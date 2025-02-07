Топ-матчи субботы: «Реал» — «Атлетико» в Примере, хоккей и баскетбол

Лучший спорт 8 февраля: финал Суперкубка Медиалиги, Кубок шести наций по регби, яркие матчи НХЛ, а также регулярка НБА! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вернутся ли «рейнджеры» в гонку за зону плей-офф?

«Нью-Йорк» после затяжного кризиса немного пришёл в себя. «Рейнджерс» подобрались к топ-8 на расстояние пяти очков. При этом у команды есть ещё матч в запасе! А вот «Питтсбург» отстал от зоны плей-офф уже на восемь очков. «Пингвинз» потеряли Евгения Малкина из-за травмы и уже почти лишились надежд на попадание в топ-8. Так что вполне возможно, что именно в этой встрече решится судьба путёвки в плей-офф.

🏉 17:15: Регби, Кубок шести наций, групповой этап, Италия — Уэльс, 2-й тур

Интрига: это единственная возможность валлийцев победить?

Подопечные Уоррена Гэтланда в первом раунде попали на Францию, воодушевлённую возвращением в состав Дюпона, и ожидаемо проиграли. Итальянцы, хоть и очень ярко провели прошлый год, но пока явно не готовы бороться с лидерами. Для нынешней сборной Уэльса в субботу будет хоть и призрачный, но шанс на победу.

🏉 19:45: Регби, Кубок шести наций, групповой этап, Англия — Франция, 2-й тур

Интрига: кто сильнее — два Смита или один Дюпон?

Классика мирового регби. Англичане дома принимают принципиальных соперников. Сборная Франции в первом раунде выглядела неплохо, но играла против явного аутсайдера. Родоначальники регби же готовы рисковать и экспериментируют с составом: Маркус Смит начнёт на позиции фулбека, а его однофамилец Фин Смит в свои 22 года с семью матчами за сборную сыграет в старте полузащитником веера.

⚽️ 20:00: «Амкал» — 2DROTS, Суперкубок Медиалиги, финал

Суперкубок Winline Медиалиги 2025 . Финал Суперкубок Winline Медиалиги 2025 . Финал 08 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК Амкал Не начался 2DROTS Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Кто выиграет Суперкубок МФЛ?

«Класико» в финале Суперкубка — что может быть лучше в медиафутболе? В ноябре 2024-го «Амкал» и 2DROTS рубились за Кубок лиги на «Газпром-Арене». Тогда первые одержали победу в серии буллиталити. Теперь клубы снова разыграют трофей. Конечно, 2DROTS мечтают о реванше. А вот «Амкал» планирует стать гегемоном медиафутбола в 2025-м и забрать все титулы. Ох, нас ждёт «жаркий» матч в ОАЭ!

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🏒 21:00: «Каролина Харрикейнз» — «Юта», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Юта Солт-Лейк-Сити Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Выйдут ли «ураганы» на второе место на Востоке?

«Каролина» потерпела три поражения подряд и упала на четвёртое место в конференции. Теперь отставание «Харрикейнз» от лидирующего «Вашингтона» составляет аж 11 очков. Однако до «Флориды», расположившейся на второй строчке, не хватает всего одного очка. Так что шансы попасть в топ-2 очень хорошие. Однако «Юта» будет бороться до последнего. Клуб находится в гонке за попадание в плей-офф и отстаёт от топ-8 на шесть очков. Для «Юты» сейчас каждое очко на вес золота.

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🏒 21:00: «Детройт Ред Уингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Выпадет ли «Тампа» из зоны плей-офф?

«Лайтнинг» отчаянно борются за то, чтобы облегчить себе жизнь и попасть в плей-офф. «Молнии» расположились на шестой строчке на Востоке, однако отрыв от идущего девятым «Коламбуса» составляет всего два очка. Дела «Детройта», наоборот, идут в гору. «Красные крылья» одержали семь побед подряд и забрались на восьмое место в конференции! А до «Тампы» — всего одно очко. Так что этот матч точно станет огненным и явно усложнит жизнь одной из команд. А то и обеим!

⚽️ 23:00: «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Челси», Кубок Англии, 1/16 финала

Интрига: «Челси» продолжит борьбу за Кубок?

«Челси» не выигрывал Кубок Англии с 2018 года. Пора возвращать трофей в Лондон? По крайней мере, команда Энцо Марески может сделаь шаг к этому во встрече с «Брайтоном». Тяжёлый, неприятный соперник для «Челси». Но победа приблизит лондонцев к трофею на расстояние в четыре победы.

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид, Примера, 23-й тур

Интрига: Важнейший матч за золото в Испании.

«Реал» и «Атлетико» занимают два первых места в таблице Примеры. Команда Карло Анчелотти опережает соперника всего на одно очко. Так что предстоящее мадридское дерби носит судьбоносный характер. Победа «Реала» откинет «Атлетико» на четыре очка от первого места. А вот команда Диего Симеоне в случае успеха обгонит конкурента и станет лидером. Битвы «Реала» и «Атлетико» всегда яркие, а когда на кону титул, то напряжение удваивается.

🏀 23:00: «Даллас Маверикс» – «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «ракеты» выйдут из кризиса?

«Хьюстон Рокетс» до начала февраля не проигрывал больше двух матчей кряду, но сейчас с командой явно что-то не то случилось – она уступила в пяти встречах подряд. «Ракеты» с отставанием в одно очко оказались слабее «Мемфиса», выигрывали у «Бруклина», но за 10 секунд позволили сопернику реализовать две «трёшки» и в итоге проиграли. Подопечных Удоки будто подменили. На этот раз им предстоит сыграть с «Даллас Маверикс», который в последнем матче обыграл чемпионский «Бостон». Удастся ли «ракетам» проявить себя?