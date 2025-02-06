Талант «Краснодара» снова удивил. Россиянин уехал из Армении к знакомому тренеру в Алжир!

Мы привыкли к тому, что один из главных талантов «Краснодара» Иван Игнатьев удивляет за пределами поля, но такого поворота в его жизни точно никто не ожидал. Экс-нападающий молодёжной сборной России выбрал для продолжения карьеры чемпионат… Алжира! 26-летний нападающий подписал контракт на два с половиной года с «Кабилией».

Среднестатистический российский болельщик ничего не знает о чемпионате Алжира. Да и многие специалисты, надо признаться, тоже. Не стало бы большим сюрпризом, если бы российский тренер поехал работать в африканскую страну, но для футболистов из России, по крайней мере, сделавших себе хоть какое-то имя на уровне РПЛ, это нестандартное направление.

Иван Игнатьев в «Краснодаре» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да, Игнатьев после «Краснодара» ничего не показал в «Рубине», «Крыльях Советов», «Локомотиве» и «Сочи». Провальными получились для нападающего и несколько месяцев в начале 2024 года в Сербии, где он пытался перезагрузиться в «Железничаре» из Панчева. В статусе легионера Иван сыграл всего семь матчей и сделал только одну результативную передачу. Тем не менее в первой половине нынешнего сезона Игнатьев стал напоминать себя краснодарских времён, заиграв в «Урарту» под руководством российского тренера Дмитрия Гунько. Форвард ушёл в зимний отпуск, будучи лучшим бомбардиром чемпионата Армении с 13 голами в 16 встречах. Понятно, что армянская лига далека от топовых, но неужели через алжирскую проще вернуться на высокий уровень?

Виктор Бондаренко российский тренер, работавший в Африке «Футбол в Алжире на подъёме, фанаты на трибунах, болельщики интересуются. Начали приглашать хороших игроков из Южной Африки. Раньше этого не было. Я не слышал о команде, в которую перешёл Игнатьев, но уровень чемпионата Алжира среди африканских лиг очень высокий».



За всю историю в африканской Лиге чемпионов клубы из Алжира побеждали только пять раз и дважды доходили до финала. По количеству титулов эта страна уступает Египту (18 побед), Марокко (семь), Тунису и ДР Конго (по шесть). У представителей Камеруна также пять кубков. Самые успешные алжирские команды в ЛЧ – это как раз «Кабилия» и «Сетиф», выигрывавшие турнир по два раза. Правда, новый клуб Ивана брал трофеи очень давно, ещё в 1981 и 1990 годах. Помимо них, в Лиге чемпионов побеждал «МК Алжир». До финала добирались, но терпели поражения «Оран» и «УСМ Алжир».

Самый титулованный клуб алжирского чемпионата – это именно «Кабилия» Игнатьева, выигрывавшая золото 14 раз. У «Белуиздада» 10 побед, у «МК Алжир», «УСМ Алжир» и «Сетифа» – по восемь. Впрочем, «Кабилия» своё последнее золото завоевала ещё в 2008 году, а действующий чемпион – «МК Алжир».

Матч ФК «Кабилия» Фото: ФК «Кабилия»

В нынешнем розыгрыше африканской ЛЧ страну представляли два клуба. «МК Алжир» как обладатель золота чемпионата Алжира и «Белуиздад» в качестве вице-чемпиона. «МК Алжир» финишировал в своей группе вторым вслед за «Аль-Хилялем» из Судана и в апреле сыграет в четвертьфинале. «Белуиздад» стал только третьим, отстав от южноафриканского «Орландо Пайретс» и египетского «Аль-Ахли», поэтому вылетел из Лиги чемпионов.

Что касается «Кабилии», то новая команда Игнатьева в прошлом сезоне заняла лишь седьмое место и не попала в международные соревнования. Сейчас же клуб из города Тизи-Узу ввязался в борьбу за золото. Жёлто-зелёные «канарейки» набрали 25 очков в 15 матчах – отстают от лидера «МК Алжир» всего на три очка и находятся на четвёртой строчке. Битва за чемпионский титул в Алжире, похоже, будет столь же упорной, как в РПЛ.

С января «Кабилию» тренирует хорошо знакомый нам немец Йозеф Циннбауэр. Да и Игнатьеву – тоже. Под руководством этого специалиста Иван играл в «Локомотиве». Нетрудно догадаться, что Циннбауэр и выступил инициатором трансфера россиянина. Вряд ли скауты «Кабилии» просматривали встречи чемпионата Армении с целью найти себе нападающего.

Йозеф Циннбауэр с Иваном Игнатьевым в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По версии Transfermarkt, Игнатьев поделит в «Кабилии» второе место в списке самых дорогих игроков команды с её 34-летним капитаном – известным полузащитником Рядом Будебузом, который выступал за «Бетис», «Сельту» и «Сент-Этьен». Оба оцениваются в € 700 тыс. При этом алжирский клуб заплатил «Урарту» за Ивана € 300 тыс. Больше стоит только 29-летний малийский защитник Юссуф Коне, поигравший за «Лион» и «Лилль» – € 800 тыс. Всего же в «Кабилии» четыре легионера и несколько бывших или действующих футболистов сборных. Следовательно, какие-то деньги у клуба действительно есть.

Общая стоимость состава «Кабилии» – € 9,98 млн. Это приблизительно на € 1 млн меньше, чем у «УСМ Алжир» и «МК Алжир». Между прочим, в чемпионате России составы всех клубов РПЛ стоят дороже.

Йозеф Циннбауэр Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Результативный нападающий «Кабилии» точно не помешает, поскольку лучший бомбардир команды – хавбек Будебуз, забивший пять голов. А из форвардов больше остальных «наколотил» конголезец Вальтер Бвалья. Целых два мяча за девять матчей. Вдобавок Бвалья залечивает травму. Так что в ближайших февральских играх чемпионата Игнатьев, если он набрал форму после отпуска, точно пригодился бы «Кабилии» – 11-го числа важнейшая встреча с «МК Алжир» на выезде!

Сама «Кабилия» играет на современном стадионе «Хосин Айт Ахмед», который был построен в 2024 году на месте старой арены и вмещает 50 776 зрителей. Владеет клубом компания Mobilis – дочерняя фирма одного из трёх крупнейших операторов мобильный связи в стране. Так что алжирскую сим-карту Игнатьеву, наверное, выдадут бесплатно.

Из чемпионата Алжира лучшие футболисты уезжают во Францию, Бельгию, Саудовскую Аравию. Возможно, на такой трансфер, проявив себя в «Кабилии», надеется и Игнатьев. Если получится, значит, Иван не зря уехал из Армении, где ему было комфортно, в Африку.