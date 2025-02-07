Мадридское дерби, «класико» в медиафутболе и ещё топ-10 матчей выходных

Нас ожидают ещё одни крутейшие футбольные выходные. В Англии сразятся в новом раунде Кубка, в Испании – битва двух лидеров Примеры, а в Абу-Даби разыграют Суперкубок Медиалиги! Предлагаем вам сформировать рейтинг интереса матчей. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Реал» Мадрид — «Атлетико»: суббота, 8 февраля, 23:00 мск
Интрига: важнейший матч в чемпионской гонке в Испании
Дерби между «Реалом» и «Атлетико» – тут разве нужно что-то дополнительно пояснять? От таких матчей почти всегда можно заряжать телефоны. Тем более сейчас: «Реал» — лидер Примеры, «Атлетико» отстаёт всего на одно очко. Так что предстоящая встреча серьёзно повлияет на гонку за золотом. «Атлетико» в этом году хорош в больших матчах победил «Барсу», «Байер», сыграл вничью с «Реалом». А вот «Реал» в топ-играх, наоборот, страдает. Даже дома. Но фаворита искать не будем – слишком равны сейчас соперники.
«Порту» — «Спортинг»: пятница, 7 февраля, 23:15 мск
Интрига: «Спортинг» отцепит «Порту» от чемпионской гонки?
В Португалии снова господствует «Спортинг». После 20 туров лиссабонцы занимают первое место, опережая «Бенфику» на шесть очков, «Порту» – на восемь. И именно с последними «Спортингу» рубиться в следующем туре. Важнейшая игра для обеих команд. У «Порту» есть шанс приблизиться к лидеру и обострить гонку за титул. А вот победа «Спортинга» де-факто отцепит клуб из Порту от борьбы за золото.
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур»: воскресенье, 9 февраля, 20:35 мск
Интрига: какая из команд продолжит борьбу за Кубок Англии?
«Астон Вилла» не выигрывала Кубок Англии с 1957 года, «Тоттенхэм» — с 1991-го. Болельщики заждались трофея. И вряд ли кто-то скажет, что команды не способны на победу в турнире. Но продолжит борьбу за Кубок-2024/2025 только одна из них. «Астон Вилла» — фаворит матча: играют дома, меньше травм, да и команда Унаи Эмери показывает более убедительный футбол. «Тоттенхэм» — «раненый зверь» в нынешнем сезоне. Да, большая группа игроков с травмами, да, есть игровые проблемы. Однако на один матч лондонцы вполне способны собраться. Пять игр до кубка — самый лёгкий путь «Тоттенхэму» избавиться от насмешек про «бестрофейника». И едва ли не единственный, ведь из Кубка лиги команда уже вылетела, «сгорев» «Ливерпулю» в ответном полуфинале.
«Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт»: суббота, 8 февраля, 17:30 мск
Интрига: «Боруссия» начнёт подъём по таблице?
Дортмундская «Боруссия» проваливает нынешний сезон Бундеслиги. 11-е место после 20 туров — очень слабо для одного из лучших клубов Германии. Но до четвёртого места «Боруссии» – всего четыре очка. Выбраться в зону Лиги чемпионов ещё можно. «Штутгарт» тоже собирается снова сыграть в ЛЧ. «Швабы» идут на пятом месте и отстают от идущего четвёртым «РБ Лейпциг» на одно очко. Важная игра для турнирных амбиций.
«ПСЖ» — «Монако»: пятница, 7 февраля, 23:05 мск
Интрига: «Монако» с Головиным в третий раз за сезон уступит «ПСЖ»?
«ПСЖ» и «Монако» сыграют в третий раз за два месяца. В конце декабря парижане оказались сильнее в Лиге 1 (4:2). А в начале января разобрались с монегасками в Суперкубке (1:0). Уступит ли «Монако» снова? На этот раз команды сразятся на «Парк де Пренс». Конечно, дома у «ПСЖ» шансов на победу больше. Но «Монако» всего на три очка опережает «Ниццу», которая идёт пятой. А пятое место уже не даёт право на участие в Лиге чемпионов. Поэтому просто необходимо цепляться за любые шансы.
«Севилья» — «Барселона»: воскресенье, 9 февраля, 23:00 мск
Интрига: «Барса» подберётся к лидерам Примеры?
«Барселона» из-за ужасной формы в ноябре-январе (три победы в 10 турах) потеряла первое место в Примере. Теперь отставание от «Реала» – четыре очка, от «Атлетико» – три. Очень вовремя мадридцы сыграют между собой, поэтому у каталонцев есть возможность приблизиться к топ-2. Но нужно ещё выиграть свой матч. А «Барса» едет в гости к проблемной «Севилье». Да, андалусийцы проводят очередной слабый сезон (12-е место после 22 туров). Однако «Севилья» обладает качественным составом, поэтому удивить каталонцев дома она способна. Да и «Барсе» не привыкать делать болельщикам неприятные сюрпризы. Правда, пока настроение у них хорошее — на днях вынесли «Валенсию» в Кубке Испании со счётом 5:0.
