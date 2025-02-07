Новая реформа лишит Лигу чемпионов магии. УЕФА прикрывается заботой, но это лицемерие

Не утихают споры о новом формате Лиги чемпионов, а УЕФА тем временем задумал ещё одну реформу. По данным The Guardian, в матчах плей-офф ЛЧ могут упразднить дополнительное время. Если не удалось определить победителя в основное — сразу серия пенальти.

Целей, если верить изданию, у этой реформы две. Во-первых, без допвремени проще прогнозировать сетку телевещания. А во-вторых, календарь становится всё более и более напряжённым, и пришло время поберечь футболистов. Якобы без допвремени жить им станет проще и сил у них резко прибавится.

По первому пункту вопросов нет. А вот второй забавляет. УЕФА сначала удлинил ЛЧ, добавил два дополнительных матча в основной турнир, а также ещё одну стадию плей-офф. А затем, чтобы футболистам было полегче, решил премировать их отказом от дополнительного времени. С одной стороны, плюс два матча по 90 минут в основном турнире и, возможно, ещё два по 90 в первом раунде плей-офф. С другой — минус два тайма по 15 минут, которых может и не быть.

Чтобы сыграть в экстра-тайме, надо как минимум выйти в плей-офф. А даже если ты вышел, это совершенно не означает, что тебе придётся играть дополнительное время. Овертаймов в ЛЧ после отмены правила выездного гола стало больше, но не радикально. С сезона-2021/2022, когда выездной гол перестал быть таким ценным, дополнительное время играли пять раз. Пять из возможных 45. Нельзя сказать, что овертаймы случались часто. Так что аргумент в виде заботы о футболистах выглядит абсолютным популизмом.

С другой стороны, укорачивание футбола вполне соответствует запросу молодой аудитории. Уже давно говорят, что представителям поколения соцсетей с короткими видео сложно подолгу на чём-то концентрироваться. А тут — 90 или даже 120 минут в одной локации и примерно с одним и тем же содержанием. Во-первых, долго, во-вторых, нет смены картинки. Большие боссы (к примеру, Флорентино Перес) давно говорят, что футбол теряет популярность и нужно что-то менять. Сокращение длительности матчей — одна из идей.

Флорентино Перес с Александером Чеферином Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ускоренный переход к серии пенальти, который наступит в случае отмены дополнительного времени, — в ту же копилку. Так будет быстрее меняться картинка. А вместе с ней — и суть происходящего. Сейчас, чтобы наступила серия пенальти, надо прождать 120 минут. А если отменят экстра-таймы, ждать надо будет 90. Ненамного, но всё же меньше. Возможно, это вообще будет первый шаг к тому, чтобы сократить длительность таймов и в основное время.

Заботу о футболистах можно обсуждать сколько угодно, но на деле фокус, как и всегда в случае с УЕФА, на деньгах. Они сделали больше матчей, чтобы больше зарабатывать на телеправах. А теперь могут отменить дополнительное время, чтобы: а) проще было формировать телесетку (это, очевидно, повысит коммерческую привлекательность футбола для ТВ); б) попробовать угодить молодой аудитории, сделать футбол интересным для неё — и впоследствии на этом заработать.

Желание зарабатывать больше — абсолютно нормальное. Просто не хотелось бы, чтобы это сказалось на качестве Лиги чемпионов. А ещё совершенно необязательно прикрывать свои коммерческие интересы заботой о чьём-то там здоровье. Кажется, это не лучший пиар.

Часть аудитории наверняка найдёт плюсы в возможной отмене дополнительного времени. Взять, к примеру, Кубок Америки: там экстра-таймы играют только в финале. В четвертьфинале и полуфинале, если в основное время ничья, сразу серия пенальти. И конкретно на Копе это выглядит неплохо.

Но представить ЛЧ без дополнительного времени сложно. Если бы его не было, сколько крутых сюжетов мы бы не увидели! Мы бы не увидели, как Петр Чех тащит пенальти от «баварца» Арьена Роббена в финале в Мюнхене. Мы бы не плакали вместе с «Атлетико» в 2014-м, когда они развалились в овертайме, упустив победу в основное время из-за Серхио Рамоса. Мы бы не увидели великое спасение Ежи Дудека после двух ударов Андрея Шевченко в невероятном стамбульском финале. Там и основное время получилось сумасшедшим, но два тайма по 15 добавили ещё больше огня.

Петр Чех отбивает пенальти Арьена Роббена в финале ЛЧ-2011/2012 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Дополнительное время — это игра в игре. Это абсолютно новая жизнь, новый сюжет в матче. Помните, что устроил «Атлетико» на «Энфилде» в 2020-м? Мадридцы проиграли в основное время 0:1. Начинается овертайм, и «Атлетико» пропускает второй. А затем забивает три подряд за 15 минут и выбивает «Ливерпуль»! Диего Симеоне и его команда бросили вызов великому «Энфилду» и подарили Лиге чемпионов ещё одно удивительное воспоминание. Его бы не случилось, если бы после 90 минут команды сразу пошли бить пенальти.

А ещё была рука Луиса Суареса в матче Уругвай — Гана. А ещё — обмен голами на предпоследней и последней минутах матча Хорватия — Турция на Евро-2008. А ещё — матч Россия — Нидерланды на том же Евро, когда закончилось вообще всё. А позднее, в 2018-м — рубка с хорватами на ЧМ и радостное сумасшествие после гола Марио Фернандеса. Где бы мы это взяли, если бы не было дополнительного времени?

Может быть, для привлечения молодой аудитории и будет лучше сделать футбол короче и для начала упразднить два дополнительных тайма по 15. Но кажется, что с отменой дополнительного времени мы можем потерять кое-что важное. Мы можем потерять волшебный отрезок игры, когда возможны чудеса. Когда команды показывают невероятную высоту духа, когда игра крутится в разные стороны, как флюгер на сильном ветру.

Возможно, с коммерческой точки зрения убрать дополнительное время будет разумно. Но в таком случае какой-то части крутых футбольных сюжетов и переворотов мы, увы, лишимся.