Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Реал Мадрид — Атлетико Мадрид: прямая онлайн-трансляция матча 23-го тура Ла Лиги, где смотреть, 8 февраля 2025

Ключевой матч сезона в Испании! «Реал» и «Атлетико» бьются за первое место. LIVE
Кирилл Закатченко
«Реал» и «Атлетико» бьются за первое место. LIVE
Комментарии
Судьба чемпионской гонки решается на наших глазах. Следим за мадридским дерби вместе!

Друзья, всем привет! В Испании в этом сезоне мощнейшая чемпионская гонка. Ещё недавно казалось, что «Барселона» заберёт трофей в любом случае, но затем отрыв испарился, а теперь в топе таблицы обитают мадридские команды. Сегодня они и выяснят, кто будет лидером к следующему туру.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» мог бы чувствовать себя перед дерби куда комфортнее, но неожиданно проиграл «Эспаньолу». «Атлетико» в последнее время тоже терял очки (поражение от «Леганеса», ничья с «Вильярреалом»), тем не менее отставание от соседей — всего одно очко. Если банда Симеоне победит, то заберёт первое место. «Реалу» же нужно закрепить лидерство и исправиться за прошлый тур. Ну а «Барселона» с интересом смотрит за всем этим и наверняка болеет за ничью.

«Чемпионат» предлагает следить за мадридским дерби вместе. Присоединяйтесь к нашему онлайну и ничего не пропустите!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android