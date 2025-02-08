Ключевой матч сезона в Испании! «Реал» и «Атлетико» бьются за первое место. LIVE

Друзья, всем привет! В Испании в этом сезоне мощнейшая чемпионская гонка. Ещё недавно казалось, что «Барселона» заберёт трофей в любом случае, но затем отрыв испарился, а теперь в топе таблицы обитают мадридские команды. Сегодня они и выяснят, кто будет лидером к следующему туру.

«Реал» мог бы чувствовать себя перед дерби куда комфортнее, но неожиданно проиграл «Эспаньолу». «Атлетико» в последнее время тоже терял очки (поражение от «Леганеса», ничья с «Вильярреалом»), тем не менее отставание от соседей — всего одно очко. Если банда Симеоне победит, то заберёт первое место. «Реалу» же нужно закрепить лидерство и исправиться за прошлый тур. Ну а «Барселона» с интересом смотрит за всем этим и наверняка болеет за ничью.

«Чемпионат» предлагает следить за мадридским дерби вместе. Присоединяйтесь к нашему онлайну и ничего не пропустите!

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