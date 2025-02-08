Огненные трансферы, приезд звёзд и два турнира. Медиафутбол мощно разогрелся к финалу

Ветеран «Челси» в Медиалиге, а лидер «Амкала» — в клубе РПЛ. Этой зимой случилось много интересного.

Пока в РПЛ бунтуют легионеры, а «Зенит» и «Спартак» разрывают трансферный рынок, в медиафутболе тоже происходят интересные события. За Fight Nights сыграл победитель Лиги чемпионов и АПЛ в составе «Челси», лидера «Амкала» пригласили в «Пари НН», российские клубы в очередной раз покорили Казахстан, а лучший игрок Суперкубка МФЛ получит внедорожник за 4 млн рублей. Об этом и многом другом вы узнаете в данном материале. Представляем дайджест главных событий зимы в медиафутболе.

Суперкубок Winline Медиалиги 2025 . Финал Суперкубок Winline Медиалиги 2025 . Финал 08 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК Амкал Не начался 2DROTS Кто победит в основное время? П1 X П2

Огненные трансферы

В каждое медиафутбольное межсезонье происходит множество переходов. Большинство из них не представляет интереса для широкой аудитории. Но этой зимой состоялись несколько трансферных бомб, которые прогремели на весь российский футбол.

Хедлайнером рынка стал Fight Nights. На Суперкубок МФЛ Камил Гаджиев привёз звезду мирового масштаба. Речь о бывшем полузащитнике «Челси» и сборной Франции Флоране Малуда. В своё время он брал АПЛ и Лигу чемпионов, а в 44 года сыграл за российский медиаклуб — необычный карьерный путь.

Флоран Малуда в «Челси» и Fight Nights Фото: Getty Images/t.me/fcfightnights

Изначально Fight Nights договорились, что за команду сыграет другой легендарный француз — Бакари Санья. Но в последний момент у ветерана «Арсенала» и «Манчестер Сити» возникли дела по бизнесу в Гонконге. Поэтому он пропустил начальный этап Суперкубка МФЛ. А в следующие стадии, где Санья успел бы сыграть, команда бойцов не пробилась.

Договорённость Бакари и Fight Nights может перенестись на будущее, о чём рассказали в клубе. А вот ещё одна легенда мирового футбола — Кларенс Зеедорф — отказался от предложения сыграть за российскую медиакоманду. Он пообещал поддержать клуб на трибунах, но так и не приехал.

Из других мощных трансферов стоит выделить переход Виталия Денисова в «СКА-Ростов», президент которого — известный рэпер Василий Вакуленко (Баста). Да, это тот самый Денисов, который отыграл больше сотни матчей за «Локомотив», а также брал чемпионство РПЛ и Кубок России. Ещё одним звёздным новичком ростовчан стал ветеран ЦСКА Зоран Тошич. Этот серб в дополнительном представлении не нуждается — настоящая легенда армейцев.

Зоран Тошич и Виталий Денисов Фото: t.me/skarostov1937

Квинси Промес также не остался в стороне от медиафутбольной движухи. Он пообещал помочь «Родине Медиа» на финальных этапах Суперкубка. Однако команда Дмитрия Тарасова и Саши T-Killah вылетела на первой же стадии. Так что дебют нидерландца в медиафутболе переносится на неопределённый срок.

Лидер «БроукБойз» Алишер Рахимов перебрался в профессиональный футбол. Он пополнил состав таджикистанского клуба «Равшан». При этом известный агент Дмитрий Селюк заявил о желании продать игрока в клуб РПЛ или ФНЛ следующим летом. Вместо Рахимова «Броуки» взяли Корша (Ивана Коршунова) — воспитанника «Зенита», который хайпанул яркой игрой за 2DROTS.

Это далеко не все трансферы зимы. Например, состав «Амкала» пополнил обладатель Кубка Азии U20 Шахриёр Жабборов. А ушёл из команды легендарный блогер и экс-капитан Андрей Сибскана. Lit Energy возглавил бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин. К «Тандему» присоединился экс-защитник «Балтики» Аслан Дудиев. ФК «10» переманил двух лидеров 2DROTS — Дениса Гудаева и Илью Скоропупова. Но, разумеется, эти переходы сложно сравнивать с Малуда, Тошичем или Промесом.

