Доннарумма ошибся в важном матче! Но дебютный гол Хвичи за «ПСЖ» «прибил» «Монако»

Два топовых французских клуба встретились в пятничном матче 21-го тура Лиги 1. «ПСЖ» занимал первое место в таблице, «Монако» — третье.

Парижане перед встречей объявили о продлении контрактов. Во-первых, главный тренер Луис Энрике подписал новый договор до 2027 года. Во-вторых, сразу три футболиста — Нуну Мендеш, Ашраф Хакими и Витинья — продлили контракты до 2029-го. Ни Матвей Сафонов, ни Александр Головин не попали в стартовые составы «ПСЖ» и «Монако». С вратарём все понятно — он пока проигрывает конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме. А вот Головина в течение месяца мучат боли в лодыжке — так сказал тренер Ади Хюттер.

«Монако» пропустил уже на шестой минуте. Перед этим Такуми Минамино плохо пробил из выгодной позиции, а потом хозяева заработали штрафной. Витинья отметил продление контракта хитрым ударом в ближний угол. Он бил из такой позиции, из которой обычно попадают очень редко. Вратарь «Монако» Радослав Маецки поймал мяч, но есть один нюанс — он сделал это уже за линией ворот. А потом вместе с мячом влетел в сетку. Вероятность гола составляла 0,04%.

Но «Монако» отыгрался спустя 11 минут. И здесь тоже не обошлось без ошибки вратаря. Доннарумма рассчитывал на прострел и приоткрыл ближний угол, куда и попал Денис Закария. Мяч рикошетом от штанги влетел в ворота. Доннарумма исправился чуть позже — в красивом прыжке оставил без гола Мику Биерета, когда тот бил практически в пустые ворота. Впрочем, там был офсайд, но итальянец сыграл превосходно.

Выход Александра Головина на замену не помог «Монако» Фото: Franco Arland/Getty Images

«ПСЖ» владел мячом 76% времени, но пробил в створ до перерыва только один раз. Более того, команда Энрике наиграла всего лишь на 0,33 ожидаемого гола, а «Монако» — на 0,66. Тому же Биерету не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть прострел. А ещё арбитр Клеман Тюрпен отменил гол «ПСЖ», поскольку посчитал, что мяч вышел за пределы поля перед завершающей передачей. Ни на одном из повторов так и не удалось увидеть, прав был судья или нет.

1:1 — вполне хороший счёт для «Монако», если учитывать, что матч проходил в Париже. Но у хозяев были другие планы. Им хватило трёх минут в начале второго тайма. Для начала Хвича Кварацхелия оформил дебютный гол в форме «ПСЖ». Грузинский футболист одним обманным движением усадил защитника на пятую точку и в падении пробил над Маецким. Отлично разобрался!

А чуть позже Усман Дембеле пробил туда же, куда в первом тайме попал Закария. Теперь уже Маецки пропустил в ближний угол. «Монако» устроился на 1:3 к 57-й минуте. Хюттер сразу после этого выпустил на поле трёх свежих футболистов, одним из них оказался Головин. А Энрике вскоре снял с игры Хвичу, Дезире Дуэ и Брэдли Баркола. Видимо, дал чуть отдохнуть перед матчем Лиги чемпионов, который состоится на следующей неделе.

Головин в концовке неплохо приложился с дальней дистанции, но Доннарумма спокойно забрал мяч. А вот столичная команда не пощадила соперника и отгрузила четвёртый мяч. Дембеле сделал дубль, теперь у него 16 голов в турнире (лучший бомбардир). «ПСЖ» по-прежнему идёт без единого поражения в Лиге 1. Ближайший преследователь отстаёт уже на 13 очков, а «Монако» — на 16.