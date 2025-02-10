10 клубов РПЛ ещё не потратили ни рубля на трансферы. Что с ними не так?

Трансферное окно в России закроется 20 февраля. То есть у руководителей клубов осталось меньше двух недель, чтобы привезти каких-либо новичков либо за деньги, либо в аренду, либо в статусе свободных агентов. При этом в большинстве случаев мы наблюдаем пассивность. Нельзя сказать, что зимой в принципе существует традиция больших закупок, однако некоторым, кажется, они просто необходимы. Тем не менее — тишина даже на уровне слухов.

Впрочем, не так давно появилось универсальное объяснение за авторством Константина Тюкавина. У него спросили, почему, в отличие от конкурентов, «Динамо» никого не покупает. Ответ хорош: «Нам, видимо, не надо усиливаться. И так все сильные».

Мы выделили 10 клубов, которые зимой не потратили ни рубля на трансферы. Важно: в списке учитываются команды без прямых переходов за деньги. Подписание свободных агентов или аренды — не в счёт.

У четырёх топов ни одного подписания. И, похоже, они к этому не стремятся

Это самый удивительный момент зимы. Все видят, кого подписал и ещё планирует купить «Зенит». Доподлинно известно о грядущих сделках «Спартака». Но все остальные конкуренты почему-то держат паузу. И нет даже особых слухов. «Краснодар» пытался забрать кого-то в декабре и в начале января. С того момента — пауза. Да и новостей о потенциальных подписаниях всё меньше. Мурад Мусаев честно признаётся: игроков, которые были бы близки к переходу, просто нет. И пока не предвидится.

Мурад Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Динамо» – аналогичная ситуация. Но она более предсказуемая. Клуб в последние годы редко тратится зимой. Плюс ещё в декабре было понятно, что трансферы если и будут, то в качестве замены ушедшим игрокам основы. Пока таких нет, ведь даже в истории с продажей Бителло – пауза. Возможно, поэтому завис и переход Данила Глебова, на которого явно рассчитывает Личка. Впрочем, тренер заявил, что и помимо россиянина есть варианты. Иностранные источники писали, что клуб договорился о переходе защитника сборной Парагвая Хуана Касереса, но в последние дни информации об этой возможной сделке не было.

ЦСКА нацелен на двух бразильцев. Первый — Алеррандро из «Ред Булл Брагантино». Агент нападающего подтвердил, что футболист вскоре пройдёт медосмотр перед переходом. Второй — Лорран из «Фламенго». Ещё недавно казалось, что сделка близка, однако последняя информация – парень отказался ехать в Россию. Марко Николич вчера заявил, что трансферы ждёт, но попросил не верить в чудеса.

А вот другие слова Марко, если пропустили: Главный тренер ЦСКА Николич рассказал, на какую позицию ждёт усиление

«Локомотив» зимой — про отказы. По разным причинам. Не смогли подписать нападающего Стива Мунье из «Аугсбурга» из-за ограничений ФИФА по количеству международных аренд. А Мохамед Байо из «Лилля» сам отказался ехать в Россию. Из последних новостей — срыв аренды Сандро Куленовича из загребского «Динамо». Других кандидатов на подходе пока нет. Но клуб активно ищет форварда.

Середняки тоже не особо активны, а Слишковича бросят спасаться без усиления?

Ни одного трансфера пока у «Ростова». Судя по всему, клуб куда больше озабочен тем, чтобы удержать лидеров. И вернуть Саравию, который не очень-то и настроен продолжать карьеру в РПЛ. С первой задачей дончане уверенно справляются. Несмотря на запросы Москвы и Краснодара, Глебов и Осипенко всё ещё в команде. Возможно, в случае Глебова – ненадолго, но об уходе пока не объявляли. При этом Селихов в качестве свободного агента, похоже, оказался не нужен. Достаточно и своих вратарей.

Про «Рубин» почти нет и слухов. Ещё в декабре появлялась пара фамилий, однако даже в этих новостях звучали формулировки «интересен» или «могут пригласить». Никаких историй про скорое подписание нет и, похоже, не будет. Впрочем, вряд ли в Казани из-за этого сильно переживают. Команда — чуть ли не самый убедительный середняк. Им далеко до вылета и совсем не близко до медалей. И доиграть сезон они точно способны и в нынешнем составе.

К «Крыльям Советов» такая формулировка относится в меньшей степени. Всё же команда всего в двух очках от стыковых матчей. При этом самарцы уже потеряли Ороско и Мендеса. Так что усиление точно не помешает. Однако пока финансовые операции происходят только в формате раздачи долгов. И трансферы никто из новых боссов не обещает.

Игорь Осинькин Фото: pfcks.ru

У аутсайдеров всё тоже не очень. «Факел», вероятно, уже осуществил главный за пять лет трансфер, пригласив летом Дзиова за € 80 тыс. Поэтому на зиму мало что осталось. Хотя ушли Марков, Мастерной, Селе. Причём первый — даже за деньги (в «Урал» за € 350 тыс.). Клуб бесплатно взял Ковалёва (последний клуб «Торпедо» Жодино) и Габарёва («Тобол»)

У «Химок» сейчас другие проблемы: там под уголовным преследованием инвестор клуба. При этом на главной команде это, похоже, пока не сильно отражается. Да, расстались с несколькими игроками, но там и так был явный перебор в заявке. Так что это не выглядит чем-то критичным. Однако и рассчитывать на усиление в такой ситуации кажется наивным.

А вот почему никого не покупает «Оренбург» — загадка. Ведь руководство не снимало задачу сохранить место в элите. Но при этом из подписаний – только Алексей Татаев, которого забрали свободным агентом из «Алании». Зато есть две продажи: ушли Перес и Горбани. Вопрос лишь в том, будут ли полученные средства потрачены на усиление. Слухов про это совсем нет. Неужели смирились с вылетом и ждут лета, чтобы брать новичков под другие задачи?