«Плимут Аргайл» — «Ливерпуль»: воскресенье, 9 февраля, 18:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» не испытает проблем с аутсайдером Чемпионшипа?
«Плимут» занимает последнее, 24-е место в Чемпионшипе. А «Ливерпуль» — лидер АПЛ. Кажется, что исход матча 1/16 финала Кубка Англии очевиден. Только болельщики мерсисайдцев привыкли, что команда входит в решающую фазу сезона претендентом на все трофеи. А к маю остаётся ни с чем. Сейчас «Ливерпуль» снова сражается сразу за несколько титулов. В Кубке лиги как раз удалось выйти в финал, выбив «Тоттенхэм». А теперь есть шанс посмотреть на ближайший резерв команды Слота и увидеть много голов в Кубке Англии.
«Интер» — «Фиорентина»: понедельник, 10 февраля, 22:45 мск
Интрига: «Интер» отомстит «Фиорентине» спустя несколько дней?
«Интер» — один из претендентов на золото Серии А. Миланцы на три очка отстают от «Наполи», хотя могли сравняться по этому показателю. 6 февраля «Интер» доиграл отложенный матч с «Фиорентиной» — и внезапно влетел 0:3! Шанс отомстить, а заодно подправить положение в таблице есть уже спустя четыре дня. Правда, и «фиалкам» есть что терять: после удачного старта и последовавшей затем просадки им только-только удалось вернуться в топ-4. Теперь надо цепляться за все очки, чтобы доползти до Лиги чемпионов, где «Фиорентины» не было с 2010-го.
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити»: пятница, 7 февраля, 23:00 мск
Интрига: «МЮ» пройдёт в следующий раунд?
«Манчестер Юнайтед» тонет в АПЛ (13-е место), но остаётся в борьбе за два трофея. Манкунианцы ещё могут взять Кубок Англии и Лигу Европы. Впереди – как раз кубковая игра с «Лестером». В нынешнем сезоне «МЮ» успешен во встречах с соперником: разгромили в Кубке лиги (5:2) и АПЛ (3:0). Теперь — битва в Кубке Англии. Интересно, что жеребьёвка позволила команде Аморима снова сыграть дома. Удобный соперник, своё поле, но «Лестер» возглавляет Руд ван Нистелрой. А мы уже привыкли, что «бывшие» в футболе часто преподносят сюрпризы.
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси»: суббота, 8 февраля, 23:00 мск
Интрига: «Челси» продолжит борьбу за трофей?
«Челси» не завоёвывал Кубок Англии с 2018 года. Конечно, в клубе мечтают о новом трофее. Но для этого необходимо преодолеть ещё пять стадий. И уже в 1/16 финала лондонцев ждёт серьёзное испытание. «Челси» едет в гости к «Брайтону». Хорошая новость для команды Энцо Марески: она обыгрывала «чаек» в последних четырёх встречах. Плохая новость: «Брайтон» в последнем туре АПЛ «сгорел» «Ноттингему» (0:7) и планирует извиниться перед болельщиками. Победа над «Челси» станет лучшим лекарством для фанатов.
«Амкал» — 2DROTS: суббота, 8 февраля, 20:00 мск
Интрига: кто возьмёт Суперкубок Медиалиги?
«Класико» в финале Суперкубка. Что может быть лучше для поклонников медиафутбола? «Амкал» в полуфинале турнира одолел «БроукБойз» (0:0, 4:2 бул.), а 2DROTS в эпичной встрече разобрались с Lit Energy (3:3, 5:4 бул.). Теперь команды разыграют между собой второй трофей за менее чем три месяца. В ноябре 2024-го «Амкал» и 2DROTS встретились в финале Кубка лиги: тогда первые одержали победу в серии буллитальти. «Дроты», которые в 2024-м не взяли ни одного трофея, мечтают о реванше. Но получится ли? «Амкал» не настроен отдавать титул главному сопернику.
«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити»: суббота, 8 февраля, 15:15 мск
Интрига: «Сити» не оступится в Кубке?
«Манчестер Сити» уже вряд ли рассчитывает на борьбу за золото АПЛ. Из Кубка лиги клуб также вылетел. Две надежды на трофей — Лига чемпионов и Кубок Англии. Поэтому на встречу с «Лейтон Ориент» Пеп Гвардиола выпустит близкий к основному состав. Плохие новости для соперника. Хотя нынешний сезон показывает, что «Сити» способен на провал в любой момент. Если «Лейтон» выдаст классный матч, то не исключена ещё одна для команды Гвардиолы сенсация.