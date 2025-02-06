Топ-матчи пятницы: «ПСЖ» — «Монако», Потапова в теннисе и регулярный чемпионат НХЛ

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 7 февраля в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:30: «Миннесота Уайлд» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
- ⚽️ 15:00: «Ростов» — «Зенит», Winline Зимний Кубок РПЛ
- ⚽️ 19:30: «Динамо» Москва — «Спартак», Winline Зимний Кубок РПЛ
- 🎾 20:00*: Анастасия Потапова (Россия, 1) — Элла Зайдель (Германия, Q), Клуж-Напока, 1/4 финала
- ⚽️ 22:30: «Бавария» — «Вердер», Бундеслига, 21-й тур
- ⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити», Кубок Англии, 1/16 финала
- ⚽️ 23:05: «ПСЖ» — «Монако», Лига 1, 21-й тур
- ⚽️ 23:15: «Порту» — «Спортинг», Примейра, 21-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: получится ли у «Тампы» закрепить успех?
В предыдущем матче «молнии» смогли остановить разыгравшуюся «Оттаву» и прервать её серию побед, насчитывавшую пять игр. До зоны плей-офф Кучеров и Ко уже дотянулись, а теперь имеют шансы закрепить успех и сместить «сенаторов» с третьего места в Атлантическом дивизионе.
🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: забьёт ли Овечкин в четвёртом матче подряд?
25 – красивое число, именно столько Александр Великий забил на данный момент в сезоне. В последних трёх матчах он не уходил с площадки без заброшенных шайб, а встреча с «Филадельфией» — одной из худших команд лиги по пропущенным – отличный шанс продлить эту серию! И ещё на шаг (или несколько) приблизиться к рекорду Гретцки.
🏒 3:30: «Миннесота Уайлд» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: прервёт ли «Миннесота» сухую серию?
Сухая серия «Миннесоты» длится уже 121 минуту 27 секунд. Первые два матча без Кирилла Капризова, который был вынужден лечь на операцию, «дикарям» удались, а дальше как отрезало – не смогли забить ни «Оттаве», ни «Бостону». Прорвёт ли подопечных Джона Хайнса во встрече с одной из лучших команд Востока?
🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: команды сильно изменились — кто выиграл от обменов?
«Лос-Анджелес Лейкерс» провернул самый громкий обмен этого межсезонья, выменяв Луку Дончича. К тому же к команде присоединился качественный центровой Марк Уильямс. «Голден Стэйт Уорриорз» необходимо было усилиться. В подмогу к Стефену Карри выменяли Джимми Батлера. Никто из новичков команд не поможет им в ближайшем матче, но ажиотаж всё равно бешеный, так как Леброн Джеймс сыграет со Стефом.
⚽️ 15:00: «Ростов» — «Зенит», Winline Зимний Кубок РПЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Зенит» выйдет в финал Зимнего Кубка?
«Зенит» в первом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ одолел ЦСКА в серии пенальти (2:2, 4:1 пен.). Для выхода в финал достаточно обыграть «Ростов». Команда Валерия Карпина даже в случае победы сразится максимум во встрече за третье место. Мотивации побольше у петербуржцев.
⚽️ 19:30: «Динамо» Москва — «Спартак», Winline Зимний Кубок РПЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Спартак» снова сыграет за трофей Зимнего Кубка?
«Спартак» — «король» Зимних Кубков. И команда снова близка к выходу в финал турнира. В случае победы над «Динамо» они сыграют в матче за трофей. Потенциальная битва в финале с «Зенитом»/ЦСКА — будет весело! Если же победит «Динамо», то ситуация в группе закрутится. Тогда судьбу путёвки в финал решат дополнительные показатели.
🎾 20:00*: Анастасия Потапова (Россия, 1) — Элла Зайдель (Германия, Q), Клуж-Напока, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: выйдет ли Потапова в свой первый полуфинал в сезоне?
Квалифаер из Германии Элла Зайдель не позволила на турнире в Клуж-Напоке состояться российскому четвертьфиналу, выбив из сетки Анну Блинкову. Теперь за место в 1/2 финала она сразится с Анастасией Потаповой. До этого девушки ни разу не играли друг с другом. Победительница далее сразится с кем-то из пары Ангелина Калинина — Александра Саснович.
⚽️ 22:30: «Бавария» — «Вердер», Бундеслига, 21-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Бавария» станет ещё ближе к золоту?
«Бавария» — главный фаворит в борьбе за золото Бундеслиги. Команда на шесть очков опережает «Байер» после 20 туров. Помешать мюнхенцам взять титул могут только они сами. «Вердер» же занимает восьмое место и бьётся за попадание в еврокубки. Не самый лёгкий соперник для «Баварии». Прервётся ли шестиматчевая победная серия команды Венсана Компани?
⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити», Кубок Англии, 1/16 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «МЮ» выйдет в следующий раунд Кубка?
«Манчестер Юнайтед» уже ни за что не бьётся в АПЛ. Есть только две надежды на трофей — Лига Европы и Кубок Англии. Необходимо отдать 100% сил на эти турниры. В 1/16 финала Кубка «МЮ» принимает дома «Лестер». В нынешнем сезоне манкунианцы уже два раза разобрались с соперником. Удобный соперник? Теперь есть хороший шанс обыграть «Лестер» в Кубке и пройти в следующий раунд.
⚽️ 23:05: «ПСЖ» — «Монако», Лига 1, 21-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «ПСЖ» снова обыграет «Монако»?
Как же много интриг для российского болельщика в этой встрече! Это и битва Матвея Сафонова против Александра Головина, и первый матч экс-вингера «Рубина» и «Локомотива» Хвичи Кварацхелии с монегасками. Только из-за этих факторов нельзя пропускать просмотр. А тут ещё и интрига с точки зрения борьбы «Монако» за зону ЛЧ. Сейчас команда занимает третье место, но каждая осечка — подарок для преследователей. В нынешнем сезоне «ПСЖ» уже дважды одолел «Монако» — в чемпионате и Суперкубке Франции. Монегаски, пора ломать традицию!
⚽️ 23:15: «Порту» — «Спортинг», Примейра, 21-й тур
Интрига: «Спортинг» отцепит «Порту» от чемпионской гонки?
«Спортинг» снова идёт за золотом чемпионата Португалии. Отрыв от «Бенфики» составляет шесть очков, от «Порту» — восемь. И в следующем туре нас ждёт португальская классика. «Спортинг» в случае победы над «Порту» выкинет конкурента из гонки за титул. А вот победа клуба из Порту обострит борьбу. Важнейший матч сезона.