Слуцкий драматично вырвал второй трофей в Китае! Его команда дала камбэк после 90-й минуты

Леонид Слуцкий снова завоевал трофей в Китае. Год назад «Шанхай Шэньхуа» в первом же матче под руководством российского тренера стал победителем Суперкубка страны. А теперь команда повторила тот успех.

И тогда, и сейчас «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Шанхай Порт». Год назад игра получилась скромной в плане результативности — для победы хватило всего одного гола. На этот раз всё было иначе. «Шанхай Шэньхуа» завершил прошлый сезон на втором месте в чемпионате Китая. Команда Слуцкого отстала от победителя турнира всего лишь на одно очко. Более того, «Шанхай Шэньхуа» лидировал в чемпионате за два тура до финиша, но не обыграл «Шэньчжэнь Пэн Сити» (2:2), чем воспользовался преследователь. В заключительном туре оба клуба из Шанхая взяли по три очка, но чемпионом стала не команда Слуцкого.

И вот — новая встреча соперников. На этот раз — в Суперкубке Китая. Семь минут — столько времени продержалась команда Слуцкого. Габриэлзиньо вывел чемпиона вперёд. Больше голов в первой половине зрители не увидели. «Шанхай Шэньхуа» отыгрался только в середине второго тайма — отличился Ибраим Амаду. Но неугомонный Габриэлзиньо снова огорчил соперника — на этот раз на 80-й минуте.

Казалось, что «Шанхай Шэньхуа» начнёт новый сезон с поражения, но потом случилось это. Команда Слуцкого показала невероятный характер — отличилась дважды в добавленное время. 90+4-я минута — забивает Юй Ханьчао, 90+7-я минута — Андре Луис. Что это вообще было?! «Шанхай Шэньхуа» перевернул всё за три минуты и забрал трофей, который уже был почти в руках соперника.

Первый матч в новом чемпионате Китая команда Слуцкого проведёт 22 февраля. А перед этим дважды сыграет в азиатской Лиге чемпионов. Там, кстати, всё складывается не очень хорошо. «Шанхай Шэньхуа» занимает только девятое место в группе, а в плей-офф попадут восемь клубов из 12. Впереди — игра с японским клубом «Йокогама Ф. Маринос», который в прошлом сезоне дошёл до финала турнира. А потом «Шанхай Шэньхуа» сразится с «Виссел Кобе» — этот японский клуб сейчас входит в топ-3 группы. Похоже, Слуцкого ждёт очень серьёзное испытание.