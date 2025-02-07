Форвард «Барсы» уничтожил родной клуб хет-триком за полчаса! Всего «Валенсия» пропустила 5

«Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании вслед за «Реалом», «Атлетико» и «Реалом Сосьедад». Каталонцы разгромили «Валенсию» во второй раз за две недели. Уложили соперника фактически одним приёмом.

Ханс-Дитер Флик дал отдохнуть в кубковом турнире только трём футболистам – Левандовскому, Касадо и Араухо. Кроме того, Гави не попал в заявку «Барселоны» после травмы головы. Его берегут. У «Валенсии» ротация была помощнее, что превращало сине-гранатовых в ещё более очевидного фаворита. Но даже при таких раскладах игра получилась слишком лёгкой для каталонцев.

Уже на третьей минуте воспитанник «Валенсии» Торрес забил первый гол в родных краях. Бальде из левого полуфланга забросил мяч за спины, а хозяев не спасли от пропущенного мяча даже три центральных защитника в схеме 5-4-1. Дьякаби с Гонсёровски, похоже, засмотрелись на болельщиц в первом ряду – не помешали Торресу выйти на ударную позицию и пробить в касание. Поразив ворота своей бывшей, Ферран извинился перед валенсийской командой и её поклонниками.

«Валенсия» при 25% владения пыталась эпизодами прессинговать и контратаковать, но у хозяев ничего не получалось. Вскоре «Барселона» забила похожий по своей сути гол. Опять мяч доставили из левого полуфланга к штрафной, где Гонсёровски вежливо сопровождал Рафинью. Затем Ямаль нанёс удар в штангу, а Торрес преуспел на добивании и не праздновал. Сперва взятие ворот отменили из-за офсайда, тем не менее специальная техника показала, что положения «вне игры» не было.

«Барселона» продолжала развлекаться работая и в середине первого тайма сделала счёт крупным. «Валенсия» совсем не училась на собственных ошибках. Теперь из левого полуфланга мяч за спины защитникам забросил Педри, Дьякаби с Гонсёровски снова по какой-то причине зависли, а забил нырнувший в свободную зону Фермин. Три момента с ударами – три гола. Вот это реализация у каталонцев!

Неудивительно, что по такой игре Торрес оформил хет-трик всего за полчаса. «Барселона» создавала голы как по шаблону, разве что в эпизоде с четвёртым мячом заброс к штрафной пошёл из правого полуфланга. Ох уж этот центр обороны «Валенсии»! Ферран реализовал скидку Рафиньи и побежал обниматься с запасным Ольмо. Это было самое бурное проявление его радости. А «Валенсия» за 45 минут выдавила из себя всего пару ударов и уходила на перерыв под оглушительный свист зрителей.

Ферран Торрес празднует гол Фото: David Ramos/Getty Images

После перерыва у «Барселоны» не вышли Кубарси и Бальде – Флик решил, что в ситуации, когда игра фактически сделана, стоит дать отдых и паре защитников. Немецкий тренер мог бы убрать с поля и Педри. Складывалось впечатление, что игроки «Валенсии» испытывали к нему личную неприязнь. Гильямон с Садиком совершили на хавбеке «грязные» фолы. При этом первый не получил даже жёлтой карточки, хотя эпизод тянул на «розовую», как недавний фол Ромеро из «Эспаньола» на Винисиусе Жуниоре.

«Валенсия» во втором тайме попыталась сделать всё возможное, чтобы трибуны «Местальи» сменили гнев на милость. Особенно старался рассерженный Садик. Но нескладному двухметровому центрфорварду жутко не везло, что случалось с ним и в «Реале Сосьедад». Нигериец забил гол – судьи разглядели офсайд (действительно был). Потом заработал пенальти – и снова после «вне игры». Решение главного арбитра отменил ассистент, который тут же поднял флажок.

Умар Садик в атаке Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Однако вечер несуразных ошибок продолжил голкипер «Валенсии» Димитриевски. На исходе часа встречи македонец пропустил под рукой катившийся по земле мяч после удара Ямаля, и счёт стал 0:5. «Барселона» приближалась к повторению недавней победы над валенсийцами в чемпионате Испании с разницей в шесть голов (7:1). Чуть ранее Ямаль пробил в штангу после красивого финта – во второй раз в матче. Оказывается, надо было целиться во вратаря.

«Валенсия» в итоге собрала больше попаданий в офсайды (9), чем ударов по воротам (четыре, в створ – один) против 17 у каталонцев (в створ – девять). Хозяева ещё раз забили из положения «вне игры», а судья даже не стал добавлять потраченные на замены минуты. «Барселона», в отличие от «Реала», обошлась в четвертьфинале Кубка Испании без нервов.