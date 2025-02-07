Лещук и Маричаль сделали всё за нападающих. А красно-белым теперь играть в финале с «Зенитом».

Ужасающий автогол «Динамо» в дерби со «Спартаком». Как можно так отдавать назад?! Видео

Групповой этап Winline Зимнего Кубка РПЛ — всё. Заключительный матч первого этапа свёл два московских клуба — «Динамо» и «Спартак». По итогам встречи мы узнали финалистов турнира.

Красно-белые перед матчем объявили о переходе дорогостоящего новичка — за нападающего Ливая Гарсию из АЕКа заплатили € 18,7 млн (по данным Transfermarkt). А вот полузащитника «Торино» Ивана Илича, судя по всему, в «Спартаке» не будет. «Не думаю, что Илич приедет», — сказал перед встречей главный тренер красно-белых Деян Станкович. Забавно, что когда серб рассуждал на тему Гарсии, то новичок красно-белых залипал в телефоне за пределами поля. Возможно, принимал поздравления с переходом.

«Спартак» обыграл «Динамо» на турнире в ОАЭ Фото: ФК «Спартак»

Первая неприятная новость пришла для Марцела Лички уже на 15-й минуте. Луис Чавес повредил мышцу бедра, и чеху пришлось вносить коррективы в план по расписанным заменам (на поле вышел Хорхе Карраскаль). Кстати, колумбиец выскочил на поле с браслетом на руке, но арбитр Кирилл Левников напомнил: играть с украшениями нельзя. А ещё в стартовый состав «Динамо» попал Бителло, который, похоже, так и не перейдёт в бразильский «Ботафого».

А главным событием первого тайма стал гол. Мем, курьёз, фейл — выбирайте любое слово. Николас Маричаль не глядя сильно откинул мяч назад в створ своих ворот, а Игорь Лещук отметился крайне неудачной обработкой. Мяч от ноги голкипера попал в перекладину и опустился за линию ворот.

Как тут не вспомнить, что для Лещука это уже далеко не первый курьёзный гол в матчах со «Спартаком». К слову, Маричаль в перерыве взял на себя всю ответственность за этот автогол. А Лещук после встречи подчеркнул, что Николас просто не посмотрел, куда отдаёт передачу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо» за первые минуты второго тайма создало гораздо больше моментов, нежели до перерыва. Сначала немного корявый удар Фабиана Бальбуэны пришёлся в перекладину, после чего Александр Максименко выгреб мяч с ленточки. Отличный сейв спартаковского вратаря!

Через пару минут Максименко лишь наблюдал за тем, как мяч после сочного удара Роберто Фернандеса вонзился в перекладину. Да, везение явно было на стороне красно-белых.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Станкович на 70-й минуте полностью поменял стартовый состав. Вратарь Илья Помазун, который перешёл в «Спартак» из ЦСКА, дебютировал за красно-белых. Вышел и Срджан Бабич, который пропустил какое-то время после операции на колене. А Михаил Игнатов отправился в линию нападения.

В концовке команды обменялись опасными ударами. Мяч после выстрела Даниила Хлусевича пролетел чуть выше перекладины, а потом Помазун не дал забить Денису Бокову. Неплохой дебют! Зрители больше не увидели голов до финального свистка.

Подводим итоги. «Спартак» одержал две победы в двух матчах и занял первое место в группе. Следовательно, красно-белые сыграют с «Зенитом» в финале турнира (11 февраля). Днём ранее «Динамо» и «Ростов» встретятся в игре за пятое место, а ЦСКА и «Краснодар» определят, кто станет третьим.