня в жизни для него больше кайфа.

Сильные крайние защитники были, есть и будут. Но вряд ли найдутся те, кто перебьёт Марсело по числу ярких нарезок с финтами, голами и удивительной обработкой мяча. В этом он был абсолютно уникален.