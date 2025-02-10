Осуждать «Спартак» за траты — глупость. Они с «Зенитом» — пример для остальных

Здесь не будет моральных осуждений, которые вошли в моду. Вы же наверняка натыкаетесь в медиа на бывших футболистов, тренеров или нынешних блогеров, которые искрят недоумением: как же можно столько тратить в период изоляции?! Давайте развивать своих! В чьих-то глазах они правдорубы и герои без масок, которые призывают ко всеобщей справедливости. Или к социализму. Но это же абсурд, помноженный на человеческую глупость: нас убеждают максимально снизить международную активность, закопаться внутри себя и окончательно сделать лигу предметом для внутреннего пользования. Кому станет легче?

Выглядит как бестолковщина. Поэтому каждый раз, когда вижу новости о новом интересе условного «Зенита» к звезде чемпионата Бразилии или тем более Португалии, понимаю: это — кайф! Если платят большие деньги, то, вероятно, к нам приедет классный игрок с уже понятной репутацией. Значит, про это будут говорить не только в России и Бразилии, но и в Европе. Ведь зачастую таких игроков хотят видеть и там. Следовательно, про РПЛ хоть на несколько дней вспомнят в условной Испании, Италии или Англии. А руководители и федерации поймут: лига ещё барахтается, как бы тяжело ни было. В ней по-прежнему существует экономическая жизнь, и клубы готовы к тратам. Да, не на уровне топ-5, как было ещё 10 лет назад. Однако на уровне Нидерландов или Бельгии — вполне.

Этой зимой особое внимание к «Спартаку». По «Зениту»-то всё плюс-минус понятно: там более-менее рыночная экономическая реальность — клуб продаёт звёзд, покупает новых и очень старается не выбиваться из рамок нормальности. Может, поэтому они до сих пор не взяли Уэсли за космические деньги. Но в целом всё предсказуемо.

Однако ожидал ли кто, что главным конкурентом петербуржцев на рынке станет именно «Спартак»? Вряд ли. Да, все знают, что у «Лукойла» есть деньги, которые там готовы тратить на трансферы. Но вы же хорошо понимаете, как работают крупные корпорации. Требуется миллион согласований, чтобы провести хотя бы одну сделку. И потом ещё куча объяснений, почему именно её. А тут уже есть исторический (по сумме) для клуба трансфер, плюс готовится ещё один.

Деян Станкович с игроками «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А главное — игроки совсем не ноунеймы. Пабло Солари ещё недавно выигрывал трофеи с «Ривер Плейт» и бегал за все юношеские и молодёжные сборные Аргентины. Его точно хотели не только клубы РПЛ, однако сам он едет в «Спартак». Понятно, что не только ради футбола. Другие мотивационные рычаги тоже задействовали.

Ливай Гарсия из АЕКа — более спорная сделка. Хотя бы потому, что о нём в исконно футбольной Европе уже все забыли. Да, восемь лет назад он ещё бегал в Нидерландах, но потом — Израиль и Греция. И € 20 млн за него кажутся не совсем рыночной суммой. С другой стороны, надбавка за футболиста, который играет и забивает в еврокубках. Приходится мириться, если он действительно нужен тренеру. А если сразу начнёт закатывать мячи в РПЛ, то клуб точно никто не осудит.

Ливай Гарсия в АЕКе Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Или игрок «Торино» Иван Илич. Да, важно: не факт, что он ещё доедет: о проблемах говорили и Станкович, и президент «Торино». Однако если всё-таки да, давайте вспомним, что парня когда-то разглядел «Манчестер Сити». Потом – игра в Италии и конкретная репутация, может, не выдающегося, но качественного игрока. Мог ли он остаться в Серии А? Легко. Да, скорее всего, не в условном «Наполи», однако точно в клубах топ-5. А тут – всерьёз готов ехать в Россию.

«Зенит» и «Спартак» оставляют Россию при международных трансферных делах. И в европейском инфополе. При всём уважении к условному «Пари НН», вряд ли трансфер игроков из Колумбии или первой лиги Аргентины вызовет похожий резонанс. Вот к таким переходам могут быть вопросы, но к топам — минимум. Если у клубов есть возможность тратить деньги и делать наш футбол лучше, то нет ничего глупее, чем осуждать такие процессы.

Хорошо, если бы ещё подтянулись остальные. Ведь у «Краснодара» и «Динамо» точно достаточно ресурсов, чтобы не отставать.