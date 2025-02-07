Теперь «Зенит» пошёл за футболистом сборной Бразилии. И готовит за трансфер огромную сумму

Потенциальные трансферы «Зенита» совсем нас запутали. Кто будет новым правым защитником в команде Сергея Семака? Кого чемпион России подпишет в центр поля? Казалось, петербургский клуб уже решил вопрос с покупкой новичка на замену проданному в «Аль-Садд» Клаудиньо, но переход Родриго Саласара как минимум на паузе. По нашей информации, «Брага» отказывается от практически закрытой сделки. Португальцам не нравятся предложенные им гарантии оплаты. А ведь уругвайский полузащитник уже прилетел на сборы сине-бело-голубых в ОАЭ и прошёл медобследование!

«Всем известно о существующих трудностях при транзакциях из России в Европу. В «Браге» боятся потерять одновременно и футболиста, и деньги. Никто не может гарантировать, что средства дойдут по назначению, а не зависнут где-то», – сообщил наш источник.

Однако генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не спешит подтверждать потерю Саласара. И подтвердил, что игрок прилетел на сборы команды. Возможно, «Брага» специально устроила это представление, чтобы получить от петербургского клуба все € 15 млн сразу одним траншем. Так что продолжаем ждать новостей на эту тему.

Тем временем в Бразилии написали о другом предложении «Зенита» по игроку того же амплуа, что и у Саласара. Как сообщил журналист Жулио Мигель Нето, петербургский клуб предложил то ли € 28 млн, то ли все € 35 млн за центрхава «Фламенго» Жерсона. Согласно источнику, чемпион России готов увеличить зарплату 27-летнего бразильца в три раза и сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Как понимать интерес «Зенита» к Жерсону – это альтернатива Саласару или отдельный трансфер? Будущим летом из петербургского клуба уедет в «Ботафого» Вендел, поэтому нельзя исключать, что Жерсона хотят взять на его позицию. Так-то звучит логично. Саласар – замена Клаудиньо, Луис Энрике – Артуру, а Жерсон – Венделу. Правда, «Фламенго» выжимает все соки на переговорах, и «Зенит» до сих пор не смог убедить клуб из Рио-де-Жанейро продать правого защитника Уэсли, но представители Жерсона (если верить бразильскому инсайду) переход не исключают.

Жерсон – игрок достаточно известный, причём и за пределами Бразилии тоже. Это капитан «Фламенго», которого Transfermarkt оценивает в € 20 млн. Достаточно сказать, что полузащитник уже более трёх лет вызывается в первую сборную страны и был кандидатом на поездку на чемпионат мира – 2022. А в отборочном цикле ЧМ-2026 Жерсон поучаствовал в семи матчах, в том числе трижды вышел в основе «селесао». В ноябре забил Уругваю гол, который спас бразильцев от домашнего поражения.

Жерсон в сборной Бразилии после гола Уругваю Фото: Pedro Vilela/Getty Images

В сезоне-2024 этот универсальный хавбек, действующий как в центре поля, так и на флангах, сыграл 32 матча в чемпионате Бразилии, забил три гола и сделал шесть голевых передач. Кроме того, Жерсон набрал 1+1 в восьми матчах Кубка Либертадорес. В бразильской Серии А он стал лучшим в составе «Фламенго» по точным передачам на половине поля соперника (825) и на чужой трети (448), а также по пасам под удар (42), созданным голевым моментам (10) и заработанным фолам (64), а также вторым по обводкам (36), отборам мяча (56) и единоборствам (186).

В прошлом сезоне Жерсон выиграл с «Фламенго» Кубок Бразилии, а всего завоевал в составе клуба из Рио-де-Жанейро 11 трофеев. В том числе чемпионские титулы в 2019 и 2020 годах. В тех «золотых» для команды чемпионатах, а также в сезоне-2024 полузащитник включался в символическую сборную Серии А и по некоторым версиям признавался лучшим футболистом.

