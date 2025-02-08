«Они сошли с ума». Война «Реала» с судьями — главный скандал года в Испании

В Испании разгорелся новый скандал. Мадридский «Реал» готов к суду из-за ситуации, произошедшей 1 февраля в матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1).

Главный судья встречи Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро жёлтую карточку после того, как тот влетел сзади в подкате в форварда мадридцев Килиана Мбаппе. На повторе эпизод выглядел жёстко: всё могло завершиться переломом. А на 85-й минуте именно Ромеро забил единственный мяч во встрече и принёс «Эспаньолу» победу.

Фол на Килиане Мбаппе Фото: Alex Caparros/Getty Images

После игры «Реал» на официальном сайте опубликовал жалобу на судейство. Она адресована Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и Высшему совету по спорту (CSD).

«Произошедшие в матче события выходят за рамки человеческой ошибки или интерпретации судьи, — говорится в заявлении. — Это кульминация полностью дискредитированной системы судейства, в которой решения против «Реала» достигли такого уровня манипуляции, что это больше нельзя игнорировать.

Два самых серьёзных судейских решения в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты, по которым судят «Реал». Жестокий подкат в ноги Килиану Мбаппе сзади, в голень, без какой-либо надежды коснуться мяча, осуществлённый на 60-й минуте матча игроком «Эспаньола», который позже забил победный гол, заслуживал немедленного удаления, как было отмечено мировыми СМИ. Судья Алехандро Муньис Руис показал только жёлтую карточку. А VAR-арбитр Хавьер Иглесиас Вильянуэва оставил безнаказанной агрессию, которую в любом другом соревновании показательно бы наказали.

Клуб требует, чтобы RFEF немедленно передала аудиозаписи VAR, касающиеся ключевых моментов встречи: общения между VAR и главным арбитром в момент подката Карлоса Ромеро и в момент отмены гола Винисиуса, а также переговоров арбитров VAR в обоих моментах».

Испанское издание AS сообщило, что если «Реал» не получит запись, то пойдёт с жалобой в административный суд. Не исключается даже уголовное расследование.

Ситуацию с резким заявлением «Реала» в середине недели обсуждали на заседании RFEF. Как отметил Relevo, на нём присутствовали президент Ла Лиги Хавьер Тебас, глава Технического комитета судей (CTA) Луис Медина Канталехо и представители клубов Примеры и Сегунды. Интересно, что от «Реала» никого не было. Члены большинства команд потребовали санкций в отношении мадридцев. Они считают критику давлением на судей. Некоторые участники заседания также остались недовольны отсутствием реакции СТA на жалобу «Реала».

Хавьер Тебас Фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Негативнее всех по отношению к мадридцам настроены соседи из «Атлетико» и «Севильи». Представители клубов выступили с речью и выразили презрение к «Реалу». В том числе они упомянули ролики на официальном канале мадридцев. В них «Реал» разбирает ошибки судей против команды.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о ситуации после заседания: «Реал» намерен навредить турниру. Клуб ведёт свою повестку, вершиной которой стало опубликованное на днях заявление. Они изображают из себя жертв, что не соответствует действительности, неправильно анализируют расследуемое дело Негрейры. В случае [с делом Негрейры] доказано, что он мог влиять на повышение и понижение судей в статусе, но на платежи арбитрам — нет. «Реал» же рассказывает, что стал жертвой, хотя это преувеличено. Мне кажется, их цель — навредить Ла Лиге. Судя по заявлению, соревнования нечестные от начала и до конца. Они сошли с ума».

Флорентино Перес Фото: Europa Press via Getty Images

Marca сообщила, что на заседании Тебас и часть клубов высказались за предоставление записи судейских переговоров «Реалу». Президент RFEF Рафаэль Лусан отметил, что мадридцы получат материалы. Также он заявил, что организация изменит процедуру. Теперь любой клуб получит записи переговоров судей, если захочет изучить их. А ещё RFEF рассматривает вариант, при котором судьи начнут объявлять решения VAR прямо во время матчей. Давление «Реала» всё же принесёт результат?

Хотя отношения Тебаса с президентом мадридцев Флорентино Пересом всё равно испорчены. «Мы не можем найти общий язык с человеком, который считает соревнования нечестными, который считает, что судьи коррумпированы, который с презрением относился к президенту нашей федерации. Думаю, лучшим решением для Переса будет, если мы все придём в офис его строительной компании, встанем на колени и скажем: «Простите, Флорентино. Это правда, что вы спасаете футбол, мы не понимали этого, пока вы не опубликовали письмо», — заявил президент Ла Лиги.

А вот как главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова Тебаса, что клуб «сошёл с ума».

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Я бы не хотел затрагивать эту тему перед важным матчем [с «Атлетико»]. Тебас может быть спокойным, у нас никто не сошёл с ума. Требование заключается только в том, чтобы объяснить, что произошло, с целью улучшить ситуацию. Речь идёт об изменении системы, которой, насколько я слышал, никто не доволен. Они говорят, что система благоприятствует «Реалу», но, когда мы хотим её изменить, они это отвергают».



Кстати, это уже не первая жалоба «Реала» в нынешнем сезоне. И счастливого конца с объятиями Переса и Тебаса у саги не предвидится.