«Зенит» с двумя составами влетел в финал! Забил тот, от кого не ждали

До рестарта РПЛ осталось три недели. А до финиша главного зимнего турнира Winline Зимнего Кубка РПЛ — всего четыре дня. В последней встрече группы B оставалась одна интрига: сможет ли «Зенит» опередить ЦСКА и сыграть в финале. Для этого петербуржцам была нужна победа над «Ростовом». Даже по пенальти. Дончане же в решающий матч уже не попадали ни при каких раскладах. Так что игра с действующим чемпионом превратилась в условную формальность, которая могла определить только их итоговое место — второе или третье.

Интересно, что обе команды перед очной встречей провели уже много матчей. Для «Ростова» это была пятая игра на сборах, правда, с точки зрения результата в последнее время так себе — поражения от ЦСКА и «Локомотива». А для «Зенита» это и вовсе шестая встреча. Такой вот интенсив.

Когда матч ещё не начался, многие обратили внимание на интересный момент: смену состава «Зенита» за полчаса до начала игры. То есть первоначально появилась одна заявка, а после её почти полностью поменяли. Остался только вратарь Латышонок. Позже Семак объяснил это техническими моментами — с их стороны протокол был подан единственный и правильный. В первом тайме у сине-бело-голубых появился условно второй состав: Дуглас, Нино, Барриос, Вендел, Глушенков и остальные остались в запасе. Зато шанс для Ахметова, Соболева, Горшкова проявить себя. Частично получилось. По «Ростову» – обратная картина: бо́льшая часть игроков в стартовом составе — футболисты основы. Так что противостояние наметилось интересное.

Лусиано Гонду Фото: fc-zenit.ru

Первый гол мог влететь уже на 13-й минуте, когда Ахметов забросил мяч в штрафную на врывающегося Горшкова, а тот попытался перекинуть мяч через Ятимова. Немного неудачно. Команды не стали усложнять ход игры и сильно присматриваться, поэтому моменты продолжили появляться. На 18-й минуте чуть ли не один на один выскакивал Роналдо, но вместо удара слишком долго думал, что делать с мячом. Чуть позже в его ситуации оказался Мохеби. Он тоже вылетел на Латышонка, однако не смог забить. Бо́льшую часть первого тайма казалось, что «Ростов» ближе к голу. Однако, как это часто бывает, счёт открыл соперник.

Алип бросил в прорыв Мостового, тот на паузе остановился и закинул мяч в штрафную. Соболев увёл оттуда защитника, оставив Ахметова почти без опеки. Ильзат обработал мяч, а потом добил его головой над вышедшим Ятимовым.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этого команды снова обменялись моментами, но без голов. А дальше – перерыв, и на второй тайм у Питера вышел совсем другой состав. Появились все те игроки, на которых весной Семак явно рассчитывает как на основных.

У «Ростова» же — всего пара изменений. Казалось, свежие зенитовцы просто перебе́гают соперника и закатят ещё несколько мячей. Но вместо этого мы наблюдали долгий контроль, который почти не приводил к опасным ситуациям. «Ростов» этому не противился. Словно смирился с поражением. На 85-й минуте Лусиано воспользовался забросом от Глушенкова и положил второй мяч.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Показалось, что это финал. Однако дончане напоследок решили удивить и бросились в атаку. Сначала классно бил Голенков, но спас Латышонок. Потом вратарь уже был бессилен: Лангович выполнил навес в штрафную, и мяч идеально лёг на ногу 17-летнему Максиму Радченко.

«Зенит» — в финале Зимнего Кубка. «Ростов» сыграет в матче за пятое место. Соперников они узнают уже вечером.