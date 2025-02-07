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Расписание спортивных матчей 8 февраля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи субботы: «Реал» — «Атлетико» в Примере, хоккей и баскетбол
Михаил Георгиев
Спортивные события 8 февраля
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 8 февраля: финал Суперкубка Медиалиги, Кубок шести наций по регби, яркие матчи НХЛ, а также регулярка НБА! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернутся ли «рейнджеры» в гонку за зону плей-офф?

«Нью-Йорк» после затяжного кризиса немного пришёл в себя. «Рейнджерс» подобрались к топ-8 на расстояние пяти очков. При этом у команды есть ещё матч в запасе! А вот «Питтсбург» отстал от зоны плей-офф уже на восемь очков. «Пингвинз» потеряли Евгения Малкина из-за травмы и уже почти лишились надежд на попадание в топ-8. Так что вполне возможно, что именно в этой встрече решится судьба путёвки в плей-офф.

О последних успехах команды Панарина и Шестёркина:
Суперзвено с Панариным тащит «Рейнджерс» в плей-офф! А Шестеркин спровоцировал Маршана
Видео
Суперзвено с Панариным тащит «Рейнджерс» в плей-офф! А Шестеркин спровоцировал Маршана

🏉 17:15: Регби, Кубок шести наций, групповой этап, Италия — Уэльс, 2-й тур

Регби. Кубок шести наций — 2025 . Групповой этап. 2-й тур
08 февраля 2025, суббота. 17:15 МСК
Италия
Не начался
Уэльс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: это единственная возможность валлийцев победить?

Подопечные Уоррена Гэтланда в первом раунде попали на Францию, воодушевлённую возвращением в состав Дюпона, и ожидаемо проиграли. Итальянцы, хоть и очень ярко провели прошлый год, но пока явно не готовы бороться с лидерами. Для нынешней сборной Уэльса в субботу будет хоть и призрачный, но шанс на победу.

Валлийцы на старте турнира проиграли всухую:
Ирландия победила даже без тренера-чемпиона! Как стартовал Кубок шести наций по регби
Ирландия победила даже без тренера-чемпиона! Как стартовал Кубок шести наций по регби

🏉 19:45: Регби, Кубок шести наций, групповой этап, Англия — Франция, 2-й тур

Регби. Кубок шести наций — 2025 . Групповой этап. 2-й тур
08 февраля 2025, суббота. 19:45 МСК
Англия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто сильнее — два Смита или один Дюпон?

Классика мирового регби. Англичане дома принимают принципиальных соперников. Сборная Франции в первом раунде выглядела неплохо, но играла против явного аутсайдера. Родоначальники регби же готовы рисковать и экспериментируют с составом: Маркус Смит начнёт на позиции фулбека, а его однофамилец Фин Смит в свои 22 года с семью матчами за сборную сыграет в старте полузащитником веера.

Дюпон однозначно стал героем 2024 года:
Главные итоги 2024-го в российском и мировом регби: триумф Дюпона и камбэк «Енисея»
Главные итоги 2024-го в российском и мировом регби: триумф Дюпона и камбэк «Енисея»

⚽️ 20:00: «Амкал» — 2DROTS, Суперкубок Медиалиги, финал

Суперкубок Winline Медиалиги 2025 . Финал
08 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Амкал
Не начался
2DROTS
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Кто выиграет Суперкубок МФЛ?

«Класико» в финале Суперкубка — что может быть лучше в медиафутболе? В ноябре 2024-го «Амкал» и 2DROTS рубились за Кубок лиги на «Газпром-Арене». Тогда первые одержали победу в серии буллиталити. Теперь клубы снова разыграют трофей. Конечно, 2DROTS мечтают о реванше. А вот «Амкал» планирует стать гегемоном медиафутбола в 2025-м и забрать все титулы. Ох, нас ждёт «жаркий» матч в ОАЭ!

Почему лидер «Амкала» отправился на просмотр в «Пари НН»
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🏒 21:00: «Каролина Харрикейнз» — «Юта», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Юта
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Выйдут ли «ураганы» на второе место на Востоке?

«Каролина» потерпела три поражения подряд и упала на четвёртое место в конференции. Теперь отставание «Харрикейнз» от лидирующего «Вашингтона» составляет аж 11 очков. Однако до «Флориды», расположившейся на второй строчке, не хватает всего одного очка. Так что шансы попасть в топ-2 очень хорошие. Однако «Юта» будет бороться до последнего. Клуб находится в гонке за попадание в плей-офф и отстаёт от топ-8 на шесть очков. Для «Юты» сейчас каждое очко на вес золота.

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🏒 21:00: «Детройт Ред Уингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Выпадет ли «Тампа» из зоны плей-офф?

«Лайтнинг» отчаянно борются за то, чтобы облегчить себе жизнь и попасть в плей-офф. «Молнии» расположились на шестой строчке на Востоке, однако отрыв от идущего девятым «Коламбуса» составляет всего два очка. Дела «Детройта», наоборот, идут в гору. «Красные крылья» одержали семь побед подряд и забрались на восьмое место в конференции! А до «Тампы» — всего одно очко. Так что этот матч точно станет огненным и явно усложнит жизнь одной из команд. А то и обеим!

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Нужно ли усиление «Вашингтону»? Пойдёт ли «Торонто» ва-банк? Восток НХЛ перед дедлайном
Нужно ли усиление «Вашингтону»? Пойдёт ли «Торонто» ва-банк? Восток НХЛ перед дедлайном

⚽️ 23:00: «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Челси», Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» продолжит борьбу за Кубок?

«Челси» не выигрывал Кубок Англии с 2018 года. Пора возвращать трофей в Лондон? По крайней мере, команда Энцо Марески может сделаь шаг к этому во встрече с «Брайтоном». Тяжёлый, неприятный соперник для «Челси». Но победа приблизит лондонцев к трофею на расстояние в четыре победы.

Что делать «Челси» с вратарским вопросом?
Беда «Челси» — вратари. Потратили почти € 100 млн на пятерых, а основной регулярно косячит
Беда «Челси» — вратари. Потратили почти € 100 млн на пятерых, а основной регулярно косячит

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид, Примера, 23-й тур

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Важнейший матч за золото в Испании.

«Реал» и «Атлетико» занимают два первых места в таблице Примеры. Команда Карло Анчелотти опережает соперника всего на одно очко. Так что предстоящее мадридское дерби носит судьбоносный характер. Победа «Реала» откинет «Атлетико» на четыре очка от первого места. А вот команда Диего Симеоне в случае успеха обгонит конкурента и станет лидером. Битвы «Реала» и «Атлетико» всегда яркие, а когда на кону титул, то напряжение удваивается.

Легенда «Реала» ушла из футбола:
Таких защитников больше нет. Великолепный Марсело ушёл из футбола
Таких защитников больше нет. Великолепный Марсело ушёл из футбола

🏀 23:00: «Даллас Маверикс» – «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ракеты» выйдут из кризиса?

«Хьюстон Рокетс» до начала февраля не проигрывал больше двух матчей кряду, но сейчас с командой явно что-то не то случилось – она уступила в пяти встречах подряд. «Ракеты» с отставанием в одно очко оказались слабее «Мемфиса», выигрывали у «Бруклина», но за 10 секунд позволили сопернику реализовать две «трёшки» и в итоге проиграли. Подопечных Удоки будто подменили. На этот раз им предстоит сыграть с «Даллас Маверикс», который в последнем матче обыграл чемпионский «Бостон». Удастся ли «ракетам» проявить себя?

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