Лидер «Амкала» — в клубе РПЛ

Одна из самых громких историй межсезонья — приглашение лидера «Амкала» Василия Маврина на зимний сбор «Пари НН». Об этом перформансе нижегородцы объявили неожиданно. В клубе заявили, что рассчитывают на Маврина не в медийном, а именно в футбольном плане.

Василий Маврин с Виктором Гончаренко в «Пари НН» Фото: vk.com/fcparinn

Что из этого вышло? Василий провёл в «Пари НН» шесть дней. Он был рядом с основной командой, но преимущественно тренировался индивидуально и наматывал круги вокруг поля. В товарищеском матче с «Факелом» Маврин получил 15 минут игрового времени. Отметиться результативными действиями не успел.

История получилась интересной, но, разумеется, 35-летний хавбек из Медиалиги оказался не нужен клубу РПЛ на постоянной основе. В качестве утешительного бонуса главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высоко оценил лидера «Амкала».

Виктор Гончаренко главный тренер «Пари НН» «Мы изначально планировали провести с «Факелом» две игры, тогда бы Василий наверняка получил больше времени. Но из-за сложностей у обеих команд решили провести один матч в формате трёх таймов. Вопрос был в том, на какой позиции ему лучше сыграть. Он сказал, что чувствует себя хорошо на любой. По ходу игры Маврин с позиции нападающего стал страховать опорного полузащитника — для принятия такого решения должен быть футбольный интеллект. Всё остальное — движение, игра в одно касание, понимание, где заработать фол, — было при нём. Очень приятное впечатление произвёл за те минуты, которые получил».



Турнир в Казахстане

Ещё одним важным ивентом зимы стал новый розыгрыш Медиалиги в Казахстане. Этот турнир ежегодно проводится в январе. Его организует известный казахстанский экс-футболист Дидар Сыдыкбек, у которого есть свой медиаклуб SD Family.

В списке участников по классике были коллективы из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси, а также два медийных топ-клуба из России — «Амкал» и «Броуки». 2DROTS отказались от инвайта на турнир в этом году.

В 2025 году Медиалига в Казахстане не удивила чем-то принципиально новым. На первый план, как и в прошлый раз, вышли потасовки, скандалы и стычки. А уровень футбола местных медиакоманд вызывал скупую мужскую слезу. Поэтому пара финалистов не стала сенсацией — в матче за трофей встретились российские клубы «Амкал» и «БроукБойз».

Второе по значимости медиафутбольное дерби получилось жарким. На этот раз сильнее оказались «Броуки». Команда Райзена и Егорова уверенно переиграла «Амкал» — 2:0.

Суперкубок МФЛ в Абу-Даби

Этот турнир, в отличие от казахстанского, организован очень круто. Суперкубок МФЛ проходит с 31 января по 8 февраля в Абу-Даби. Изначальный список участников: 2DROTS, «Амкал», «БроукБойз», ФК «10», «Родина Медиа», Fight Nights и Lit Energy.

Три полуфиналиста были определены заранее — это главные гранды Медиалиги («Амкал», 2DROTS и «БроукБойз»). Остальные участники сыграли мини-турнир за оставшийся слот в 1/2 финала. В итоге последняя путёвка досталась команде Миши Литвина Lit Energy.

Миша Литвин в Lit Energy Фото: vk.com/media.league

В первом полуфинале встретились «Броуки» и «Амкал». Повторить казахстанский триумф в дерби клуб Егорова и Райзена не сумел. Основное время завершилось со счётом 0:0, а в серии буллитальти сильнее и удачливее оказался «Амкал».

Второй полуфинал — 2DROTS против Lit Energy — получился более результативным и драматичным. По ходу встречи клуб Литвина вёл со счётом 2:0. Во втором тайме «дроты» отыгрались, забив красным мячом — гол считается за два. Через пару минут Lit Energy опять вышел вперёд (3:2). Но и это не стало проблемой для «самураев» — они заработали пенальти и реализовали его (3:3). В итоге игра перешла в серию буллитальти, которую выиграли 2DROTS.

Таким образом, в матче за Суперкубок МФЛ нас ждёт главное дерби медиафутбола: «Амкал» — 2DROTS. За бронзу сыграют «Броуки» и Lit Energy. Финал и матч за третье место состоятся 8 февраля. Призовой фонд турнира не разглашается. Зато известно, что лучший игрок Суперкубка получит внедорожник Hyundai Santa Fe. Президент МФЛ Николай Осипов оценил этот приз в 4 млн рублей. Кто станет обладателем трофея и нового автомобиля, узнаем в ближайшее время.