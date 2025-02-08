«МЮ» скандально прошёл в Кубке. Забили на 90+3-й минуте из офсайда, но судьи засчитали!

«Манчестер Юнайтед» проваливает сезон в АПЛ. После 24 туров команда идёт на 13-м месте в таблице. Вся надежда на успех в Лиге Европы и Кубке Англии. И команда Рубена Аморима получила отличный шанс на кубковое продвижение. В 1/16 финала жеребьёвка свела их с «Лестером», который манкунианцы уже дважды в сезоне разгромили (5:2 в Кубке лиги и 3:0 — в АПЛ). Но в этот раз матч получился намного сложнее.

Аморим внёс два изменения в стартовый состав «МЮ» после поражения в чемпионате от «Кристал Пэлас» (0:2). В основе появились Расмус Хойлунд и новичок Патрик Доргу. Любопытно, что 20-летний датчанин — левый защитник, но с «Лестером» вышел в качестве правого латераля. А на противоположном фланге появился Диогу Дало. Интересная и одновременно странная задумка Аморима.

Другая важная фигура — легенда «МЮ» Руд ван Нистелрой. В нынешнем сезоне он поработал и. о. в клубе после увольнения Эрика тен Хага и дважды обыграл «Лестер» (5:2 и 3:0). Забавно, что теперь Руд приехал на «Олд Траффорд» уже в качестве тренера «лис». Болельщики хозяев всё равно тепло поприветствовали бывшего форварда.

Первый тайм получился скучным. В первую очередь из-за «Манчестер Юнайтед». На это, например, указывает статистика xG (дисклеймер: ожидаемые голы): 0,04 у хозяев против 0,84 у «Лестера». Ощущение, что Аморим перемудрил с тактикой на игру. Владение было равным, но гости первые 20 минут действовали намного активнее именно в атаке. А голкипер «Лестера» Мадс Хермансен совсем не вступал в игру. Первый же опасный момент в матче пришёл после плотного удара Джордана Айю издали — голкипер «МЮ» Андре Онана справился с «пушкой».

Наибольший интерес вызывали дебют Доргу и эксперимент с датчанином на правом фланге. Хотя начал Патрик с грубого фола на Бубакари Сумаре. А затем защитник стал автором первого момента у «МЮ»: он получил мяч на правом фланге, промчался к штрафной, но неудачно прострелил — заработал только угловой. Через несколько минут Доргу зарядил издали по воротам «Лестера» — выше перекладины. В целом новичок «МЮ» создал приятное впечатление своей активностью, однако действовал прямолинейно и не очень креативно. Спишем на дебют и адаптацию.

Патрик Доргу Фото: Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images

В середине тайма «Манчестер Юнайтед» показал признаки жизни. Но ничего создать «Лестер» не позволил. Хотя голкипер гостей Хермансен чуть не «привёз» гол: на 38-й минуте после подачи с углового мяч от его ноги полетел в створ. К счастью для «Лестера», датчанин среагировал на рикошет. Ничего опаснее у ворот команды ван Нистелроя в первом тайме не было.

А вот «Лестер» на 42-й минуте открыл счёт. Мануэль Угарте проиграл борьбу на левом фланге, гости перехватили мяч. После Билал Эль-Ханнус прострелил в штрафную, а Онинье Ндиди пробил в касание. Мяч после рикошета угодил в вингера «Лестера» Бобби де Кордова-Рида и залетел парашютиком в створ над Онана. Андре после пропущенного мяча выглядел как самый обескураженный человек в мире. Но всё логично: гости смотрелись круче в первом тайме.

Футболисты «Лестера» после гола Фото: Gareth Copley/Getty Images

На второй тайм «МЮ» вышел уже без Доргу. Вместо него Аморим выпустил Алехандро Гарначо. Замена сработала на 100%. Дополнительный исполнитель в атаке оживил хозяев. Аргентинец тащил мяч на скорости и дриблинге, постоянно держа правый фланг защиты «Лестера» в напряжении. На 65-й минуте Гарначо упустил лучший шанс «МЮ» к тому моменту: он классно открылся под передачу, убежал один на один и пробил из убойной позиции. Голкипер «Лестера» Хермансен еле задел мяч, который полетел в створ. Но героем гостей стал защитник Калеб Околи, который совершил вынос с ленточки. Мяч сначала угодил в перекладину, а затем вылетел в поле. Нигериец же радовался так, будто сам забил гол.

Однако положительные эмоции сменились на негативные уже через пару эпизодов. «МЮ» всё же додавил соперника. После прострела от Гарначо форвард Расмус Хойлунд пробил в защитника «Лестера». Но, как и в случае с голом гостей, «Манчестер Юнайтед» помог рикошет. Мяч оказался в ногах у вышедшего на замену Джошуа Зиркзее, который без труда переправил его в створ. 1:1 — манкунианцам полегчало.

«МЮ» пошёл за победой в основное время. Никаких экстра-таймов и пенальти в планы не входило. Вперёд команду вёл Гарначо — он же упустил мегамомент на 80-й минуте: получил мяч в штрафной и из выгоднейшей позиции решил пробить в ближний угол. Вингер попал в сетку, но с внешней стороны. А покати мяч в центр…

Никак не получалось у хозяев найти голевой момент. Судья Майкл Солсбери уже добавил три минуты ко второму тайму. Всё намекало на дополнительные 30 минут. Только Гарри Магуайр, видимо, спешил домой. На 90+3-й минуте он переправил мяч головой в ворота «Лестера» после подачи со штрафного. «Олд Траффорд» в экстазе!

Однако в момент навеса Магуайр находился в офсайде. И гол всё равно засчитали. Как же так? А всё дело в VAR, вернее, в его отсутствии на матче. Система используется только с 1/8 финала Кубка Англии.

Офсайд у Гарри Магуайра перед голом Фото: Кадр из трансляции

«Манчестер Юнайтед» со скрипом и скандалом прошёл в следующий этап. Ох, наверняка в Англии «полыхнёт» из-за гола Магуайра. Ждём разговоры о внедрении VAR на ранних стадиях. Но для болельщиков «МЮ» главное, что команда продолжает борьбу за второй подряд Кубок Англии.