В Южной Америке Жерсон – звезда, а вот карьера в Европе у бразильца не сложилась. Первую попытку заиграть в топ-лиге полузащитник сделал в 19 лет, когда в июле 2016-го «Рома» выкупила его у «Флуминенсе» за € 18,5 млн. Причём клуб из Рио-де-Жанейро уже предварительно договорился о трансфере с «Барселоной», но римляне перебили предложение, и Жерсон отправился в Италию.

Жерсон в «Роме» Фото: Getty Images

В своём первом сезоне в «Роме» молодой бразилец адаптировался к Серии А и провёл всего четыре матча. А в следующем поучаствовал уже в 24 играх и забил дважды. После этого римляне решили отдать Жерсона в аренду «Фиорентине». В сезоне-2018/2019 полузащитник сыграл за «фиалок» 36 матчей, в которых набрал 3+3. Летом 2019-го «Фламенго» выкупил Жерсона за € 13 млн – на тот момент это была самое дорогое приобретение для бразильских клубов.

Интересно, что Жерсон мог оказаться не в Рио, а в Москве. «Динамо» вело переговоры с «Ромой» о трансфере полузащитника, однако сделка сорвалась. Вот что рассказывал тогдашний спортивный директор бело-голубых:

Роман Орещук экс спортивный директор «Динамо» «Мы сами нашли Жерсона, вышли на клуб. Договорились. «Рома» сказала договариваться с футболистом. Позвонили – Жерсон сказал, что он без агента, делами занимается его отец. Всё уладили, ударили по рукам. Прилетели в Москву. Футболист уже отправился за вещами, а через два дня – звонок от агентов: «Мы агенты Жерсона. Какое вы имели право говорить с футболистом без нас?» Жерсон перестал отвечать на звонки и просто прислал СМС, что папа больше ничего не решает. Ну ладно, нам какая разница. А агенты запросили условия в два раза больше. Тема закрыта. Через неделю перезванивает Жерсон – говорит, что уволил агентов и хочет обратно в «Динамо». Ответил: «Извини, но два раза в одну реку не войти». А главное — в каком шоке была «Рома».



В общем, от этой истории больше, наверное, потеряло «Динамо», чем Жерсон. Бразилец стал звездой «Фламенго», и летом 2021-го за ним прилетели из Марселя. Во Францию, в отличие от Италии, он отправлялся уже зрелым футболистом – стоимость трансфера составила € 20,5 млн.

В тот год Жерсон должен был ехать на Олимпиаду и выигрывать золото вместе с Малкомом, Клаудиньо и Нино, вот только «Марсель» не отпустил включённого в состав сборной Бразилии полузащитника. Первый сезон в чемпионате Франции получился у Жерсона очень приличным – он набрал 9+7 в 35 матчах Лиги 1. А во втором у хавбека возникли проблемы с новым хорватским тренером Игором Тудором. До января 2023-го бразилец поучаствовал лишь в 10 играх и забил два гола. В зимнее окно его продали обратно во «Фламенго» за € 15 млн.

Жерсон – это настоящий бразилец с точки зрения того, какими мы представляем футболистов из этой страны. Творец! Он выделяется блестящей техникой и видением поля, может отдавать классные передачи и обострять проходами, умно двигается и заполняет свободные зоны. Однако универсализм не всегда шёл ему на пользу. В сборной Бразилии Тите, кажется, не совсем понимал, как использовать Жерсона, но, когда они стали работать вместе во «Фламенго», тренер говорил следующее:

«Жерсона называют джокером, потому что он универсален и может играть на разных позициях. Всё в его руках. У него есть координация движений, чтобы быть «плавающим» игроком или игроком с более широким диапазоном. Роль вингера? Когда вы говорили о вингере, который обладает креативностью, способностью приводить мяч в центр, то Жерсон как раз такой».

Впрочем, в возможный переход Жерсона в «Зенит» верится скорее летом, когда и уедет Вендел. По информации Globo, «Фламенго» не хочет продавать своих звёзд до клубного чемпионата мира. Турнир пройдёт в июне-июле в США.