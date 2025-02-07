«Ливерпуль» переехал «Тоттенхэм» в полуфинале! А ван Дейк удивил подлым поступком

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в ответном полуфинале решали вопрос со вторым финалистом Кубка лиги. Ранее в решающий матч вышел «Ньюкасл», технично выбивший «Арсенал». А во второй паре всё сводилось к одному вопросу: выстоит команда Ангелоса Постекоглу на «Энфилде» после минимальной победы дома?

Главная проблема «Тоттенхэма» — травмы, травмы и ещё раз травмы. На ответную встречу с «Ливерпулем» Постекоглу снова буквально наскребал состав. Например, в центре защиты сразу же вышел новичок – Кевин Дансо. Арне Слот же выпустил основу, не хватало только Трента (у него небольшое повреждение), плюс вместо Мак Аллистера сыграл Джонс. В планы «Ливерпуля» входит борьба за все трофеи, никакого отдыха для остальных лидеров не предвиделось. Что это означало? Верно – доминацию мерсисайдцев на поле. С первых минут «Ливерпуль» завладел инициативой. Настрой хозяев показал капитан Вирджил ван Дейк, уже на третьей минуте заехавший в челюсть Ришарлисону. Грязновато, но судья Крэйг Поусон оставил эпизод без внимания. Интересно, что «батл» между футболистами продолжился и дальше. Чуть позже Ришарлисон оказался на газоне и протянул руку ван Дейку, чтобы подняться. Нидерландец же не угомонился. Сначала он сделал ответный жест, а затем резко убрал руку. Со стороны выглядело подло, но сторонние болельщики вряд ли осудят ван Дейка – Ришарлисона не любят больше.

Если в начале защита «Тоттенхэма» ещё относительно отдыхала, то с середины тайма начался хардкор. Главный герой 45 минут у лондонцев – голкипер Антонин Кински-младший. Он несколько раз выручил «Тоттенхэм». Хотя в одном из эпизодов Постекоглу чуть не потерял вратаря: чех столкнулся с собственным защитником Беном Дэвисом. Кински в итоге отделался легко, а вот валлиец разбил голову. Неужели опять травма у «Тоттенхэма»? Обошлось (спойлер: нет, не обошлось).

На 30-й минуте Доминик Собослаи классно открылся в штрафной гостей под передачу Мохамеда Салаха. Венгр в касание переправил мяч в ворота Кински, но сделал это из очевиднейшего офсайда. «Энфилд» сначала громко завопил, а уже через пару секунд вздохнул с досадой.

Но уже на 34-й минуте «Ливерпуль» всё же забил «чистый» мяч. Биссума, видимо, не оправился от падения минутами ранее – и обрезался в центре поля. Мяч дошёл до Салаха, и Мохамед шведой выкрутил эстетически красивую передачу с правого фланга в штрафную. Нуньес по мячу не попал, а вот оказавшийся в одиночестве Коди Гакпо в касание поразил ворота Кински. Общий счёт в серии сравнялся – 1:1.

Коди Гакпо Фото: Carl Recine/Getty Images

До конца тайма «Ливерпуль» мог забить ещё. Однако Кински спас лондонцев после удара Салаха с полулёта. Если бы не обрез Биссума – план гостей (отбиться) в первом тайме сработал бы. Но параллельно развивался ещё один тревожный для Постекоглу сюжет с Ришарлисоном. Бразилец сел на газон и заколотил по нему руками. Из-за чего? Упустил момент? Нет, опять травма… И на 45+1-й минуте у гостей экстренно дебютировал Матис Тель, перебравшийся в трансферный дедлайн из «Баварии».

Второй тайм начался так, будто «Ливерпуль» вернулся в 2019 год и играет ответный полуфинал ЛЧ с «Барселоной». Очень дерзко рванули хозяева в атаку: сначала Собослаи опасно пробил после розыгрыша углового – спас Кински. А через минуту молодой голкипер снёс Дарвина Нуньеса, который ворвался в штрафную «Тоттенхэма». Сколько Антонин тащил команду, а в итоге «привёз» 11-метровый. К мячу подошёл Мохамед Салах и пробил прямо в девятку. Такие пенальти не берутся. А «Ливерпуль» добыл нужный результат.

«Тоттенхэм» даже после второго мяча действовал робко. Конечно, не хватает сейчас лондонцам класса состава, чтобы на равных бороться с лучшей командой в АПЛ. А вот «Ливерпуль» не останавливался ни на секунду и шёл за ещё одним голом. На 75-й минуте Собослаи наконец-то забил свой мяч и сделал счёт разгромным. Вышедший со скамейки Алексис Мак Аллистер покатил на Конора Брэдли, тот в касание отдал на Доминика. Венгр оказался в одиночестве в коридоре перед воротами Кински, который создала защита «Тоттенхэма», сблизился с голкипером и точно пробил. 3:0 – вопрос о втором финалисте снят.

Доминик Собослаи Фото: Carl Recine/Getty Images

Окончательно «Тоттенхэм» добил капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Нидерландец забил свой классический мяч головой после подачи с углового. Хотя лондонцы и до этого выглядели потухшими и деморализованными. Можно разве что вспомнить удар Сона в перекладину при счёте 3:0. После матча он не сдержал слёз.

«Ливерпуль» же на классе вышел в финал Кубка лиги, в котором 16 марта сыграет с «Ньюкаслом» на «Уэмбли». Арне Слот идёт за первым трофеем в Англии.