Мадридское дерби, «класико» в медиафутболе и ещё топ-10 матчей выходных

А во Франции зарубятся Хвича и Головин! Рейтинг интереса создаём вместе с вами.

Нас ожидают ещё одни крутейшие футбольные выходные. В Англии сразятся в новом раунде Кубка, в Испании – битва двух лидеров Примеры, а в Абу-Даби разыграют Суперкубок Медиалиги! Предлагаем вам сформировать рейтинг интереса матчей. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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